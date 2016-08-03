40 сногсшибательных кухонь

Кухня – любимая часть дома для многих людей. Сколько прекрасных минут мы проводим здесь! Милые семейные посиделки, дружеские застолья, детские праздники – большая часть жизни проходит в этом уютном месте. Сегодня Homify представит вашему вниманию 40 замечательных идей совершенно разных кухонь, где так хорошо проводить время с близкими, наслаждаясь вкусной едой и общением.
Для просторных кухонь остров является идеальным решением. Не нужно тратить время на передвижение – все под рукой. К плите, мойке и рабочей поверхности можно подступиться с любой стороны, что чрезвычайно удобно.
Элегантно оформленная кухня-гостиная позволит вам посидеть за накрытым столом, находясь в непосредственной близости от места приготовления замечательных изысканных блюд.
Элегантность в простоте. Классическое сочетание в дизайне этой кухни – белые стены и белая мебель с дополнениями из древесины. Теплота дерева придает особый колорит этому светлому помещению.
Геометрические линии кухонной мебели выполнены в серо-черной гамме. Оттенки графита оживляются контрастными деталями яркого морковного цвета. Сочные, броские вкрапления на монохромном фоне – один из любимых приемов современных дизайнеров.
Каменная кладка стен, медная посуда, мебель, окна и двери – «под старину». Эта уютная кухня несет на себе отпечаток деревенского прошлого, дарит уют и спокойствие.
Вдоль больших окон, выходящих в сад, можно расположить рабочие столы, мойку и сушилку. Если позволяет площадь, посреди кухни установите остров. Вдоль стен – открытые полки. Большой холодильник. Пластик, хром и нержавейка – материалы, требующие дополнительного ухода, но зато очень практичные. Холод металла смягчат и оживят дополнения в виде теплых ярких цветов посуды и кухонных аксессуаров.
Большие арочные окна до потолка, напоминающие свет рампы. Кухонная мебель – изысканная, как театральные декорации. Волшебное действо – вы у плиты – театр одного актера. И, непременно, много свободного места для импровизаций.
Эта кухня-гостиная выполнена на контрастах. Оформленная в белом, черном и розовом цветах, по стилю она напоминает середину прошлого века. Барная стойка, круглый обеденный стол из. Пятнистая ваза для цветов на столе перекликается с искусственной шкурой леопарда на полу. Почему бы и нет? Особенно, если ни один леопард не пострадал.
Грубая кирпичная кладка стен и белая, вполне современная мебель – как ни странно, вполне сочетаемая комбинация. Кухонный остров служит также и вместилищем для посуды. Дверцы шкафчиков из дерева и стекла перекликаются с дощатым полом кухни. Простые белые плафоны светильников подвешены на цепях. Настенные часы в стиле шебби-шик и пара картин смягчают грубость стен и придают интерьеру законченность.
Монохромную, скучноватую кухню вполне способен оживить кухонный фартук, выложенный яркой плиткой. Насыщенные, веселые цвета очень украшают помещение и делают мытье посуды не таким уж унылым занятием.
Эта кухня, оформленная в теплых пастельных тонах, как будто создана для большой семьи. За огромным деревянным столом собирается дружное семейство за вкусным завтраком или неспешным ужином. Натуральная древесина в облицовке фасадов мебели придает тепло и уют просторному помещению.
На этой кухне все продумано до мелочей, как в операционной. Все инструменты под рукой, прикреплены на стене. Сочетание двух оттенков серого цвета в мебели – очень практичная комбинация. Мощная вытяжка из нержавейки и мягкий рассеянный свет сделают ваше пребывание на кухне очень комфортным, какой бы работой вы ни занимались.
На этой просторной светлой кухне нет ничего лишнего, все очень функционально. Большой остров приспособлен как для готовки, так и для того, чтобы за ним могли перекусить несколько человек. Простая, очень светлая мебель вдоль стен позволяет спрятать от посторонних глаз массу необходимых на любой кухне вещей.
Пол, стены и потолок окрашены в светлые, природные оттенки. На стенах никаких украшений. Минимум мебели – прямоугольный остров, небольшой обеденный стол и вдоль стены шкафчики со встроенной духовкой. Все очень лаконично, – лишь самое необходимое. Эта кухня для тех, кто не любит нагромождения лишних деталей.
