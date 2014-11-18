Как украсить гостиную? Учимся у известных дизайнеров интерьера

Гостиную можно справедливо назвать главной комнатой квартиры. В ней мы не только проводим большую часть времени, но и принимаем гостей. Обустройство квартиры, как правило, начинается с гостиной. В ней мы начинаем экспериментировать с расстановкой мебели и продумывать декор. Независимо от выбранного стиля, правильно оформленная гостиная должна располагать к отдыху и расслаблению. Достичь этого помогают грамотно подобранные цветовая гамма и украшения.
Казалось бы, нет ничего сложного в украшении гостиной, достаточно просто зайти в специализированный магазин, присмотреть несколько элеметов декора, которые будут хорошо сочетаться с цветовой гаммой и мебелью в комнате, и дело в шляпе. Однако, в реальности все оказывается не так просто. Подойдут ли выбранные украшения к стилю комнаты или наоборот, вступят с ним в противоречие? Стоит ли приобретать много маленьких элементов декора или ограничиться одним большим украшением? Ответ на этот и другие вопросы смотрите в этой Книге идей
Как украсить гостиную?
Если в гостиной доминируют яркие краски, не стоит приобретать украшения спокойных тонов – они все равно останутся незамеченными. Дополнить композицию можно с помощью экзотических растений и красочных предметов мебели. Такому оформлению будут особенно рады маленькие дети, в их глазах гостиница превратится в увлекательный мир, в котором всегда весело.
Подробнее об этнических стилях оформления квартир читайте в Книге идей ’5 экзотических стилей в дизайне интерьера’.
потертый шик
Первая ассоциация, которая возникнет у многих при виде этого кресла наверняка будет связана с заботливой бабушкой, которая, неспешно покачиваясь в кресле-качалке, вяжет носки любимым внукам. Невероятная популярность стиля
потертый шик вернула к жизни такие подзабытые предметы мебели, как массивные комоды, ковры с яркими узорами, кушетки и кресла-кочалки. Если вы строго следуете моде и планируете оформить гостиницу в стиле кантри или
потертый шик, обратите внимание на эти старомодные аксессуары.
Для тех, кто не слишком хорошо знаком с
шебби шик, приглашаем прочесть Книгу идей, полностью посвященную этому стилю.
Едва ли можно найти квартиру, в которой бы не было журнального столика. На них можно положить недочитанную перед сном газету или папки с бумагами, пока для них не нашлось лучшего места. Покупать столик стоит только тогда, когда вы четко определитесь с тем, как будет оформлен интерьер гостиной. Если выбор пал на индастриал – излюбленный стиль жителей лофтов и пентхаузов, почему бы не обратить внимание на журнальные столики, сделанные из характерных для индастриала холодных материалов. Кстати, столик, подобный тому, который мы видим на изображении, несложно смастерить самому.
Конструкция этого кресла напоминает свернутый вдвое лист бумаги. На такое кресло боязно сесть, вдруг, оно прогнется под тяжестью веса человека? На самом деле, этот минималистский белый стул был выполнен из высококачественного алюминия. Такие же кресла дизайнер изготавливает из кожи.
Часы с кукушкой – практически универсальный предмет декора, который актуально будет смотреться в любом интерьере, но особенно хорошо он подойдет для гостиных в стиле
шебби шик, в которых преобладают пастельные, кремовые или льняные цвета. Напомним, что для
потертого шика характерны антикварная мебель, искусственно состаренная древесина, декор а-ля наивный романтизм – статуэтки ангелочков, старые куклы, изящные шкатулки. Подобные часы идеально впишутся в винтажный интерьер гостиной
шебби шик.
Скандинавский стиль предполагает использование натуральных материалов. Мебель изготавливается, как правило, из светлых пород деревьев (бук, береза, сосна, ель), а для ее обивки применяют текстиль, хлопок, лен, иногда замшу. Несложно догадаться, что жителям скандинавских стран нечасто выпадает возможность наслаждаться лучами яркого солнца, поэтому окна в квартирах скандинавского стиля должны быть большими, а шторы – тонкими и легкими, чтобы пропускать как можно больше солнечного цвета. Стены в скандинавских интерьерах чаще всего оставляют белыми, в крайнем случае, покрывают светло-голубой или светло-серой краской.
Скандинавы во всем любят естественность, и декор – не исключение. Смело украшайте интерьер изделиями из дерева, пуфами из мягкой ткани, свечами и большими зеркалами, и вы прочувствуете самобытную красоту северных стран.
Загадочные скульптуры, ритуальные маски, фотопанно с изображением животных – эти аксессуары в африканском стиле никогда не выйдут из моды. Огромное разнообразие этнических традиций африканского континента и его относительная удаленность придают атрибутике этого стиля особый шарм. Африка – это нечто мистическое, импульсивное и по-детски непосредственное. Даже если вы не готовы к тому, чтобы посвятить африканскому стилю все пространство гостиной, почему бы не добавить в существующий дизайн несколько африканских аксессуаров.
Не всем везет с шикарным видом из окна. Поэтому жителям больших городов нередко приходится создавать панорамный вид самостоятельно. Лучший помощник для выполнения такого рода задачи – это, конечно же, фотообои. Благодаря таланту художника, вы получите вид из окна, который будет идеально соответствовать городскому стилю гостиной.
Современное поколение больше не хочет разрушать окружающую среду, люди нового времени осознали ошибки прошлого и изо всех сил стремятся исправить их. Этим легко можно объяснить их тягу к экологичному дизайну, популярность которого растет из года в год. Энергосберегающие дома и мебель из переработанных материалов, пользуются невероятной популярностью ,несмотря на высокую стоимость.
Стул, который вы видите на изображении, был сделан из дерева и бумаги, которые подверглись обработке. Он будет актуально смотреться в квартире, в которой проживает прогрессивная молодежь.
Неоновые цвета, глянцевые поверхности и необычные формы – вот, что определяет стиль интерьера 70-х годов. Журнальные столики, продемонстрированные на изображении, непременно понравятся любителям фильмов про неунывающего спецагента Остина Пауерс, поклонникам диско и расклешенных джинсов.
Стилей, в которые можно оформить гостиную комнату, бесчисленное множество. Если вы стоите перед выбором, в каком стиле оформить собственное жилье, рекомендуем прежде всего опираться не на моду, а на вашу индивидуальность. Гостиная – это та комната, интерьер которой вы чаще всего будете демонстрировать друзьям и знакомым. Чем больше тот или иной стиль подходит вам, тем гармоничнее вы будете чувствовать себя в собственной гостиной.