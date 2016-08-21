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​12 дизайнерских бань и саун

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Спа в стиле модерн
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Как можно представить себе традиционный русский  или скандинавский дом без бани или сауны? Или турецкую или греческую виллу без хамама с отделкой мрамором? В современном интерьере традиции оформления сохраняются, но преображаются в комфортабельном формате – дерево здесь теперь выполняется чаще всего в стиле минимализм, есть встроенная подсветка в мебели, потолке, полу, шикарные места для отдыха в стиле патио, стеклянные душевые кабины и мягкая мебель.

​Русские традиционные бани

русская баня alexinteriorus Спа в эклектичном стиле
alexinteriorus

русская баня

alexinteriorus
alexinteriorus
alexinteriorus

В традиционной бане, как правило, можно найти рыжеватые породы дерева, деревянную отделку потолка, стандартные настенные светильники, печь из кирпичей.

​Бани в стиле шале

homify Спа в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В стиле шале популярна шоколадная цветовая палитра, хвойные породы дерева и особое внимание уделяется люксовым дополнениям – музыке, разноцветной подсветке, зоне отдыха с баром.

​Интегрированные бани и сауны

Referenz Nr. 2, corso sauna manufaktur gmbh corso sauna manufaktur gmbh Спа в стиле модерн
corso sauna manufaktur gmbh

Referenz Nr. 2

corso sauna manufaktur gmbh
corso sauna manufaktur gmbh
corso sauna manufaktur gmbh

Стильные интегрированные бани со стеклянными экранами позволяют дополнить ими интерьер ванной комнаты в загородном доме.

​Немецкие сауны

Referenz Nr. 1, corso sauna manufaktur gmbh corso sauna manufaktur gmbh Спа в стиле модерн
corso sauna manufaktur gmbh

Referenz Nr. 1

corso sauna manufaktur gmbh
corso sauna manufaktur gmbh
corso sauna manufaktur gmbh

Современные немецкие сауны и бани отличаются от традиционных набором материалов и стилем исполнения. Здесь мы можем встретить керамическую плитку, стекло, LED-подсветку практически в каждом втором проекте.

​Скандинавская сауна

homify Спа в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Современная скандинавская сауна имеет светлый тон дерева, встроенную подсветку, деревянное оформление, иногда дополненное камнем.

​Мини-сауны

homify Спа в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Маленькие сауны площадью до 4-х квадратных метров красиво разместятся в ванной комнате или небольшом подсобном помещении.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Стеклянная баня

Effegibi Topkapi Steam Room Steam and Sauna Innovation Бани
Steam and Sauna Innovation

Effegibi Topkapi Steam Room

Steam and Sauna Innovation
Steam and Sauna Innovation
Steam and Sauna Innovation

Современные бренды предлагают нам и варианты стеклянной бани. Очень удобные, кристально чистые и подходящие под современный дизайн, они становятся фаворитом сезона в Западной Европе.

​Финские и древнегреческие бани

Projekt 48 _ sauna, k.halemska k.halemska Спа в стиле кантри
k.halemska

k.halemska
k.halemska
k.halemska

В одной только Финляндии можно насчитать 2 млн саун на 5-миллионное население страны. Она есть в каждом частном доме, а в малоквартирных домах они общие, в подвале или на цоколе. Раньше сауна использовалась не только для отдыха и очищения. Во времена, когда большинство населения еще жило в провинции, сауна была единственным по-настоящему чистым местом у любой семьи, поэтому здесь выхаживали больных и рожали детей. В Россию данная традиция пришла как раз из Финляндии, от финно-угорских племен.

Бани были популярны еще у скифов и древних греков. В котлы с отваром трав здесь бросали раскаленные камни, и затем отдыхающие дышали целебным воздухом до следующего бросания камней. Баню использовали как для очищения, так и для отдыха.

