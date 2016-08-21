​12 дизайнерских бань и саун

Как можно представить себе традиционный русский или скандинавский дом без бани или сауны? Или турецкую или греческую виллу без хамама с отделкой мрамором? В современном интерьере традиции оформления сохраняются, но преображаются в комфортабельном формате – дерево здесь теперь выполняется чаще всего в стиле минимализм, есть встроенная подсветка в мебели, потолке, полу, шикарные места для отдыха в стиле патио, стеклянные душевые кабины и мягкая мебель.
В традиционной бане, как правило, можно найти рыжеватые породы дерева, деревянную отделку потолка, стандартные настенные светильники, печь из кирпичей.
В стиле шале популярна шоколадная цветовая палитра, хвойные породы дерева и особое внимание уделяется люксовым дополнениям – музыке, разноцветной подсветке, зоне отдыха с баром.
Стильные интегрированные бани со стеклянными экранами позволяют дополнить ими интерьер ванной комнаты в загородном доме.
Современные немецкие сауны и бани отличаются от традиционных набором материалов и стилем исполнения. Здесь мы можем встретить керамическую плитку, стекло, LED-подсветку практически в каждом втором проекте.
Современная скандинавская сауна имеет светлый тон дерева, встроенную подсветку, деревянное оформление, иногда дополненное камнем.
Маленькие сауны площадью до 4-х квадратных метров красиво разместятся в ванной комнате или небольшом подсобном помещении.
Современные бренды предлагают нам и варианты стеклянной бани. Очень удобные, кристально чистые и подходящие под современный дизайн, они становятся фаворитом сезона в Западной Европе.
В одной только Финляндии можно насчитать 2 млн саун на 5-миллионное население страны. Она есть в каждом частном доме, а в малоквартирных домах они общие, в подвале или на цоколе. Раньше сауна использовалась не только для отдыха и очищения. Во времена, когда большинство населения еще жило в провинции, сауна была единственным по-настоящему чистым местом у любой семьи, поэтому здесь выхаживали больных и рожали детей. В Россию данная традиция пришла как раз из Финляндии, от финно-угорских племен.
Бани были популярны еще у скифов и древних греков. В котлы с отваром трав здесь бросали раскаленные камни, и затем отдыхающие дышали целебным воздухом до следующего бросания камней. Баню использовали как для очищения, так и для отдыха.
Римские бани существенно отличались от обычных деревянных. Здесь были особенные охлаждающе-ароматические комнаты «лавариумы», библиотека и массажные комнаты. Традиционная турецкая баня отделана мрамором, в современом варианте – с помощью каменной мозаики. Есть еще и японская баня сэнто, которая… не имеет парилки! Здесь есть лишь большая деревянная ванная. Ирландские бани похожи на римские, но в них есть сразу три парильных комнаты с разной температурой и отделкой кирпичами.
Есть люксовые варианты бань с минималистичным дизайном, подсветкой и столь приятным дополнением в виде инфракрасной функции.
Русская народная баня
Особенные банные комплексы в стиле SPA обычно объединяют несколько типов бань и саун, зону бассейна и джакузи, а также массажный кабинет. В загородном доме для такой зоны стоит отвести от 200 кв. метров (включая бассейн).
В 21-ом веке сложно представить идеальную баню без находящейся рядом террасы, бассейна или ванной-джакузи. Актуальным считается и расположение сауны прямо рядом со стандартной современной душевой.
Материалы в отделке, используемые в современном интерьере, более практичны и долговечны, а сама отделка более функциональна и включает в себя и технологичную начинку – не редко наличие домашнего кинотеатра, караоке-зоны или просто TV в зоне отдыха.
Чем же отличается баня от сауны? На самом деле, в сауне просто нет бака с водой, поэтому отдых здесь проходит в более сухой атмосфере. Тогда как баня ближе по ощущениям к турецкому хамаму, хотя и пришла из другой традиции. На практике понятия саун, бань и хамамов сейчас расплываются на международной арене, и противопоставление сауны и бани становится практически нелогичным.
Современные бани в русском стиле отлично вписываются в стиль модерн или минимализм в дизайне загородного дома. Здесь предпочтительны выбеленные, светлые породы дерева, интегрированная подсветка, частичная отделка мрамором.
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Для тех, кто живет в Краснодаре, Сочи, Анапе и Геленджике мы можем посоветовать обратиться к студии Дарьи Одарюк, которая занимается именно дизайнерскими саунами и банями.
В загородном доме популярны бани на мансарде (как на фотографии выше), особенно – в таунхаусах европейского типа. Возможна реализация и бани в квартире, есть у вас есть большая лоджия, балкон или свободная комната.
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— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;