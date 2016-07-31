Топ 5 – Лучшие проекты недели

Из сегодняшней подборки 5 лучших проектов недели можно почерпнуть всю необходимую информацию о том, как минимальными средствами создать идеальный дачный участок. 15 домов стоимостью до 5 млн рублей, 7 вариантов оформления дворика, инструкции по постройке лавочки, беседки, перголы и даже… кирпичного мангала. После прочтения этих книг идей вы убедитесь, что для тех, кто по-настоящему увлечен жизнью за городом, нет ничего невозможного.
Одно из преимуществ частного дома – возможность не только интерьер оформить в своем вкусе, но и двор. Этот маленький кусочек не ограниченного стенами и крышей пространства, принадлежащий вам и только вам – прекрасное место для отдыха, веселого времяпрепровождения с друзьями, общения с семьей. Кроме того, красиво оформленный дворик попросту приносит эстетическое наслаждение – так же, как и стильный экстерьер дома.
Представляем вашему вниманию 7 двориков, каждый из которых оформлен в своем неповторимом стиле.
Загородный дом – это 1000 и 1 позиция в покупках, о которой нужно позаботиться. Сегодня мы собрали для вас простые, удобные проекты домов, которые не потребуют вложений более, чем в 5 млн рублей. Проектируя свой собственный дом, мы часто задаемся вопросом о том, можно ли сэкономить на каких-либо элементах без потери качества? Давайте посмотрим, реально ли это…
Дизайн участка своими руками – дело действительно благородное! В помощь мастерам и профессионалам мы предлагаем коллекцию идей – 14 проектов, которые обязательно порадуют ваше воображение!
Давайте вместе с нашим сообществом homify создадим ваш сад мечты! Тот, который вы сможете сделать своими руками – удобный, семейный и красивый! В этой статье мы затронем тему деревянных построек, летней кухни, дорожек и других аспектов.
Обустройство сада всегда начинается с вдохновения, и мы надеемся, что вы найдете его в нашей новой Книге Идей!
Ароматные запахи шашлыка в вечерней прохладе могут стать вам заслуженной наградой после сооружения на участке мангала рядом с домом. Несложное строение из кирпича позволит вам существенно улучшить процесс приготовления любимых блюд с дымком на свежем воздухе.
Пошаговая инструкция и примеры смотрите в статье ’Как построить кирпичный мангал’.