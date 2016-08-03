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40 сногсшибательных кухонь

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Shoreditch EC1: Warehouse Living, Increation Increation Кухня в стиле лофт
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Кухня – любимая часть дома для многих людей. Сколько прекрасных минут мы проводим здесь! Милые семейные посиделки, дружеские застолья, детские праздники – большая часть жизни проходит в этом уютном месте. Сегодня Homify представит вашему вниманию 40 замечательных идей совершенно разных кухонь, где так хорошо проводить время с близкими, наслаждаясь вкусной едой и общением.

1. Идеальный остров

Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens Кухня в классическом стиле
Harvey Jones Kitchens

Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

Для просторных кухонь остров является идеальным решением. Не нужно тратить время на передвижение – все под рукой. К плите, мойке и рабочей поверхности можно подступиться с любой стороны, что чрезвычайно удобно.

2. Кухня-гостиная

homify Столовая комната в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Элегантно оформленная кухня-гостиная позволит вам посидеть за накрытым столом, находясь в непосредственной близости от места приготовления замечательных изысканных блюд.

3. Белый цвет и дерево

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Кухня в стиле модерн
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Элегантность в простоте. Классическое сочетание в дизайне этой кухни – белые стены и белая мебель с дополнениями из древесины. Теплота дерева придает особый колорит этому светлому помещению.

4. Кухня в стиле модерн, но без излишеств

Cocinas con frentes de cristal, Aura Cocinas Aura Cocinas КухняШкафы и полки
Aura Cocinas

Aura Cocinas
Aura Cocinas
Aura Cocinas

Геометрические линии кухонной мебели выполнены в серо-черной гамме. Оттенки графита оживляются контрастными деталями яркого морковного цвета. Сочные, броские вкрапления на монохромном фоне – один из любимых приемов современных дизайнеров.

5. Очень уютный рустикальный стиль

10 PRECIOSAS COCINAS CON LACANCHE, Gamahogar Gamahogar КухняКухонная мебель
Gamahogar

Gamahogar
Gamahogar
Gamahogar

Каменная кладка стен, медная посуда, мебель, окна и двери – «под старину».  Эта уютная кухня несет на себе отпечаток деревенского прошлого, дарит уют и спокойствие.

6. Эффективное использование пространства

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS Кухня в стиле модерн
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

Вдоль больших окон, выходящих в сад, можно расположить рабочие столы, мойку и сушилку. Если позволяет площадь, посреди кухни установите остров. Вдоль стен – открытые полки. Большой холодильник. Пластик, хром и нержавейка – материалы, требующие дополнительного ухода, но зато очень практичные. Холод металла смягчат и оживят дополнения в виде теплых ярких цветов посуды и кухонных аксессуаров.

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7. Кухня как театральные подмостки

Moderne strakke kookeilanden, Tinnemans Keukens Tinnemans Keukens Кухня в стиле модерн
Tinnemans Keukens

Tinnemans Keukens
Tinnemans Keukens
Tinnemans Keukens

Большие арочные окна до потолка, напоминающие свет рампы. Кухонная мебель – изысканная, как театральные декорации. Волшебное действо – вы у плиты – театр одного актера. И, непременно, много свободного места для импровизаций.

8. Причудливый шик

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio Кухни в эклектичном стиле
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

Эта кухня-гостиная выполнена на контрастах. Оформленная в белом, черном и розовом цветах, по стилю она напоминает середину прошлого века. Барная стойка, круглый обеденный стол из. Пятнистая ваза для цветов на столе перекликается с искусственной шкурой леопарда на полу. Почему бы и нет? Особенно, если ни один леопард не пострадал.

9. Современность и античность

Shoreditch EC1: Warehouse Living, Increation Increation Кухня в стиле лофт
Increation

Shoreditch EC1: Warehouse Living

Increation
Increation
Increation

Грубая кирпичная кладка стен и белая, вполне современная мебель – как ни странно, вполне сочетаемая комбинация. Кухонный остров служит также и вместилищем для посуды. Дверцы шкафчиков из дерева и стекла перекликаются с дощатым полом кухни. Простые белые плафоны светильников подвешены на цепях.  Настенные часы в стиле шебби-шик и пара картин смягчают грубость стен и придают интерьеру законченность.

