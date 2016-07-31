Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
A Stunning and Spacious House Project in Wimbledon, Gregory Phillips Architects Gregory Phillips Architects Сад в стиле модерн
Loading admin actions …

Из сегодняшней подборки 5 лучших проектов недели можно почерпнуть всю необходимую информацию о том, как минимальными средствами создать идеальный дачный участок. 15 домов стоимостью до 5 млн рублей,  7 вариантов оформления дворика, инструкции по постройке лавочки, беседки, перголы и даже… кирпичного мангала. После прочтения этих книг идей вы убедитесь, что для тех, кто по-настоящему увлечен жизнью за городом, нет ничего невозможного. 

1. 7 восхитительных двориков

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Дома в классическом стиле
AGRAFFE design

Дом в г.Калининграде

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Одно из преимуществ частного дома – возможность не только интерьер оформить в своем вкусе, но и двор. Этот маленький кусочек не ограниченного стенами и крышей пространства, принадлежащий вам и только вам – прекрасное место для отдыха, веселого времяпрепровождения с друзьями, общения с семьей. Кроме того, красиво оформленный дворик попросту приносит эстетическое наслаждение – так же, как и стильный экстерьер дома.

Представляем вашему вниманию 7 двориков, каждый из которых оформлен в своем неповторимом стиле

2. Проекты домов до 5 млн рублей

Projekt domu Marcel III G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Загородный дом – это 1000 и 1 позиция в покупках, о которой нужно позаботиться. Сегодня мы собрали для вас простые, удобные проекты домов, которые не потребуют вложений более, чем в 5 млн рублей. Проектируя свой собственный дом, мы часто задаемся вопросом о том, можно ли сэкономить на каких-либо элементах без потери качества? Давайте посмотрим, реально ли это

3. Что можно построить на даче своими руками

Traditional Garden, Unique Landscapes Unique Landscapes Сад в стиле кантри
Unique Landscapes

Traditional Garden

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

Дизайн участка своими руками – дело действительно благородное! В помощь мастерам и профессионалам мы предлагаем коллекцию идей – 14 проектов, которые обязательно порадуют ваше воображение!

4. 12 современных идей для сада своими руками

​Back garden at Bedford Gardens House. Nash Baker Architects Ltd Сад в стиле модерн
Nash Baker Architects Ltd

​Back garden at Bedford Gardens House.

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

Давайте вместе с нашим сообществом homify создадим ваш сад мечты! Тот, который вы сможете сделать своими руками – удобный, семейный и красивый! В этой статье мы затронем тему деревянных построек, летней кухни, дорожек и других аспектов.

Обустройство сада всегда начинается с вдохновения, и мы надеемся, что вы найдете его в нашей новой Книге Идей!

5. ​Как построить кирпичный мангал

Барбекю "Элит" Barbecue Сад Грильницы
Barbecue

Барбекю Элит

Barbecue
Barbecue
Barbecue

Ароматные запахи шашлыка в вечерней прохладе могут стать вам заслуженной наградой после сооружения на участке мангала рядом с домом.  Несложное строение из кирпича позволит вам существенно  улучшить  процесс приготовления любимых блюд с дымком на свежем воздухе.

Пошаговая инструкция и примеры смотрите в статье ’Как построить кирпичный мангал’.

7 идей для отдыха в саду

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо