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15 вещей, необходимых садоводам

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Madrid Gas Fire Table - Warrington, Rivelin Rivelin Сад Грильницы
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Если вы считаете, что сад – это трава, цветы и пара-тройка деревьев, то, возможно, вы заблуждаетесь. Есть множество интересных решений для садового декора, и некоторые из них Homify хотел бы предложить вашему вниманию.

Использование различных дополнений поможет превратить ваш сад в поистине райское местечко. Садовая мебель, мангал и кое-что для детей –  друзья и гости оценят ваши старания, и прекрасный тихий уголок засияет в новом свете. И все это вы сможете сделать сами, даже не приглашая садовника.

1. Беседка

Peach Day Bed Garden Furniture Centre Сад Мебель
Garden Furniture Centre

Peach Day Bed

Garden Furniture Centre
Garden Furniture Centre
Garden Furniture Centre

Композиция из пуфов под конусным тентом послужит защитой от полуденного солнца, а также прекрасным местом для вечернего расслабления. Кроме того, такая эффектная беседка украсит ваш двор, привнося в него индивидуальность и неповторимый стиль.

2. Скворечник

Prism Nest Box Hen and Hammock Сад Аксессуары и декор
Hen and Hammock

Prism Nest Box

Hen and Hammock
Hen and Hammock
Hen and Hammock

Прикрепив в укромном месте традиционный скворечник, вы проявите заботу о своих пернатых друзьях. А если купить или сделать своими руками какой-то интересный вариант, то можно еще и украсить свое хозяйство. 

3. Ведра на стене? Это может быть потрясающе!

Hanging Vintage Garden Tap Planter ELLA JAMES Сад Аксессуары и декор
ELLA JAMES

Hanging Vintage Garden Tap Planter

ELLA JAMES
ELLA JAMES
ELLA JAMES

Если мыслить нестандартно, то легко можно дать новую жизнь старым вещам – даже таким, как раковина или ведро. Их можно прикрепить на стену и использовать для высадки папоротников, разнообразив дизайн.

4. Садовые скульптуры

Stone Buddha Statue rigby & mac Сад Аксессуары и декор
rigby &amp; mac

Stone Buddha Statue

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

Садовые скульптуры действительно помогают преобразить пространство. К примеру, статуя Будды в саду камней. Если же подобные изваяния кажутся вам проявлением китча, поищите что-то более оригинальное – современные дизайнеры создают поистине удивительные арт-объекты для украшения сада.

5. Фонтаны в саду

Eclipse Stainless Steel Sphere Water Feature Primrose Сад Аксессуары и декор
Primrose

Eclipse Stainless Steel Sphere Water Feature

Primrose
Primrose
Primrose

Водные фонтанчики в стиле модерн будут выглядеть просто фантастически. Единственное условие – за садом необходимо постоянно ухаживать, ибо ничто так не испортит современную ландшафтную композицию, как сорняки или следы пребывания пернатых друзей.

6. Источники света

Brass Lanterns homify Сад Аксессуары и декор
homify

Brass Lanterns

homify
homify
homify

Не забудьте добавить освещение в саду, чтобы вы могли любоваться творением своих рук до позднего вечера. Фонари, лампы на солнечных батареях, живой огонь, гирлянды – выбирайте то, что вам нравится.

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7. Камины для сада

Madrid Gas Fire Table - Warrington Rivelin Сад Грильницы
Rivelin

Madrid Gas Fire Table – Warrington

Rivelin
Rivelin
Rivelin

Чтобы наслаждаться дружескими посиделками в саду даже при скверной погоде, постройте каменный очаг с углублением для костра. Огонь сплотит вашу компанию и не даст замерзнуть прохладными вечерами.

8. Устройства для готовки

Hogares insertables Nuke, Ñuke Ñuke Сад Грильницы
Ñuke

Ñuke
Ñuke
Ñuke

Для приготовления пищи используйте не только потенциал привычной кухни. Сказочные барбекю на свежем воздухе придадут вашей трапезе совершенно другой колорит.

9. Емкости для хранения

Landscaping and Garden Storage, Heritage Gardens UK Online Garden Centre Heritage Gardens UK Online Garden Centre Сад Мебель
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Landscaping and Garden Storage

Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Небольшой стационарный бокс идеально подойдет для хранения поливочного инвентаря. Это прекрасная находка для тех, кто не любит таскать грязь в дом. Также на полках могут содержаться растения в горшках – нужно лишь создать для них правильное освещение.

10. Функциональные постройки в саду

Landscaping and Garden Storage, Heritage Gardens UK Online Garden Centre Heritage Gardens UK Online Garden Centre Сад Мебель
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Landscaping and Garden Storage

Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Не забывайте о традиционных постройках в своем саду. Вы не знаете, когда они вам могут пригодиться. Небольшой  деревянный сарайчик – прекрасное место для хранения садового инструментария и грязных сапог.

11. Гамак – лучший способ провести длинные выходные

Sunset Hammock Hen and Hammock Сад Мебель
Hen and Hammock

Sunset Hammock

Hen and Hammock
Hen and Hammock
Hen and Hammock

Гамак – лучший способ провести длинные выходные. Возьмите книгу, бутылку воды и ленитесь с удовольствием. Если у вас имеются надежные опоры или рядом стоящие деревья – размещайте гамак без раздумий!

12. Место для принятия пищи

Bastille, Out & Out Original Out & Out Original Сад Мебель
Out &amp; Out Original

Bastille

Out & Out Original
Out &amp; Out Original
Out & Out Original

Идея на вес золота – завтрак на террасе. Это ваш сад, и вы имеете полное право позавтракать под щебет птиц. Чашечка ароматного кофе взбодрит вас и подарит энергию на весь день.

13. Теплица

Elite Thyme Dwarf Wall 8ft Wide Greenhouse homify Сад Беседки и теплицы
homify

Elite Thyme Dwarf Wall 8ft Wide Greenhouse

homify
homify
homify

Если вы любите покопаться в земле, то теплица в саду – то, что нужно. В ней можно выращивать овощи или зелень: томаты, огурцы, базилик, салат или свежий чеснок всегда будут очень кстати на вашем столе. Если же к кулинарным радостям вы равнодушны, в теплицах можно посадить красивые цветы – например, орхидеи.

14. Купель в саду

homify Сад Бассейны и водоемы
homify

homify
homify
homify

Кто сказал, что роскошь в саду неуместна? Гидромассажная ванна поможет расслабиться после долгого дня в полном единении с природой. Традиционный скандинавский стиль подходит для этой цели идеально. Феноменальная идея, не правда ли?

15. Детская площадка

Arlington Deluxe Climbing Frame Keith Stenhouse Climbing Frames UK Сад Игровая площадка и качели
Climbing Frames UK

Arlington Deluxe Climbing Frame Keith Stenhouse

Climbing Frames UK
Climbing Frames UK
Climbing Frames UK

С появлением все новых и новых компьютерных игр дети теряют интерес к играм на свежем воздухе, поэтому любую инициативу в данном русле нужно поощрять. Установка детского игрового комплекса в саду как нельзя лучше поспособствует этой цели.

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А что бы вы еще посоветовали разместить в саду?

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