10. Цвет, цвет, цвет

homify Кухня в колониальном стиле Плитка Многоцветный
homify

homify
homify
homify

Монохромную, скучноватую кухню вполне способен оживить кухонный фартук, выложенный яркой плиткой. Насыщенные, веселые цвета очень украшают помещение и делают мытье посуды не таким уж унылым занятием.

11. В теплом семейном кругу

VILLA LAGO DI GARDA, Studio Architettura Carlo Ceresoli Studio Architettura Carlo Ceresoli КухняСтолешницы
Studio Architettura Carlo Ceresoli

Studio Architettura Carlo Ceresoli
Studio Architettura Carlo Ceresoli
Studio Architettura Carlo Ceresoli

Эта кухня, оформленная в теплых пастельных тонах, как будто создана для большой семьи. За огромным деревянным столом собирается дружное семейство за вкусным завтраком или неспешным ужином. Натуральная древесина в облицовке фасадов мебели придает тепло и уют просторному помещению.

12. Кухня для наслаждением процессом

Cocina con Estilo, Silvina Lightowler - Diseño a medida Silvina Lightowler - Diseño a medida Кухня в классическом стиле Серый
Silvina Lightowler – Diseño a medida

Silvina Lightowler - Diseño a medida
Silvina Lightowler – Diseño a medida
Silvina Lightowler - Diseño a medida

На этой кухне все продумано до мелочей, как в операционной. Все инструменты под рукой, прикреплены на стене. Сочетание двух оттенков серого цвета в мебели  – очень практичная комбинация. Мощная вытяжка из нержавейки и мягкий рассеянный свет сделают ваше пребывание на кухне очень комфортным, какой бы работой вы ни занимались.

13. Минимализм – просто и со вкусом

Modern meets Edwardian. Rencraft Кухня в классическом стиле
Rencraft

Modern meets Edwardian.

Rencraft
Rencraft
Rencraft

На этой просторной светлой кухне нет ничего лишнего, все очень функционально. Большой остров приспособлен как для готовки, так и для того, чтобы за ним могли перекусить несколько человек. Простая, очень светлая мебель вдоль стен позволяет спрятать от посторонних глаз массу необходимых на любой кухне вещей.

14. Проще некуда!

Zomerhuis Midlaren, Kwint architecten Kwint architecten Кухня в стиле минимализм
Kwint architecten

Kwint architecten
Kwint architecten
Kwint architecten

Пол, стены и потолок окрашены в светлые, природные оттенки. На стенах никаких украшений. Минимум мебели – прямоугольный остров, небольшой обеденный стол и вдоль стены шкафчики со встроенной духовкой. Все очень лаконично, – лишь самое необходимое. Эта кухня для тех, кто не любит нагромождения лишних деталей.

15. Творческий хаос

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat Гостиная в рустикальном стиле
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

Войдя в это помещение, не сразу понимаешь, где находишься. Кирпичные стены, деревянная лестница на второй этаж, детские игрушки шкаф «под старину», сундучок в углу – есть за что зацепиться глазу. И в то же время, все эти вещи придают кухне особый колорит, словно мы попали в прошлое, на пару столетий назад.

16. Уютный уголок

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Такая маленькая, но уютная кухня прекрасно подойдет для небольших квартир. Четкие линии и практичная черно-серая гамма рабочих поверхностей позволяет разместить кухоньку даже в углу под лестницей или в мансарде (при подходящей высоте потолка). И все под рукой!

