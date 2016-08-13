10 домов с потрясающими панорамными окнами

Нам давно известно – чем больше солнечного света проникает в дом, тем лучше настроение и самочувствие всех членов семьи включая домашних любимцев. Летом особенно хочется впустить природу в дом. В доме с большими окнами это вполне реально.
Общепринятое название «панорамное остекление» применимо к окнам, размер которых занимает всю площадь стены. Не обязательно такая стена будет одна, ведь загородные дома могут открывать самые лучшие пейзажи со всех сторон.
Панорамное остекление имеет множество достоинств: визуальное расширение внутреннего пространства; естественное освещение помещений в течение светового дня; красивый и оригинальный внешний вид.
В этой книге идей мы подобрали для вас 10 проектов потрясающих домов с панорамным остеклением, которые непременно вас вдохновят!
В этом проекте украинского архитектора мы видим чистые геометрические линии и практически полностью остекленный фасад. Фасад из листового стекла, обращенный в лес, максимально интегрирует объект в природу. Он впускает ее в интерьер, а вместе с тем, наполняет комнаты большим количеством естественного света, что создает поистине волшебную атмосферу внутри.
С помощью штор и жалюзи хозяева сами могут регулировать площадь открытого остекления, что очень удобно. В вечернее время, за счет освещения и панорамных окон, дом выглядит просто потрясающе!
В данном случае окно во всю стену на кухне не только обеспечивает пространство естественным светом, но и открывает потрясающий вид на садик. За счет одного уровня пола и габаритов эти два пространства являются визуальным продолжением друг друга. Раздвижные створки окна обеспечивают доступ к саду из кухни-столовой. Поэтому в хорошую погоду можно спокойно переместиться за столик на улице.
В этом особняке из бетона панорамное остекление тоже имеет важное значение. Красивый сад вокруг дома отражается в больших стеклянных поверхностях и тем самым смягчает массивный серый фасад. Сплошное остекление занимает практически всю стену от первого до второго этажа, что делает пространство двухуровневой гостиной поистине впечатляющим!
Только представьте, что после насыщенного трудового дня вы возвращаетесь домой и за бокалом вина, в кругу семьи или любимой передачи отдыхаете вот в этой гостиной с потрясающим видом. Просто мечта, не правда ли? Простор за окном делает комнату просторнее и воздушнее. В целом интерьер стильный, но достаточно минималистичный, дабы не отвлекать внимание от картины за окном.
.Фасад этого дома невероятно просто, но в тоже время элегантен. Основным его акцентом являются панорамные окна и видимый через них интерьер. Композиция из стеклянных поверхностей выстроилась в одну линию и освещает главные комнаты дома. За счет разнообразного интерьера за окнами они сами выглядят по-разному, хотя на самом деле имеют одинаковую высоту и форму.
С большими окнами фасад выглядит не так массивно. Стекло прекрасно сочетается с белой гладкой отделкой экстерьера.
Эта кухня является результатом реконструкции викторианского дома в Лондоне. В полной мере потенциал нового пространства раскрылся именно благодаря большому окну-двери в сад, которое мы видим на первом плане. Такой механизм позволяет трансформировать кухню-столовую и сад в одно единое пространство. Так что готовить можно практически на открытом воздухе.
Теперь давайте обратим внимание на более традиционный дизайн панорамных окон. Они выполняют все туже функцию и наполняют спальню в современном классическом стиле естественным светом. Рамы выполнены в тон белоснежному интерьеру и практически сливаются со стеной. Эти окна имеют раздвижной механизм и выполняют еще роль дверей, ведущих на просторную террасу.
Как правило, панорамные окна чаще встречаются в современных домах. Ведь такое остекление стало возможным с развитием новых технологий, которые позволяют сохранять тепло в доме даже при большой площади остекления. В традиционных домах такие окна можно встретить, в основном, только после реконструкции.
В данном случае перед нами именно такой вариант. Современные панорамные окна архитекторы интегрировали в дизайн дома в деревенском стиле, что выглядят очень оригинально и гармонично. Они выходят в сад, что защищает частную жизнь хозяев от посторонних взглядов.
Этот оригинальный проект представляет собой оригинальную смесь деревенского и современного стиля. Поистине взрывной эффект! Несмотря на такое противоречивое сочетание интерьер выглядит очень гармонично. Ярким пятном в нем является вид за окном. При помощи таких больших окон хозяева словно становятся владельцами и пейзажа за пределами интерьера в том числе.
Чем больше окон – тем лучше! Именно так считают архитекторы этого дома. Создается впечатление, что мы не внутри, а на террасе с навесом. Только с помощью панорамных окон можно добиться такого эффекта. Но дизайнеры не обошлись только ими и дополнили интерьер мансардными продолговатыми окнами.
Еще больше примеров панорамного остекления вы найдете в нашей статье Безграничность панорамного остекления.