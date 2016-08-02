11 блестящих идей для садовых вечеринок

Все мы любим вечеринки на свежем воздухе. С наступлением теплых летних дней пришло время подумать над тем, как преобразить наши сады для удобного отдыха. Запланированное барбекю или прогулки по вечернему саду вместе с друзьями могут превратиться в незабываемое событие и поднять настроение надолго.
Homify подготовил несколько оригинальных способов улучшить ваш сад. Идеальное освещение и наши советы помогут организовать чудесный праздник у себя во дворе.
Каменный очаг с углублением для костра оживит и придаст романтическую нотку дружеским посиделкам.
Освещенная уютная беседка в саду не только объединит ваших друзей, но и укроет вас от непогоды и жаркого солнца. Удобная мягкая мебель поможет расслабиться и замечательно отдохнуть.
Мягкий рассеянный свет создаст прекрасную атмосферу для вечерних посиделок.
Есть множество способов сделать свой дворик более приватным, ограничив обзор – выберите тот, который вам по душе.
Небольшая ажурная беседка – прекрасная идея для детских игр. Добавьте места для сидения и вы будете уверены в комфорте и безопасности малышей во время детского пати.
Если пространство позволяет, оборудуйте отдельное место для мойки, чтобы создать полноценную кухню на свежем воздухе.
Свежесрезанные цветы и зелень станут главным украшением праздничного стола.
Развешенные на кустах и деревьях гирлянды, бумажные фонарики и садовые светильники придадут вашему двору атмосферу сказочного волшебства. В коллекциях современных дизайнеров вы наверняка найдете весьма оригинальные и стильные аксессуары.
Не забывайте ухаживать за ней! Поддерживая изделия из дерева в надлежащем состоянии, вы еще долго сможете наслаждаться ужинами с друзьями на открытом воздухе.
Головка сыра и зелень в качестве закуски, брошенные на пол большие подушки – вечеринка в атмосфере хиппи.
Вы ведь не хотите, чтобы ваше замечательное барбекю посетили полчища ползающих муравьев?