15 вещей, необходимых садоводам

Если вы считаете, что сад – это трава, цветы и пара-тройка деревьев, то, возможно, вы заблуждаетесь. Есть множество интересных решений для садового декора, и некоторые из них Homify хотел бы предложить вашему вниманию.

Использование различных дополнений поможет превратить ваш сад в поистине райское местечко. Садовая мебель, мангал и кое-что для детей – друзья и гости оценят ваши старания, и прекрасный тихий уголок засияет в новом свете. И все это вы сможете сделать сами, даже не приглашая садовника.