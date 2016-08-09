9 способов обновить ванную комнату

Наш день начинается и заканчивается в ванной комнате — это место, где мы не только проводим массу времени, но и каждый раз готовимся к новому дню. Сделать ванную не только удобной, но и красивой — задача непростая, но выполнимая.
Специально для тех, кто не хочет затевать большой ремонт, но желает преобразить свою ванную комнату, мы собрали интересные советы и решения, от самых простых до более сложных, чтобы ванная всегда радовала глаз и поднимала настроение.
Когда мы думаем о дизайне ванной комнаты, мы, как правило, представляем себе небольшое помещение в белых тонах с традиционной планировкой. Но существуют и из ряда вон выходящие примеры! Такой как этот, например. В данном случае дизайнеры вынесли чашу ванной в прилегающий к санузлу садик. Таким образом хозяева могут принимать водные процедуры на свежем воздухе в окружении растений. А стеклянная перегородка делает закрытую часть ванной более просторной и светлой. Оригинально, не правда ли?
Если в ванной вам не хватает ящиков для хранения, а под раковиной есть свободное место, то можно разместить там плетеные корзины или табуреты. На/в них можно удобно разместить полотенца, туалетную бумагу и другие ванные принадлежности.
При помощи зеркал любое, даже самое скромное пространство может засиять в новом свете без капитального ремонта. Потертая или патинированная деревянная рама придаст ванной рустикальный вид или атмосферу в стиле шебби шик. Дерево также создает уют и ощущение близости к природе.
Пусть это и мелочи, но, как правило, именно детали расставляют акценты и делают погоду в общем интерьере. Поэтому стаканчики, подставки для щёток, мыльницы, крючки и прочие аксессуары станут отличными кандидатами на обновление.
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Ниша — не только стильный элемент декора, но и возможность максимально использовать пространство для хранения. Сделайте небольшие ниши в стене и выделите их кафельной плиткой другого цвета. Ниши также очень функциональны внутри душевой кабины — они могут быть выполнены из такой же плитки, как и стены, а внутри них удобно хранить косметику для душа. Даже если стены в вашей ванной не слишком широкие, нишу можно сделать неглубокой, она всё равно станет заметным акцентом в интерьере.
Интересный дизайн раковины — самый очевидный способ, с помощью которого можно сделать интерьер ванной комнаты стильным и уютным. Выбирая раковину, постарайтесь отойти от шаблона и обратите внимание на необычные варианты. Она может быть как округлой, напоминающей чашу, так и квадратной, строгой, геометрической формы.
Подумайте также и о нестандартных решениях в выборе материала — это не обязательно должная быть привычная керамика, не менее практичны и раковины из металла для интерьера в стиле хай-тек и даже из хрусталя для стиля арт-деко. От размещения раковины также многое зависит — её можно вмонтировать в мраморную столешницу или, например, поставить на деревянную тумбу с ящиками и нишами.
Планируя ремонт в ванной, учитывайте, что именно плитка создаст основу для вашего интерьера. Чтобы пространство получилось ярким и жизнерадостным, выбирайте соответствующие материалы. Сейчас в моде орнаменты и узоры, а также плитка, похожая на мозаику и изразцы. Отлично будет смотреться плитка небольшого размера, и не стоит бояться смелых цветовых решений. Всё-таки ванная — это первое помещение в доме, с которого начинается наш день, и оно просто обязано поднимать настроение!
Ещё один отличный способ освежить свою ванную комнату — использовать новые цвета. Вы можете как дополнить композицию новым оттенком, так и сыграть на контрастах. Например, для ванной, выполненной в пастельных оттенках, отличным вариантом станут аксессуары насыщенных и ярких цветов. Они привлекут к себе внимание, придадут интерьеру динамики и новизны. Если же вы любите спокойные тона, то обратите внимание на цвета чуть-чуть темнее фонового. Таким образом вы сможете добиться большей глубины. Но не стоит забывать и о том, что разные цвета по-разному влияют как на помещение, так и на людей. Оранжевый и красный помогут поднять самооценку, взбодриться, действовать, принимать решения. Но они же при перенасыщении вызывают раздражительность и депрессию. Голубой и салатовый визуально увеличат помещение, но сделают его более прохладным.
Как Вам идея превратить свою ванную комнату в спа? Освещение играет очень важную роль, когда речь заходит о расслаблении. Яркий светильник на потолке вряд ли будет способствовать релаксации. Свечи же создадут уютную теплую обстановку, приглушённый свет. Ароматические свечи, масла, соли, благовония не только будут источать великолепный запах, они могут быть прекрасными предметами декора, помещенными в красивые бутылочки и баночки. Мыло ручной работы также порадует вас своим изумительным качеством, запахом, благоприятным воздействием на кожу и станет своеобразной изюминкой декора ванной комнаты.
Зачастую мы слишком мало внимания уделяем освещению в ванной комнате. Как правило, в качестве источника света используется всего лишь один скучный плафон или в лучшем случае несколько стандартных ламп в потолке. На самом же деле с освещением в ванной можно поиграть, как и в других комнатах квартиры или дома. Если пространство позволяет, то в интерьер можно даже «вписать» хрустальную люстру! А поклонникам минимализма советуем обратить внимание на подвесные плафоны-цилиндры, которые удобнее всего разместить рядом с зеркалом или вот на такую светодиодную подсветку по контуру зеркала.