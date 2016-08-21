​12 дизайнерских бань и саун

В одной только Финляндии можно насчитать 2 млн саун на 5-миллионное население страны. Она есть в каждом частном доме, а в малоквартирных домах они общие, в подвале или на цоколе. Раньше сауна использовалась не только для отдыха и очищения. Во времена, когда большинство населения еще жило в провинции, сауна была единственным по-настоящему чистым местом у любой семьи, поэтому здесь выхаживали больных и рожали детей. В Россию данная традиция пришла как раз из Финляндии, от финно-угорских племен.

Бани были популярны еще у скифов и древних греков. В котлы с отваром трав здесь бросали раскаленные камни, и затем отдыхающие дышали целебным воздухом до следующего бросания камней. Баню использовали как для очищения, так и для отдыха.