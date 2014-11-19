Предметы мебели для детской комнаты

Появление ребенка является самым счастливым событием в каждой семье. Нет ничего прекраснее, чем наблюдать, как растет и развивается малыш, как он открывает новый для себя мир, с невероятным любопытством исследует окружающее пространство. Особенный момент в жизни каждого ребенка -- переезд в свою собственную комнату. Постепенно малыш учится осваивать пространство, поддерживать в нем порядок и начинает делать первые шаги в оформлении интерьера комнаты.

Подбирая мебель для детской комнаты, интересуйтесь мнением ребенка и обязательно учитывайте его при совершении покупки, ведь детям тоже хочется жить среди предметов мебели, которые соответствуют их индивидуальном вкусу. На сегодняшний день существует немало ярких дизайнеров, специализирующихся на изготовлении мебели для детских комнат. Мы подобрали наиболее интересные проекты, и с удовольствием знакомим вас с ними.