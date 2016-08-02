11 блестящих идей для садовых вечеринок

Все мы любим вечеринки на свежем воздухе. С наступлением теплых летних дней пришло время подумать над тем, как преобразить наши сады для удобного отдыха. Запланированное барбекю или прогулки по вечернему саду вместе с друзьями могут превратиться в незабываемое событие и поднять настроение надолго.

Homify подготовил несколько оригинальных способов улучшить ваш сад. Идеальное освещение и наши советы помогут организовать чудесный праздник у себя во дворе.