17. Шах и мат

Appartamento fuori milano, Raffaella Alessandra Calzoni Raffaella Alessandra Calzoni КухняСтолы и стулья Белый
Raffaella Alessandra Calzoni

Raffaella Alessandra Calzoni
Raffaella Alessandra Calzoni
Raffaella Alessandra Calzoni

Пол – шахматная доска, этот же рисунок повторяется на кухонном фартуке. Снежно-белая мебель, минимум деталей и максимум удобства. Контрастное цветовое пятно в виде стеклянных ваз на столе оживляет интерьер. В общем, белые начинают – и выигрывают.

18. Динамизм текстур

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS Кухня в классическом стиле
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

Замечательная просторная кухня, оформленная в природных бежево-серых тонах. Небольшой квадратный остров посередине с газовой плитой и встроенными ящиками для хранения. Массивная вытяжка, облицованная мореным деревом над островом. Широкие окна дарят щедрое естественное освещение. Размер помещения обеспечивает свободный доступ ко всем рабочим поверхностям. Много света, много места. Ничего лишнего и все на своих местах!

19. Минимализм в стиле ретро

Proyecto de Reforma en Russfa, DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos
DonateCaballero Arquitectos

DonateCaballero Arquitectos
DonateCaballero Arquitectos
DonateCaballero Arquitectos

Этот вариант идеален для продолговатых кухонь. Обилие белоснежной мебели разбавлено бирюзовым кухонным фартуком вдоль рабочей поверхности. Полоса бело-синей плитки вдоль мебельной линейки повторяет такой же мотив на противоположной стене под консолью, служащей обеденным местом. Все очень просто, изысканно, а сочетание белого с синим навевает ностальгию по прошлому.

20. Функциональная красота

Mediterranean Style Rencraft Кухня в средиземноморском стиле Дерево Синий
Rencraft

Mediterranean Style

Rencraft
Rencraft
Rencraft

Дизайн этой кухни может удовлетворить самого взыскательного ценителя. Нежное цветовое оформление мебельных фасадов, встроенная техника, большой остров и подвесной каркас для посуды – все продумано до мелочей. Яркие цветные дополнения на стенах  придают нарядный вид и разбавляют белизну.

21. Удивительная простота

Cocina Patagon Chef W30, Patagon Chef Patagon Chef КухняХранение Металл Серый
Patagon Chef

Patagon Chef
Patagon Chef
Patagon Chef

Этот интерьер являет собой потрясающее сочетание старины и современности. Грубые бревенчатые балки на потолке, обилие дерева, мраморные столешницы и грубый металл в качестве кухонного фартука  удивительным образом объединяются с вполне современной бытовой техникой. Все выглядит очень надежно и функционально.

22. Кухня с привилегиями

REFORMA EM APARTAMENTO CONSTRUÍDO A MAIS DE 50 ANOS., Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Кухня в стиле модерн
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Преимущество этой кухни – шикарный вид из окна. Его дополняют современный дизайн, встроенная техника и сочетание теплых, природных оттенков – замечательная, удобная кухня для большой семьи. Дугообразный стол-стойка расположен напротив окна – можно пить чай и наслаждаться городскими видами. Если же на дворе пасмурная погода, и картина за окном не радует, всегда можно включить услужливый телевизор, удобно расположившийся на стене.

23. Кухня на все случаи жизни

Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky КухняСтолы и стулья
Platon Makedonsky

Интерьерная фотосъемка квартиры

Platon Makedonsky
Platon Makedonsky
Platon Makedonsky

Преобладание белого цвета – вариант для ценителей простоты. Пол и рабочие поверхности выполнены в серых тонах, чтобы отдать дань практичности. Изюминку интерьеру придают небольшие фиолетовые акценты. Прелесть этой кухни в том, что при желании ее можно будет оживить любым декором.

24. Ультрамодерн

vivenda unifamilar MORENO, cm espacio & arquitectura srl cm espacio & arquitectura srl Кухня в стиле модерн
cm espacio &amp; arquitectura srl

cm espacio & arquitectura srl
cm espacio &amp; arquitectura srl
cm espacio & arquitectura srl

Замечательное сочетание пластика, стекла и металла. Отличная дизайнерская находка – кухонный остров, вмонтированный в стеклянный обеденный стол. Четкие линии, качественные современные материалы, удобство и функциональность – главные отличия кухни в стиле модерн.

