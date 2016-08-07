15 вещей, необходимых садоводам

Если вы считаете, что сад – это трава, цветы и пара-тройка деревьев, то, возможно, вы заблуждаетесь. Есть множество интересных решений для садового декора, и некоторые из них Homify хотел бы предложить вашему вниманию.
Использование различных дополнений поможет превратить ваш сад в поистине райское местечко. Садовая мебель, мангал и кое-что для детей – друзья и гости оценят ваши старания, и прекрасный тихий уголок засияет в новом свете. И все это вы сможете сделать сами, даже не приглашая садовника.
Композиция из пуфов под конусным тентом послужит защитой от полуденного солнца, а также прекрасным местом для вечернего расслабления. Кроме того, такая эффектная беседка украсит ваш двор, привнося в него индивидуальность и неповторимый стиль.
Прикрепив в укромном месте традиционный скворечник, вы проявите заботу о своих пернатых друзьях. А если купить или сделать своими руками какой-то интересный вариант, то можно еще и украсить свое хозяйство.
Если мыслить нестандартно, то легко можно дать новую жизнь старым вещам – даже таким, как раковина или ведро. Их можно прикрепить на стену и использовать для высадки папоротников, разнообразив дизайн.
Садовые скульптуры действительно помогают преобразить пространство. К примеру, статуя Будды в саду камней. Если же подобные изваяния кажутся вам проявлением китча, поищите что-то более оригинальное – современные дизайнеры создают поистине удивительные арт-объекты для украшения сада.
Водные фонтанчики в стиле модерн будут выглядеть просто фантастически. Единственное условие – за садом необходимо постоянно ухаживать, ибо ничто так не испортит современную ландшафтную композицию, как сорняки или следы пребывания пернатых друзей.
Не забудьте добавить освещение в саду, чтобы вы могли любоваться творением своих рук до позднего вечера. Фонари, лампы на солнечных батареях, живой огонь, гирлянды – выбирайте то, что вам нравится.
Чтобы наслаждаться дружескими посиделками в саду даже при скверной погоде, постройте каменный очаг с углублением для костра. Огонь сплотит вашу компанию и не даст замерзнуть прохладными вечерами.
Для приготовления пищи используйте не только потенциал привычной кухни. Сказочные барбекю на свежем воздухе придадут вашей трапезе совершенно другой колорит.
Небольшой стационарный бокс идеально подойдет для хранения поливочного инвентаря. Это прекрасная находка для тех, кто не любит таскать грязь в дом. Также на полках могут содержаться растения в горшках – нужно лишь создать для них правильное освещение.
Не забывайте о традиционных постройках в своем саду. Вы не знаете, когда они вам могут пригодиться. Небольшой деревянный сарайчик – прекрасное место для хранения садового инструментария и грязных сапог.
Гамак – лучший способ провести длинные выходные. Возьмите книгу, бутылку воды и ленитесь с удовольствием. Если у вас имеются надежные опоры или рядом стоящие деревья – размещайте гамак без раздумий!
Идея на вес золота – завтрак на террасе. Это ваш сад, и вы имеете полное право позавтракать под щебет птиц. Чашечка ароматного кофе взбодрит вас и подарит энергию на весь день.
Если вы любите покопаться в земле, то теплица в саду – то, что нужно. В ней можно выращивать овощи или зелень: томаты, огурцы, базилик, салат или свежий чеснок всегда будут очень кстати на вашем столе. Если же к кулинарным радостям вы равнодушны, в теплицах можно посадить красивые цветы – например, орхидеи.
Кто сказал, что роскошь в саду неуместна? Гидромассажная ванна поможет расслабиться после долгого дня в полном единении с природой. Традиционный скандинавский стиль подходит для этой цели идеально. Феноменальная идея, не правда ли?
С появлением все новых и новых компьютерных игр дети теряют интерес к играм на свежем воздухе, поэтому любую инициативу в данном русле нужно поощрять. Установка детского игрового комплекса в саду как нельзя лучше поспособствует этой цели.