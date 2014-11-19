homify 360°: волшебный дом в Индии

Те, кому в силу профессиональных обязанностей приходится много путешествовать по миру, на своем опыте знают, как важно иметь место, вернувшись в которое, можно наконец почувствовать себя дома. Супружеская пара индийского происхождения, которая, в силу специфики бизнеса постоянно находится в разъездах, приняла решение осесть и построить общий дом на своей исторической родине в Индии. Осуществением проекта занялись архитекторы из бюро Kumar Moorthy & Associates. Результатом напряженной работы стал волшебный дом, дизайн которого сочетает в себе уют домашнего очага и страсти к путешествиям.
Первое, что бросается в глаза при взгляде на фасад, это необычные столбы, поддерживающие крыльцо дома. Архитекторы не скупились на подсветку – яркие лампы со всех сторон освещают крыльцо дома. Большие панорамные окна говорят об открытости жителей внешнему миру.
При проектировании дома или участка, акцент был сделан прежде всего на дизайн сада. Семья, заказавшая постройку дома, много времени провела в путешествиях по Африке, Вьетнаму и США. Частичку этих стран они решили сохранить рядом с собой в виде экзотических растений, столь популярных в этих частях света. В саду растут африканские тюльпаны, катальпа, привезенная прямо из штатов и курупита – одно из самых распространенных деревьев в странах Южной Америки. Красная стена и крыши из черепицы удачно контрастируют с прекрасным морем из густопосаженной тропической зелени.
Вход дома также украшен чудными растениями, растущими прямо из небольшого пруда, в котором отражаются подсвеченные колонны, изготовленные из древесины кокосовой пальмы. Поистине райское местечко.
За стеклянной дверью нас ждет ярко освещенная прихожая, интерьер которой изобилует элементами декора из разных стран. На нескольких квардратных метрах встречаются такие разные по составу материалы как камень, крупная керамическая плитка и темное дерево, которые очень органично дополняют друг друга. Обилие этнических украшений превращает прихожую в настоящее царство эклектики.
Проход между комнатами чем-то напомнил нам буддистский храм. Открытое пространство, никаких ограждений и плотно закрытых дверей. Войти внутрь нас приглашают деревянная арка с рисунками и орнаментом.
Жители Индии очень любят разнообразную и здоровую кухню. Семейная пара, выступившая заказчиком дома, не была исключением. Над планировкой и оформлением кухни архитекторам пришлось немало потрудиться. В просторном помещении нашлось место для двух обеденных столов и множества других объемных предметов мебели. Огромные окна щедро освещают пространство кухни, в которой встретились классические индийские традиции и современность. Судя по величине помещения, гостям здесь будут рады всегда.
Помещение гостиной слегка напомнило нам гостиничный лобби. Также как и кухня, оно может похвастаться очень высокими потолками и огромными окнами. Обилие мягкой мебели свидетельствует об исключительном гостеприимстве семьи. Яркие цвета повсюду создают позитивный настрой, в таком доме хочется бывать почаще.
Принять теплую ванную в окружении зеленых растений – мечта, которую дизайнерам этого дома удалось воплотить в реальность. Это тот редкий случай, когда ванна вовсе не является центральным элементом ванной комнаты. Главную роль здесь играет мотив природы, выраженный в тонких деревьях, посаженных вдоль стен, переплетенных растениях, нарисованных на крупной плитке и прозрачных зеленых дверях.
Тренд экологичность постепенно добирается и до стран с развивающейся экономикой. Этот волшебный дом в Индии был выполнен в соотвествии со всеми правилами энергосбережения. Низкая черепичная крыша предлагает идеальную защиту от пронзительных солнечных лучей. Оптимальное соотношение закрытых и открытых пространств позволяет реализовать в доме перекрестную вентиляцию помещения.
Продолговатая часть дома расположена по оси Восток-Запад. Таким образом здание получает максимум солнечного света уже в утренние часы, что особенно важно в зимние месяцы. Благодаря ультрасовременной системе канализации, вода в здании может быть использована повторно, пройдя полную очистку. Подогрев воды осуществляется с помощью солнечной энергии.