25. Дерево как дизайнерское решение

CASA DE CAMPO, VETA & DISEÑO VETA & DISEÑO Кухня в скандинавском стиле Твердая древесина Коричневый
VETA &amp; DISEÑO

VETA & DISEÑO
VETA &amp; DISEÑO
VETA & DISEÑO

На этой кухне чувствуешь себя, словно в лесном замке – каменные стены и обилие дерева придают помещению средневековый колорит. Теплый цвет древесины смягчает и освежает грубость стен. Деревянные окна и настенные полки для посуды, массивный обеденный стол, и даже табурет, выточенный из цельного пня – все это чем-то напоминает сказку о трех медведях.

26. Простота в уходе

Vivienda Unifamiliar en Plottier, Neuquen, Patagonia, Chazarreta-Tohus-Almendra Chazarreta-Tohus-Almendra Кухня в стиле модерн
Chazarreta-Tohus-Almendra

Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra

Просторная кухня-столовая в мягких светлых тонах оборудована современная бытовой техникой, облегчающей труд хозяйки. Матовые, легко моющиеся, не оставляющие разводов фасады мебельной линейки и качественные материалы напольной плитки и кафеля на кухонном фартуке позволяют обходиться без сложного ухода. Легкая, белая пластиковая мебель также легко моется, не усложняя жизнь хозяевам дома.

27. Кухня с элементами футуризма

COCINAS MODERNAS, Maxel Maxel КухняСтолешницы
Maxel

Maxel
Maxel
Maxel

Очень простая, элегантная кухня. Снежно-белые фасады мебели и вытянутого прямоугольного острова подчеркнуты деревянной столешницей обеденного стола. В свою очередь, теплота древесины смягчает холод белого цвета. Внимание привлекают стулья, напоминающие поддерживающие ладони.

28. Изысканное освещение

Crespià, Dröm Living Dröm Living Кухня в скандинавском стиле
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Теплота деревянной мебели придает уют и комфорт этой светлой кухне. Грамотное расположение освещающих элементов делает любую работу легкой и удобной. Окно, дарящее естественный свет, подсветка над мойкой, точечные светильники на потолке и лампа с большим абажуром над столом – все продумано для того, чтобы членам семьи на этой кухне было светло, уютно и комфортно.

29. Настоящая семейная кухня

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration Davonport Кухня в классическом стиле Дерево
Davonport

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration

Davonport
Davonport
Davonport

Эта просторная светлая кухня, объединенная с гостиной, очень светла: кремовые стены и потолок, на полу серо-бежевая каменная плитка, сочетающаяся с элегантным оттенком стен. Для большего удобства, над каждой из зон размещены подвесные светильники различной мощности. Дополнительное освещение дает и естественный свет из окон. Пара ярких картин на стене и цветные римские шторы  на окнах оживляют монотонность стен и мебели. Остров и обеденный стол из натурального дерева придают еще больше уюта этой замечательной кухне.

30. Холод камня и теплота дерева

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Кухня в стиле модерн
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Открытая кухня расположена на первом этаже двухэтажного дома.  Каменная лестница и стены смягчаются теплом деревянного пола и острова; также интерьер оживляют открытые полки из натуральной древесины. По периметру потолка расположены точечные светильники, а рабочая поверхность острова освещается рядом подвесных ламп, соседствующих с мощной  вытяжкой.

31. Очарование классики

Cocina de estilo americano , DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Кухня в стиле модерн
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

Колониальный стиль в современной интерпретации: стены и деревянный потолок с поперечными балками выкрашены в белый цвет; такого же цвета мебель и массивный остров посередине кухни. Подвесные светильники над островом дополняют естественное освещение.

