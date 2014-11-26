Креативное освещение

Просто потрясающая ванная с живописным видом на лондонский пейзаж. Из окна виден Шард и остальные небоскребы столицы туманного Альбиона. Пример этого светового решения позволяет позабыть о будничной суете улиц за окном и насладиться всеми функциями изящной гидромассажной спа-ванны.

Дизайн для этой ванной был выполнен Stephen Dick Residence Design. Если мы выключим всё электрическое освещение, оставив горящими только напольные светильники, мы почувствуем особенный комфорт от света, яркость которого также легко регулируется.