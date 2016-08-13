10 домов с потрясающими панорамными окнами

Нам давно известно – чем больше солнечного света проникает в дом, тем лучше настроение и самочувствие всех членов семьи включая домашних любимцев. Летом особенно хочется впустить природу в дом. В доме с большими окнами это вполне реально.

Общепринятое название «панорамное остекление» применимо к окнам, размер которых занимает всю площадь стены. Не обязательно такая стена будет одна, ведь загородные дома могут открывать самые лучшие пейзажи со всех сторон.

Панорамное остекление имеет множество достоинств: визуальное расширение внутреннего пространства; естественное освещение помещений в течение светового дня; красивый и оригинальный внешний вид.

В этой книге идей мы подобрали для вас 10 проектов потрясающих домов с панорамным остеклением, которые непременно вас вдохновят!