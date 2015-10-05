Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Яркая палитра этнического стиля в интерьере

Перла Вереника Перла Вереника
Messico, INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI Гостиницы в тропическом стиле
Loading admin actions …

Начиная с эпохи Великих географических открытий, когда европейские мореплаватели, исследуя дальние земли стали постепенно знакомится с традициями культур самых разнообразных стран мира, в интерьерах начали использовать заимствования интересных этнических мотивов – как в виде отдельных аксессуаров, так и в комплексе декора. Каждый раз синтез культур дает широчайшее поле для дизайнерских экспериментов, совмещая в интерьере удобство привычных нам вещей и неповторимую эмоциональную окраску предметов разных культур, стран, религий. Образчики других этносов дополняют новыми нотами стройное звучание интерьера, расцвечивая яркой палитрой – от жаркого египетского песка до певучей арабской сказки.

Этнические мотивы в интерьере могут быть как мимолетны, читаемые в отдельных аксессуарах, так и задавать основной тон и настроение, раскрывая все национальное богатство культур мира – Египет, Марокко, Индия, Азия, список может быть бесконечен, как и возможности использования и комбинирования в интерьерах.

Азиатские мотивы

Интерьер дома в восточном стиле , GM-interior GM-interior Гостиные в эклектичном стиле
GM-interior

Интерьер дома в восточном стиле

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Элементы азиатской культуры в интерьере даже самой обычной комнаты могут всего лишь несколькими штрихами раскрасить сдержанный облик в колоритную смесь привычного пейзажа за окном и своеобразных узоров на лиловой стене.  Этнический стиль интерьера обильно заимствует азиатские диковинные аксессуары и цвета, сплетая их воедино с повседневным бытом обычного человека, обогащая картину мира насыщенными красками и теплым звучанием.

В жаркой знойной Африке

Trompe l'oeil elefante, INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI Гостиная в колониальном стиле
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI

INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI
INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI

Жаркими нотами и красками в оттенках охры пропитан каждый уголок этого яркого интерьера в этническом стиле путешествий сафари. Собранные в едином комплексе диковинные резные кресла, кожаный потертый диван, мягкие низкие пуфики и диванные подушки леопардовой расцветки – все предметы интерьера вместе и каждый из них по-отдельности рассказывают нам историю захватывающих приключений и путешествий по пескам африканского континента. Словно бывалый путешественник затеял рассказ о своих странствиях, вызвав к жизни яркие картины своих воспоминаний, да и оставил их нам на удивление отпечатками охры на стенах и изображением исполинского слона, шествующего в задумчивости сквозь тонкую грань нашей выдумки и реальности.

Восток дело тонкое

Восток AbcDesign Гостиная в азиатском стиле
AbcDesign

Восток

AbcDesign
AbcDesign
AbcDesign

Незабываемыми, неповторимые, насыщенные арабские мотивы пронизывают и расцвечивают всей своей богатой палитрой цветов и узоров интерьер в этническом стиле, не оставляя равнодушными своеобразной изысканность в каждой линии. Арабская культура – столь же древняя и отточенная, как европейская, имеет совершенно особое звучание, проявляющееся в малейших нюансах цветовой гаммы, геометрии всего пространства и каждой мельчайшей детали. Это и изогнутые плавные линии, и сложные узоры рисунков, и текстурная содержательность текстиля, и теплая контрастность оттенков. Нет смысла перечислять каждый акцент этого сложного этнического интерьера, ведь он прекрасен и в своей целостности и в каждой отдельной ноте восточного колорита.

Все грани этого необычного интерьера можно рассмотреть подробнее в статье Легенда о Шахерезаде.

Яркие акценты на белом фоне

Ethnic style, DA-Design DA-Design Гостиная в колониальном стиле
DA-Design

Ethnic style

DA-Design
DA-Design
DA-Design

Скандинавская  простота светлого интерьера неожиданно преображается с использованием всего нескольких оригинальных аксессуаров в этническом стиле. Лаконичность деталей не отменяет их эмоциональной глубины, позволяя играть центральную роль в композиции пространства и настроения, украшать атмосферу небольшой комнаты, не нарушая стройной функциональности и комфорта.

Латино-американская ритмика цвета

Messico, INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI Гостиницы в тропическом стиле Офисы и магазины
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI

INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI
INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI

Бесконечно-солнечным получился интерьер с мексиканским традиционным колоритом. Каждая деталь – от цветастых ковриков ручной работы до настенных фресок, словно живет в динамичных ритмах латино-американских мелодий. Солнечная палитра ярких красок и контрастных сочетаний, простых и звучных аккордов дарит интерьеру светлую легкость и вечное лето.