Войдя в это помещение, не сразу понимаешь, где находишься. Кирпичные стены, деревянная лестница на второй этаж, детские игрушки шкаф «под старину», сундучок в углу – есть за что зацепиться глазу. И в то же время, все эти вещи придают кухне особый колорит, словно мы попали в прошлое, на пару столетий назад.
Такая маленькая, но уютная кухня прекрасно подойдет для небольших квартир. Четкие линии и практичная черно-серая гамма рабочих поверхностей позволяет разместить кухоньку даже в углу под лестницей или в мансарде (при подходящей высоте потолка). И все под рукой!
Пол – шахматная доска, этот же рисунок повторяется на кухонном фартуке. Снежно-белая мебель, минимум деталей и максимум удобства. Контрастное цветовое пятно в виде стеклянных ваз на столе оживляет интерьер. В общем, белые начинают – и выигрывают.
Замечательная просторная кухня, оформленная в природных бежево-серых тонах. Небольшой квадратный остров посередине с газовой плитой и встроенными ящиками для хранения. Массивная вытяжка, облицованная мореным деревом над островом. Широкие окна дарят щедрое естественное освещение. Размер помещения обеспечивает свободный доступ ко всем рабочим поверхностям. Много света, много места. Ничего лишнего и все на своих местах!
Этот вариант идеален для продолговатых кухонь. Обилие белоснежной мебели разбавлено бирюзовым кухонным фартуком вдоль рабочей поверхности. Полоса бело-синей плитки вдоль мебельной линейки повторяет такой же мотив на противоположной стене под консолью, служащей обеденным местом. Все очень просто, изысканно, а сочетание белого с синим навевает ностальгию по прошлому.
Дизайн этой кухни может удовлетворить самого взыскательного ценителя. Нежное цветовое оформление мебельных фасадов, встроенная техника, большой остров и подвесной каркас для посуды – все продумано до мелочей. Яркие цветные дополнения на стенах придают нарядный вид и разбавляют белизну.
Этот интерьер являет собой потрясающее сочетание старины и современности. Грубые бревенчатые балки на потолке, обилие дерева, мраморные столешницы и грубый металл в качестве кухонного фартука удивительным образом объединяются с вполне современной бытовой техникой. Все выглядит очень надежно и функционально.
Преимущество этой кухни – шикарный вид из окна. Его дополняют современный дизайн, встроенная техника и сочетание теплых, природных оттенков – замечательная, удобная кухня для большой семьи. Дугообразный стол-стойка расположен напротив окна – можно пить чай и наслаждаться городскими видами. Если же на дворе пасмурная погода, и картина за окном не радует, всегда можно включить услужливый телевизор, удобно расположившийся на стене.
Преобладание белого цвета – вариант для ценителей простоты. Пол и рабочие поверхности выполнены в серых тонах, чтобы отдать дань практичности. Изюминку интерьеру придают небольшие фиолетовые акценты. Прелесть этой кухни в том, что при желании ее можно будет оживить любым декором.
Замечательное сочетание пластика, стекла и металла. Отличная дизайнерская находка – кухонный остров, вмонтированный в стеклянный обеденный стол. Четкие линии, качественные современные материалы, удобство и функциональность – главные отличия кухни в стиле модерн.
На этой кухне чувствуешь себя, словно в лесном замке – каменные стены и обилие дерева придают помещению средневековый колорит. Теплый цвет древесины смягчает и освежает грубость стен. Деревянные окна и настенные полки для посуды, массивный обеденный стол, и даже табурет, выточенный из цельного пня – все это чем-то напоминает сказку о трех медведях.
Просторная кухня-столовая в мягких светлых тонах оборудована современная бытовой техникой, облегчающей труд хозяйки. Матовые, легко моющиеся, не оставляющие разводов фасады мебельной линейки и качественные материалы напольной плитки и кафеля на кухонном фартуке позволяют обходиться без сложного ухода. Легкая, белая пластиковая мебель также легко моется, не усложняя жизнь хозяевам дома.
