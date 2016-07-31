Топ 5 – Лучшие проекты недели

Одно из преимуществ частного дома – возможность не только интерьер оформить в своем вкусе, но и двор. Этот маленький кусочек не ограниченного стенами и крышей пространства, принадлежащий вам и только вам – прекрасное место для отдыха, веселого времяпрепровождения с друзьями, общения с семьей. Кроме того, красиво оформленный дворик попросту приносит эстетическое наслаждение – так же, как и стильный экстерьер дома.

Представляем вашему вниманию 7 двориков, каждый из которых оформлен в своем неповторимом стиле.