32. Современная естественность

Casa Evans, A4estudio A4estudio Кухня в стиле модерн
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

Такая кухня подойдет мужественному холостяку, предпочитающему жить в единении с природой. Здесь только натуральные материалы – в основном, дерево. Помещение напоминает деревянную шкатулку с видом из окна на зеленые холмы. Другой вид древесины  использован для стола и кухонной стойки, над которой подвешена посуда. По периметру потолка расположены светильники, дающие мягкий рассеянный свет. Все просто и ничего лишнего.

33. Большое решение для маленького пространства

Mieszkanie w kamienicy, SAS SAS Кухни в эклектичном стиле
SAS

SAS
SAS
SAS

Светлый тон этой маленькой кухни помогает визуально расширить пространство. Вдоль стены – рабочая линейка с белыми фасадами; по краям, до потолка – узкие пенальные шкафчики, позволяющие отвести больше места для хранения кухонных принадлежностей. Небольшой круглый        стол со стульями и никаких излишеств.

34. Еще больше света

Casa en Garín, 2424 ARQUITECTURA 2424 ARQUITECTURA Кухня в стиле модерн Дерево
2424 ARQUITECTURA

2424 ARQUITECTURA
2424 ARQUITECTURA
2424 ARQUITECTURA

Главная изюминка этой просторной кухни с минимумом мебели – широкое, во всю стену, окно. Расположенное над рабочей линейкой, оно позволяет не только любоваться видом, занимаясь кухонной работой, но и впускает в помещение максимум света.

35. Кухня «под старину»

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli Кухня в рустикальном стиле
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

Полное ощущение старого фермерского дома:  каменная кладка стен, открытые полки для посуды, рабочая линейка с  состаренными деревянными дверцами шкафчиков, массивный деревянный стол. И только гладкий литой пол напоминает нам о времени, в котором мы находимся.

36. Черный и белый – идеальный тандем

homify Кухня в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

На фоне белых стен и светлых открытых полок черные фасады рабочей линейки совсем не выглядят мрачно или траурно. Светло-серый пол кухни также смягчает черноту. А теплую нотку в интерьер вносят стол и стулья, сделанные из дерева.

37. Душа дома – кухня в лофте

The Workshop, Henning Stummel Architects Ltd Henning Stummel Architects Ltd Кухня в стиле модерн
Henning Stummel Architects Ltd

The Workshop

Henning Stummel Architects Ltd
Henning Stummel Architects Ltd
Henning Stummel Architects Ltd

На чердаке дома или в мансарде, если позволяет площадь, вполне можно оборудовать кухню и собираться семьей и с друзьями за чашкой ароматного чая. Продуманное цветовое решение и правильное освещение – уже полдела.  Кухонный остров, стол, немного места для хранения утвари – и  все, место для душевных посиделок готово.

38. Веселая эклектика

Residencia de Surfista, Marcos Contrera Arquitetura & Interiores Marcos Contrera Arquitetura & Interiores Кухня в рустикальном стиле
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores

Marcos Contrera Arquitetura & Interiores
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores
Marcos Contrera Arquitetura & Interiores

Эклектика характеризуется, в данном случае, соединениями стилей – старого и нового. Шкафчики, стол и стулья в этническом стиле, окрашенные в яркие веселые цвета, вполне сочетаются с очень современной рабочей линейкой  белого цвета.

39. Индустриальный стиль

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Столовая комната в эклектичном стиле
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

Немного рустики, немного лофта, немного стимпанка – вот каким может быть современный индустриальный стиль. Грубые деревянные темные балки под крышей гармонируют с массивной темной мебелью. Дощатый пол, светлые стены и столешницы смягчают общее впечатление тяжеловесности. Интересное решение для табуретов – их опоры сделаны в виде пружин.

40. Уют, комфорт и элегантность

Casa em Sonoma, California, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Кухни в эклектичном стиле
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

Очень уютная и элегантная в своей простоте кухня со столовой зоной. Широкое окно над разделочным столом с мойкой впускает солнечный свет. Белые фасады мебели и открытые полки для посуды – все очень просто, без излишеств. Много света, много свободного места – комфортно, красиво и просто.

9 шагов подготовки террасы к принятию гостей

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