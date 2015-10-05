Яркая палитра этнического стиля в интерьере

Начиная с эпохи Великих географических открытий, когда европейские мореплаватели, исследуя дальние земли стали постепенно знакомится с традициями культур самых разнообразных стран мира, в интерьерах начали использовать заимствования интересных этнических мотивов – как в виде отдельных аксессуаров, так и в комплексе декора. Каждый раз синтез культур дает широчайшее поле для дизайнерских экспериментов, совмещая в интерьере удобство привычных нам вещей и неповторимую эмоциональную окраску предметов разных культур, стран, религий. Образчики других этносов дополняют новыми нотами стройное звучание интерьера, расцвечивая яркой палитрой – от жаркого египетского песка до певучей арабской сказки.

Этнические мотивы в интерьере могут быть как мимолетны, читаемые в отдельных аксессуарах, так и задавать основной тон и настроение, раскрывая все национальное богатство культур мира – Египет, Марокко, Индия, Азия, список может быть бесконечен, как и возможности использования и комбинирования в интерьерах.