​Римские и турецкие бани

7/24 Fitness &Spa Loca Hamam homify Спа в стиле модерн
homify

7/24 Fitness &Spa Loca Hamam

homify
homify
homify

Римские бани существенно отличались от обычных деревянных. Здесь были особенные охлаждающе-ароматические комнаты «лавариумы», библиотека и массажные комнаты. Традиционная турецкая баня отделана мрамором, в современом варианте – с помощью каменной мозаики. Есть еще и японская баня сэнто, которая… не имеет парилки! Здесь есть лишь большая деревянная ванная. Ирландские бани похожи на римские, но в них есть сразу три парильных комнаты с разной температурой и отделкой кирпичами.

​Бани с инфракрасной функцией

Royale homify Спа в стиле лофт Дерево Бежевый современная ванна
homify

Royale

homify
homify
homify

Есть люксовые варианты бань с минималистичным дизайном, подсветкой и столь приятным дополнением в виде инфракрасной функции.

​Бани в стиле SPA

Дизайн банного комплекса "Русская народная баня" Samarina projects Гостиницы в рустикальном стиле Гостиницы
Samarina projects

Дизайн банного комплекса Русская народная баня

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Особенные банные комплексы в стиле SPA обычно объединяют несколько типов бань и саун, зону бассейна и джакузи, а также массажный кабинет. В загородном доме для такой зоны стоит отвести от 200 кв. метров (включая бассейн).

​Плюсы современной бани

Сауна ISDesign group s.r.o. Спа в классическом стиле
ISDesign group s.r.o.

Сауна

ISDesign group s.r.o.
ISDesign group s.r.o.
ISDesign group s.r.o.

В 21-ом веке сложно представить идеальную баню без находящейся рядом террасы, бассейна или ванной-джакузи. Актуальным считается и расположение сауны прямо рядом со стандартной современной душевой.

Материалы в отделке, используемые в современном интерьере, более практичны и долговечны, а сама отделка более функциональна и включает в себя и технологичную начинку – не редко наличие домашнего кинотеатра, караоке-зоны или просто TV в зоне отдыха.

Чем же отличается баня от сауны?

Сауна Abwarten! Спа в рустикальном стиле
Abwarten!

Сауна

Abwarten!
Abwarten!
Abwarten!

Чем же отличается баня от сауны? На самом деле, в сауне просто нет бака с водой, поэтому отдых здесь проходит в более сухой атмосфере. Тогда как баня ближе по ощущениям к турецкому хамаму, хотя и пришла из другой традиции. На практике понятия саун, бань и хамамов сейчас расплываются на международной арене, и противопоставление сауны и бани становится практически нелогичным.

​Современные русские бани

Банный комплекс у реки, ECOForma ECOForma Спа в эклектичном стиле Дерево Бежевый сауна,баня,парная,spa,sauna
ECOForma

Банный комплекс у реки

ECOForma
ECOForma
ECOForma

Современные бани в русском стиле отлично вписываются в стиль модерн или минимализм в дизайне загородного дома. Здесь предпочтительны выбеленные, светлые породы дерева, интегрированная подсветка, частичная отделка мрамором.

​У кого заказать баню в Москве?

Render homify Спа в стиле лофт Дерево Бежевый сауны
homify

Render

homify
homify
homify

Вы всегда можете воспользоваться списком Специалистов на homify, чтобы воплотить свою мечту. Мы можем посоветовать вам студию URBANWOOD для реализации проектов в Москве и Подмосковье.

​У кого заказать баню на юге России?

Баня "Tropici" Студия дизайна Дарьи Одарюк Спа в стиле модерн Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Баня Tropici

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Для тех, кто живет в Краснодаре, Сочи, Анапе и Геленджике мы можем посоветовать обратиться к студии Дарьи Одарюк, которая занимается именно дизайнерскими саунами и банями.

​Бани на мансарде или в квартире

City Oasis - таунхаус в Куркино Nr.1, ODS Laboratory Architecture & Design ODS Laboratory Architecture & Design Спа в эклектичном стиле
ODS Laboratory Architecture &amp; Design

City Oasis – таунхаус в Куркино Nr.1

ODS Laboratory Architecture & Design
ODS Laboratory Architecture &amp; Design
ODS Laboratory Architecture & Design

В загородном доме популярны бани на мансарде (как на фотографии выше), особенно – в таунхаусах европейского типа. Возможна реализация и бани в квартире, есть у вас есть большая лоджия, балкон или свободная комната.

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