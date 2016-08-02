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11 блестящих идей для садовых вечеринок

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Large Family Garden, Lush Garden Design Lush Garden Design Сад в стиле модерн
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Все мы любим вечеринки на свежем воздухе. С наступлением теплых летних дней пришло время подумать над тем, как преобразить наши сады для удобного отдыха. Запланированное барбекю или прогулки по вечернему саду вместе с друзьями могут превратиться в незабываемое событие и поднять настроение надолго.

Homify подготовил несколько оригинальных способов улучшить ваш сад. Идеальное освещение и наши советы помогут организовать чудесный праздник у себя во дворе.

1. Даже в прохладный вечер вашим гостям будет тепло от живого огня

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd Сад в стиле модерн
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

Каменный очаг с углублением для костра оживит и придаст романтическую нотку дружеским посиделкам.

2. Беседка спасет вас от палящего солнца и дождя

Outdoor dining and entertaining space Lush Garden Design Сад в стиле модерн
Lush Garden Design

Outdoor dining and entertaining space

Lush Garden Design
Lush Garden Design
Lush Garden Design

Освещенная уютная беседка в саду не только объединит ваших друзей, но и укроет вас от непогоды и жаркого солнца. Удобная мягкая мебель поможет расслабиться и замечательно отдохнуть.

3. Установите освещение на солнечных батареях, начинающих свою работу после захода солнца

VILLA FORTE dei MARMI -LU- ITALY, Studio Architettura Carlo Ceresoli Studio Architettura Carlo Ceresoli Сад Освещение
Studio Architettura Carlo Ceresoli

Studio Architettura Carlo Ceresoli
Studio Architettura Carlo Ceresoli
Studio Architettura Carlo Ceresoli

Мягкий рассеянный свет создаст прекрасную атмосферу для вечерних посиделок.

4. Убедитесь, что ваша личная жизнь и ваши замечательные вечеринки защищены от нескромных взглядов

A low-maintenance entertaining space Lush Garden Design Сад в стиле модерн
Lush Garden Design

A low-maintenance entertaining space

Lush Garden Design
Lush Garden Design
Lush Garden Design

Есть множество способов сделать свой дворик более приватным, ограничив обзор – выберите тот, который вам по душе.

5. Как правило, детям скучно на взрослых вечеринках

GARDEN 2A Design Сад Аксессуары и декор
2A Design

GARDEN

2A Design
2A Design
2A Design

Небольшая ажурная беседка – прекрасная идея для детских игр.  Добавьте места для сидения и вы будете уверены в комфорте и безопасности малышей во время детского пати.

6. Выделите в своем саду площадку для барбекю с грилем и специальную зону для приготовления пищи

Swallow collection of homewares homify Столовая комнатаПосуда и стекло Хлопок Синий dining,kitchen,table,setting,interior,home,blue,summer,spring,bird,animal,swallow,country,nature,kitchen,table,setting,interior,home,blue,summer,spring,bird,animal,swallow,country,nature
homify

Swallow collection of homewares

homify
homify
homify

Если пространство позволяет, оборудуйте отдельное место для мойки, чтобы создать полноценную кухню на свежем воздухе.

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7. Накрывая званый ужин на свежем воздухе, декорируйте ваш стол и приборы, вдохновляясь растениями вашего сада

wooden louvres and fire magic bbq wood-fired oven Сад в стиле модерн
wood-fired oven

wooden louvres and fire magic bbq

wood-fired oven
wood-fired oven
wood-fired oven

Свежесрезанные цветы и зелень станут главным украшением праздничного стола.

8. Не забывайте об украшениях для оформления вашей вечеринки

Pom Pom Garlands in the Garden , PomPom Galore PomPom Galore Сад в эклектичном стиле
PomPom Galore

Pom Pom Garlands in the Garden

PomPom Galore
PomPom Galore
PomPom Galore

Развешенные на кустах и деревьях гирлянды, бумажные фонарики и садовые светильники придадут вашему двору атмосферу сказочного волшебства. В коллекциях современных дизайнеров вы наверняка найдете весьма оригинальные и стильные аксессуары.

9. Перед началом сезона вечеринок, убедитесь, что деревянная мебель, располагающаяся в вашем дворе, в полном порядке

Garten, Luna Homestaging Luna Homestaging Сад
Luna Homestaging

Luna Homestaging
Luna Homestaging
Luna Homestaging

Не забывайте ухаживать за ней! Поддерживая изделия из дерева в надлежащем состоянии, вы еще долго сможете наслаждаться ужинами с друзьями на открытом воздухе.

10. Если вы планируете провести встречу с друзьями в неформальной обстановке, устройте пикник, как в юности

'Tutti giù per terra', Barbara Negretti - Garden design - Barbara Negretti - Garden design - Сад
Barbara Negretti – Garden design –

Barbara Negretti - Garden design -
Barbara Negretti – Garden design –
Barbara Negretti - Garden design -

Головка сыра и зелень в качестве закуски, брошенные на пол большие подушки – вечеринка в атмосфере хиппи.

11. Чтобы держать нежелательных насекомых подальше от вашего ужина, используйте свечи с маслом цитронеллы или садовые факелы

CITRONELLA ROSE & DISH THE NORFOLK CANDLE COMPANY Сад Аксессуары и декор
THE NORFOLK CANDLE COMPANY

CITRONELLA ROSE & DISH

THE NORFOLK CANDLE COMPANY
THE NORFOLK CANDLE COMPANY
THE NORFOLK CANDLE COMPANY

Вы ведь не хотите, чтобы ваше замечательное барбекю посетили полчища ползающих муравьев?

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