homify 360°: волшебный дом в Индии

Тренд экологичность постепенно добирается и до стран с развивающейся экономикой. Этот волшебный дом в Индии был выполнен в соотвествии со всеми правилами энергосбережения. Низкая черепичная крыша предлагает идеальную защиту от пронзительных солнечных лучей. Оптимальное соотношение закрытых и открытых пространств позволяет реализовать в доме перекрестную вентиляцию помещения.

Продолговатая часть дома расположена по оси Восток-Запад. Таким образом здание получает максимум солнечного света уже в утренние часы, что особенно важно в зимние месяцы. Благодаря ультрасовременной системе канализации, вода в здании может быть использована повторно, пройдя полную очистку. Подогрев воды осуществляется с помощью солнечной энергии.