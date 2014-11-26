Креативное освещение

Все в homify любят свет. Правильное освещение – это неотъемлемая часть успеха на работе, дома или там, где мы просто проводим время. При строительстве новых домов и торговых площадей нельзя не оставлять без внимания профессиональное проектирование освещения и грамотный светотехнический расчет. Вам понадобится профессионал, знания и опыт которого позволят достичь максимальную освещенность и создать необходимый световой эффект. Если вы еще только планируете строить дом своей мечты, будьте готовы к отдельной, но оправданной статье расходов. Итак, сегодня мы рассмотрим несколько креативных проектов декоративного освещения различных британских дизайнеров, которые, как никто другой понимают важность хорошего света.
В городе Бирмингем английского графства Уэст-Мидлендс можно найти интересную кофейню, интерьер которой украшен вот такими банками для джема. Идея развесить своеобразные гирлянды в помещении с кирпичными стенами и трубами принадлежит небольшой студии светового дизайна Nuvarti. Нам очень понравился этот концепт, который разработали дизайнеры проекта по освещению. Этот свет спокойный и едва уловим, словно свет светлячка. Ничто не будет отвлекать вас, пока вы пьете свой ароматный кофе в ленивое воскресное утро.
Фестиваль дизайна в Лондоне вроде бы закончился, а эти игривые лампочки, созданные специально для мероприятия, до сих пор продолжают умилять. Совершенно очевидно, что создатели вдохновились лондонской подземкой. Как будто бы намотанные на старые лампочки ленты, эти разноцветные линии символизируют самую сложную и загруженную систему поземного общественного транспорта в мире.
На снимке английского фотографа Джона Дюранта мы видим потрясающую подсветку ванны, выполненной в современном стиле. Концепция горящего ярким светом кольца из лампочек перекликается с темой театра и кино, а также привлекает внимание к невероятного размера зеркалу, которое, воистину, является украшением этой чудесной ванной. Кольцо из ламп – это достаточно традиционное обрамление зеркала, но в конкретном примере источники света вмонтированы непосредственно в стекло – такое решение встречается крайне редко.
Просто потрясающая ванная с живописным видом на лондонский пейзаж. Из окна виден Шард и остальные небоскребы столицы туманного Альбиона. Пример этого светового решения позволяет позабыть о будничной суете улиц за окном и насладиться всеми функциями изящной гидромассажной спа-ванны.
Дизайн для этой ванной был выполнен Stephen Dick Residence Design. Если мы выключим всё электрическое освещение, оставив горящими только напольные светильники, мы почувствуем особенный комфорт от света, яркость которого также легко регулируется.
Садовое украшение на фото – это скульптура, выполненная на заказ Дэвидом Харбером. Она была создана благодаря вдохновению, которое автор черпал от ярких лучей солнечного света и красивых пейзажей природы.
Этот шедевр вне времени и пространства в своем трехмерном проявлении способен излучать свет на протяжении всего дня, а также доставлять его даже до самых удаленных и потайных уголков вашего сада.
Обычная прикроватная лампа вдруг принимает форму конуса – такое креативное решение предлагает нам промышленный дизайнер из Лондона Андре Вентура, создающий и другие оригинальные предметы быта.
Перед вами классический бар, спроектированный Rethink Interiors из Лондона. Находится он на юге Португалии в курортном отеле Conrad Hilton, регион Алгарве. Элегантные горизонтальные линии заметно выделяются на фоне темных материалов из которых изготовлена барная стойка. Подсветка не просто подчеркивает её размеры, но и явялется своеобразной точкой притяжения отдыхающих в гостинице посетителей.