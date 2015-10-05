Яркая палитра этнического стиля в интерьере

Начиная с эпохи Великих географических открытий, когда европейские мореплаватели, исследуя дальние земли стали постепенно знакомится с традициями культур самых разнообразных стран мира, в интерьерах начали использовать заимствования интересных этнических мотивов – как в виде отдельных аксессуаров, так и в комплексе декора. Каждый раз синтез культур дает широчайшее поле для дизайнерских экспериментов, совмещая в интерьере удобство привычных нам вещей и неповторимую эмоциональную окраску предметов разных культур, стран, религий. Образчики других этносов дополняют новыми нотами стройное звучание интерьера, расцвечивая яркой палитрой – от жаркого египетского песка до певучей арабской сказки.
Этнические мотивы в интерьере могут быть как мимолетны, читаемые в отдельных аксессуарах, так и задавать основной тон и настроение, раскрывая все национальное богатство культур мира – Египет, Марокко, Индия, Азия, список может быть бесконечен, как и возможности использования и комбинирования в интерьерах.
Элементы азиатской культуры в интерьере даже самой обычной комнаты могут всего лишь несколькими штрихами раскрасить сдержанный облик в колоритную смесь привычного пейзажа за окном и своеобразных узоров на лиловой стене. Этнический стиль интерьера обильно заимствует азиатские диковинные аксессуары и цвета, сплетая их воедино с повседневным бытом обычного человека, обогащая картину мира насыщенными красками и теплым звучанием.
Жаркими нотами и красками в оттенках охры пропитан каждый уголок этого яркого интерьера в этническом стиле путешествий сафари. Собранные в едином комплексе диковинные резные кресла, кожаный потертый диван, мягкие низкие пуфики и диванные подушки леопардовой расцветки – все предметы интерьера вместе и каждый из них по-отдельности рассказывают нам историю захватывающих приключений и путешествий по пескам африканского континента. Словно бывалый путешественник затеял рассказ о своих странствиях, вызвав к жизни яркие картины своих воспоминаний, да и оставил их нам на удивление отпечатками охры на стенах и изображением исполинского слона, шествующего в задумчивости сквозь тонкую грань нашей выдумки и реальности.
Незабываемыми, неповторимые, насыщенные арабские мотивы пронизывают и расцвечивают всей своей богатой палитрой цветов и узоров интерьер в этническом стиле, не оставляя равнодушными своеобразной изысканность в каждой линии. Арабская культура – столь же древняя и отточенная, как европейская, имеет совершенно особое звучание, проявляющееся в малейших нюансах цветовой гаммы, геометрии всего пространства и каждой мельчайшей детали. Это и изогнутые плавные линии, и сложные узоры рисунков, и текстурная содержательность текстиля, и теплая контрастность оттенков. Нет смысла перечислять каждый акцент этого сложного этнического интерьера, ведь он прекрасен и в своей целостности и в каждой отдельной ноте восточного колорита.
Все грани этого необычного интерьера можно рассмотреть подробнее в статье Легенда о Шахерезаде.
Скандинавская простота светлого интерьера неожиданно преображается с использованием всего нескольких оригинальных аксессуаров в этническом стиле. Лаконичность деталей не отменяет их эмоциональной глубины, позволяя играть центральную роль в композиции пространства и настроения, украшать атмосферу небольшой комнаты, не нарушая стройной функциональности и комфорта.
Бесконечно-солнечным получился интерьер с мексиканским традиционным колоритом. Каждая деталь – от цветастых ковриков ручной работы до настенных фресок, словно живет в динамичных ритмах латино-американских мелодий. Солнечная палитра ярких красок и контрастных сочетаний, простых и звучных аккордов дарит интерьеру светлую легкость и вечное лето.
Как говорится в знаменитом стихотворении Александра Блока:
Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы,
С раскосыми и жадными очами!…
Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!
И гармоничность сочетания двух культур в этнических деталях интерьера украшает своей яркой эмоциональностью сдержанные древесные стены подмосковного дома, раскрывая во всей широте загадочную русскую душу, которая одна способна вмещать столько света и столько радушия.
Интересное сочетание классического европейского интерьера с традиционными индийскими красками создает тонкую гармонию настроений. Основа организации синтеза заложена в широком настенном панно, сочетающем в себе индийский пейзаж с монохромной легкостью акварели и емкими украшениями цветных деталей. Так и во всем интерьере яркие индийские традиции выборочно вспыхивают на фоне сдержанно-бежевых тонов. Фоном интерьера служат светло-золотистые оттенки изысканной штукатурки стен и обоев с дамасскими орнаментами, кожаный массивный диван обильно украшен подушками с индийскими узорами текстиля, резные линии мебели сочетаются с богатством и фактурность материалов.
Легкий тропический колорит этнических мотивов в интерьере задают широкие низкие диваны и, конечно же, цветовые сочетания бирюзы и лайма, напоминающие об экзотических оттенках лиан, пальм, ярких мальв, роскошных глориоз, изящных орхидей. Словно диковинный тропический цветок над комнатой парят легкие полупрозрачные купола светильника, концентрирую внимание на высоте потолков и панорамных окон.
Мягкие белые шторы и насыщенность темной древесины, терпкая куркума и золотая позолота текстиля в интерьере веранды формируют четкое своеобразие азиатского оттенка этнического интерьера, которое не спутаешь ни с каким другим расслабленным и комфортным настроением. Каждая деталь располагает к отдыху и умиротворенности – низкие плетенные диванчики с многообразием мягких подушек на любой вкус и цвет, широкий столик в тон интерьера. А ветвистые растения создают легкое ощущение уединенности на широких диванчиках.
Воробьевы Горы
Как ни странно, наряду с яркостью и сочностью этнические интерьеры могут быть и необыкновенно по-философски сдержанными и лаконично воздушными. Восточная философия минимализма отличается натуральностью материалов и оттенков в интерьере, прямыми четкими линиями низкой мебели и практически полным отсутствием каких-либо аксессуаров, декора, акцентов. Вся обстановка формирует атмосферу умиротворенности и расслабленной простоты, даже аскетичности. Все лишнее оставлено за порогом дома, где царит чистота пространства, дарующая чистоту мыслей.
Цветовой и этнический тон интерьеру задают ярко-оранжевые и тепло-охристые оттенки авторской дизайнерской настенной росписи, настроение путешествий поддерживается и во всей композицией пространства в колониальной деревянной мебели, в натуральных материалах и оттенках текстиля – простого и уютного, как отдых на природе.