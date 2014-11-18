Как украсить гостиную? Учимся у известных дизайнеров интерьера

Гостиную можно справедливо назвать главной комнатой квартиры. В ней мы не только проводим большую часть времени, но и принимаем гостей. Обустройство квартиры, как правило, начинается с гостиной. В ней мы начинаем экспериментировать с расстановкой мебели и продумывать декор. Независимо от выбранного стиля, правильно оформленная гостиная должна располагать к отдыху и расслаблению. Достичь этого помогают грамотно подобранные цветовая гамма и украшения.

Казалось бы, нет ничего сложного в украшении гостиной, достаточно просто зайти в специализированный магазин, присмотреть несколько элеметов декора, которые будут хорошо сочетаться с цветовой гаммой и мебелью в комнате, и дело в шляпе. Однако, в реальности все оказывается не так просто. Подойдут ли выбранные украшения к стилю комнаты или наоборот, вступят с ним в противоречие? Стоит ли приобретать много маленьких элементов декора или ограничиться одним большим украшением? Ответ на этот и другие вопросы смотрите в этой Книге идей Как украсить гостиную?