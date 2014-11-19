Предметы мебели для детской комнаты

Появление ребенка является самым счастливым событием в каждой семье. Нет ничего прекраснее, чем наблюдать, как растет и развивается малыш, как он открывает новый для себя мир, с невероятным любопытством исследует окружающее пространство. Особенный момент в жизни каждого ребенка -- переезд в свою собственную комнату. Постепенно малыш учится осваивать пространство, поддерживать в нем порядок и начинает делать первые шаги в оформлении интерьера комнаты.
Подбирая мебель для детской комнаты, интересуйтесь мнением ребенка и обязательно учитывайте его при совершении покупки, ведь детям тоже хочется жить среди предметов мебели, которые соответствуют их индивидуальном вкусу. На сегодняшний день существует немало ярких дизайнеров, специализирующихся на изготовлении мебели для детских комнат. Мы подобрали наиболее интересные проекты, и с удовольствием знакомим вас с ними.
Кроватка с занавеской или, как ее еще называют с пологом, надежно защитит малыша от слишком яркого света солнца или луны. Маленькие дети нередко испытывают проблемы со сном, поэтому отнеситесь к подбору кровати с особым вниманием. Она должна быть светлого цвета, с высокими спинками и оптимальной шириной между балками на боковых решетках, чтобы ребенок мог всегда видеть, что происходит вокруг него.
Желание ребенка как можно скорее стать взрослым необходимо поощрять. Чем раньше он научится быть самостоятельным, тем меньше проблем с дисциплиной возникнет у него в будущем. Не вздумайте чистить за малыша обувь и вешать его одежду в родительский шкаф. Он все это сделает сам, если вы обеспечите его подходящей для этого мебелью. Поставьте в прихожей детскую полку для обуви и повесьте вешалки для одежды. Вот увидите, с каким удовольствием ребенок, придя с улицы, начнет самостоятельно переодеваться в домашнюю одежду.
Дети нуждаются в том, чтобы чувствовать себя защищенными. Пещера, изображенная на фото, станет надежным укрытием для вашего малыша, а также предметом зависти его друзей, поскольку она также выполняет роль гамака, кататься на котором – одно сплошное удовольствие.
Дизайнеры побеспокоились о том, чтобы пещера-гамак была абсолютно безопасна для малышей. Из-за тяжелого веса этой конструкции сильно раскачать ее не под силу даже взрослому.
Игрушек в детской комнате должно быть много, они не только развлекают ребенка, но и помогают ему развивать фантазию и творческое мышление. Корабль из картона, изображенный на фото, позволит ребенку отправиться в дальнее плавание вместе с друзьями, вместе преодолевать препятствия на пути к цели и радоваться победам. Дети также смогут самостоятельно украсить корабль, что доставит им немало приятных минут.
Окна детской комнаты обязательно должны быть надежно закрыты. Старайтесь подбирать шторы из плотной ткани, чтобы защитить сон ребенка от лучей утреннего солнца и шума машин за окном. Учитывайте вкус ребенка в вопросе подбора занавесей. Не стоит навязывать шторы в
машинки или
цветочек, если малышу нравятся однотонные занавески.
В детской комнате обязательно должно быть одно необычное место, в котором можно и посидеть, и поиграть и даже поспать. Чем нестандартнее будет оно оформлено, тем больше радости доставит ребенку. В комнате, представленной на изображении, дизайнер соорудил небольшую кровать с маленькой лесенкой, подъем на которую доставит ребенку немало удовольствия. Малыш наверняка будет очень гордиться, что его родители соорудили для него такое необычное пространство.
Опускаем якоря, корабль готовится причалить к берегу. Если ваш ребенок и его друзья интересуются мореплаванием и с удовольствием читают приключенческие романы Жюля Верна или смотрят их экранизации, подарите им кровать-корабль, плюшевых пингвинов и морских котиков. Когда детям надоест выходить в открытое море, они смогут использовать дом в качестве рыбацкой хижины и мечтать о солидном улове.
Научить ребенка мыслить креативно – одна из важнейших родительских задач. Разместите в его комнате детский вариант стильной дизайнерской мебели, и радости малыша не будет предела. Вот увидите, дети ценят оригинальность и с гораздо большим удовольствием будут поддерживать порядок на полках, внешний вид которых вызывает у них восторг.
Быстро отложи игрушки в сторону и садись учить таблицу умножения,—говорят родители своим детям, не подозревая, что для того, чтобы мотивировать ребенка заняться учебой, совсем необязательно заставлять его убирать игрушки, скорее, наоборот, пусть любимые игрушки всегда находятся рядом с ним. Запретный плод для всех слаще, а для детей он слаще вдвойне. Но если ребенок знает, что паузы между выполнением домашнего задания он всегда может посвятить играм, его эффективность повысится в разы.
Девочки с раннего возраста любят одежду и украшения, поэтому очень важно научить их всегда содержать личные вещи в порядке и не разбрасывать браслетики, бусики, шарфики и колечки по всей комнате. Чтобы процесс обучения порядку был в удовольствие, купите сразу большой шкаф, в который поместится не только вся одежда, но и любимые игрушки.
Украсить потолок звездами мы рекомендуем прежде всего родителям, чьи дети боятся темноты. Как только вы выключите свет, фосфорные фигурки начнут светится, и ребенок тут же забудет про свои страхи. Как правило, такие звезды изготовлены из пластика, в который добавлены люминофоры, позволяющие накапливать свет от любого источника. Стоят такие фигурки совсем недорого, клеятся они с помощью двусторонних наклеек. При снятии они не оставляют пятен на потолке, поэтому вы можете часто менять комбинацию звезд, чтобы малыш не заскучал.
Правильно подобранная мебель для детской комнаты гарантирует малышам комфорт, защищает их от страхов, связанных с тем, что теперь ии придется засыпать без родителей, приучает к порядку и поощраяет стремление к исследованию мира вокруг.