Очень простая, элегантная кухня. Снежно-белые фасады мебели и вытянутого прямоугольного острова подчеркнуты деревянной столешницей обеденного стола. В свою очередь, теплота древесины смягчает холод белого цвета. Внимание привлекают стулья, напоминающие поддерживающие ладони.
Теплота деревянной мебели придает уют и комфорт этой светлой кухне. Грамотное расположение освещающих элементов делает любую работу легкой и удобной. Окно, дарящее естественный свет, подсветка над мойкой, точечные светильники на потолке и лампа с большим абажуром над столом – все продумано для того, чтобы членам семьи на этой кухне было светло, уютно и комфортно.
Эта просторная светлая кухня, объединенная с гостиной, очень светла: кремовые стены и потолок, на полу серо-бежевая каменная плитка, сочетающаяся с элегантным оттенком стен. Для большего удобства, над каждой из зон размещены подвесные светильники различной мощности. Дополнительное освещение дает и естественный свет из окон. Пара ярких картин на стене и цветные римские шторы на окнах оживляют монотонность стен и мебели. Остров и обеденный стол из натурального дерева придают еще больше уюта этой замечательной кухне.
Открытая кухня расположена на первом этаже двухэтажного дома. Каменная лестница и стены смягчаются теплом деревянного пола и острова; также интерьер оживляют открытые полки из натуральной древесины. По периметру потолка расположены точечные светильники, а рабочая поверхность острова освещается рядом подвесных ламп, соседствующих с мощной вытяжкой.
Колониальный стиль в современной интерпретации: стены и деревянный потолок с поперечными балками выкрашены в белый цвет; такого же цвета мебель и массивный остров посередине кухни. Подвесные светильники над островом дополняют естественное освещение.
Такая кухня подойдет мужественному холостяку, предпочитающему жить в единении с природой. Здесь только натуральные материалы – в основном, дерево. Помещение напоминает деревянную шкатулку с видом из окна на зеленые холмы. Другой вид древесины использован для стола и кухонной стойки, над которой подвешена посуда. По периметру потолка расположены светильники, дающие мягкий рассеянный свет. Все просто и ничего лишнего.
Светлый тон этой маленькой кухни помогает визуально расширить пространство. Вдоль стены – рабочая линейка с белыми фасадами; по краям, до потолка – узкие пенальные шкафчики, позволяющие отвести больше места для хранения кухонных принадлежностей. Небольшой круглый стол со стульями и никаких излишеств.
Главная изюминка этой просторной кухни с минимумом мебели – широкое, во всю стену, окно. Расположенное над рабочей линейкой, оно позволяет не только любоваться видом, занимаясь кухонной работой, но и впускает в помещение максимум света.
Полное ощущение старого фермерского дома: каменная кладка стен, открытые полки для посуды, рабочая линейка с состаренными деревянными дверцами шкафчиков, массивный деревянный стол. И только гладкий литой пол напоминает нам о времени, в котором мы находимся.
На фоне белых стен и светлых открытых полок черные фасады рабочей линейки совсем не выглядят мрачно или траурно. Светло-серый пол кухни также смягчает черноту. А теплую нотку в интерьер вносят стол и стулья, сделанные из дерева.
На чердаке дома или в мансарде, если позволяет площадь, вполне можно оборудовать кухню и собираться семьей и с друзьями за чашкой ароматного чая. Продуманное цветовое решение и правильное освещение – уже полдела. Кухонный остров, стол, немного места для хранения утвари – и все, место для душевных посиделок готово.
Эклектика характеризуется, в данном случае, соединениями стилей – старого и нового. Шкафчики, стол и стулья в этническом стиле, окрашенные в яркие веселые цвета, вполне сочетаются с очень современной рабочей линейкой белого цвета.
Немного рустики, немного лофта, немного стимпанка – вот каким может быть современный индустриальный стиль. Грубые деревянные темные балки под крышей гармонируют с массивной темной мебелью. Дощатый пол, светлые стены и столешницы смягчают общее впечатление тяжеловесности. Интересное решение для табуретов – их опоры сделаны в виде пружин.
Очень уютная и элегантная в своей простоте кухня со столовой зоной. Широкое окно над разделочным столом с мойкой впускает солнечный свет. Белые фасады мебели и открытые полки для посуды – все очень просто, без излишеств. Много света, много свободного места – комфортно, красиво и просто.