В сплетениях культур

Загородный дом в Конаково, Trubnikoff Hall Trubnikoff Hall Гостиная в азиатском стиле
Trubnikoff Hall

Загородный дом в Конаково

Trubnikoff Hall
Trubnikoff Hall
Trubnikoff Hall

Как говорится в знаменитом стихотворении Александра Блока:

Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы,

С раскосыми и жадными очами!…

Да, так любить, как любит наша кровь,

Никто из вас давно не любит!

И гармоничность сочетания двух культур в этнических деталях интерьера украшает своей яркой эмоциональностью сдержанные древесные стены подмосковного дома, раскрывая во всей широте загадочную русскую душу, которая одна способна вмещать столько света и столько радушия.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Покои индийского махарджи

Квартира в Москве 166 кв. м., MM-STUDIO MM-STUDIO Гостиная в колониальном стиле
MM-STUDIO

Квартира в Москве 166 кв. м.

MM-STUDIO
MM-STUDIO
MM-STUDIO

Интересное сочетание классического европейского интерьера с традиционными индийскими красками создает тонкую гармонию настроений. Основа организации синтеза заложена в широком настенном панно, сочетающем в себе индийский пейзаж с монохромной легкостью акварели и емкими украшениями цветных деталей. Так и во всем интерьере яркие индийские традиции выборочно вспыхивают на фоне сдержанно-бежевых тонов. Фоном интерьера служат светло-золотистые оттенки изысканной штукатурки стен и обоев с дамасскими орнаментами, кожаный массивный диван обильно украшен подушками с индийскими узорами текстиля, резные линии мебели сочетаются с богатством и фактурность материалов.

В тропических цветах

Гостиная-столовая Irina Yakushina Гостиные в эклектичном стиле Гостиная,Яркая гостиная,Гостиная в экостиле
Irina Yakushina

Гостиная-столовая

Irina Yakushina
Irina Yakushina
Irina Yakushina

Легкий тропический колорит этнических мотивов в интерьере задают широкие низкие диваны и, конечно же, цветовые сочетания бирюзы и лайма, напоминающие об экзотических оттенках лиан, пальм, ярких мальв,  роскошных глориоз, изящных орхидей. Словно диковинный тропический цветок над комнатой парят легкие полупрозрачные купола светильника, концентрирую внимание на высоте потолков и панорамных окон.

Веранда c видом на восток

Веранда в этническом стиле, Рязанова Галина Рязанова Галина Балкон и терраса в азиатском стиле
Рязанова Галина

Веранда в этническом стиле

Рязанова Галина
Рязанова Галина
Рязанова Галина

Мягкие белые шторы и насыщенность темной древесины, терпкая куркума и золотая позолота текстиля в интерьере веранды формируют четкое своеобразие азиатского оттенка этнического интерьера, которое не спутаешь ни с каким другим расслабленным и комфортным настроением. Каждая деталь располагает к отдыху и умиротворенности – низкие плетенные диванчики с многообразием мягких подушек на любой вкус и цвет, широкий столик  в тон интерьера. А ветвистые растения создают легкое ощущение уединенности на широких диванчиках.

Этнический минимализм в интерьере

ЖК "Воробьевы Горы", Sky Gallery Sky Gallery Спальня в азиатском стиле
Sky Gallery

ЖК Воробьевы Горы

Sky Gallery
Sky Gallery
Sky Gallery

Как ни странно, наряду с яркостью и сочностью этнические интерьеры могут быть и необыкновенно по-философски сдержанными и лаконично воздушными. Восточная философия минимализма отличается натуральностью материалов и оттенков в интерьере, прямыми четкими линиями низкой мебели и практически полным отсутствием каких-либо аксессуаров, декора, акцентов. Вся обстановка формирует атмосферу умиротворенности и расслабленной простоты, даже аскетичности. Все лишнее оставлено за порогом дома, где царит чистота пространства, дарующая чистоту мыслей. 

Прогулки по прериям в интерьере

Colonian style, DA-Design DA-Design Гостиная в колониальном стиле
DA-Design

Colonian style

DA-Design
DA-Design
DA-Design

Цветовой и этнический тон интерьеру задают ярко-оранжевые и тепло-охристые оттенки авторской дизайнерской настенной росписи, настроение путешествий поддерживается и во всей композицией пространства в  колониальной деревянной мебели, в натуральных материалах и оттенках текстиля – простого и уютного, как отдых на природе.

Как украсить задний дворик
На какие путешествия и эксперименты вдохновили вас этнические стили в интерьере?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо