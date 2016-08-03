40 сногсшибательных кухонь

Очень уютная и элегантная в своей простоте кухня со столовой зоной. Широкое окно над разделочным столом с мойкой впускает солнечный свет. Белые фасады мебели и открытые полки для посуды – все очень просто, без излишеств. Много света, много свободного места – комфортно, красиво и просто.