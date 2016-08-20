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13 внутренних дворов – вдохновение для перемен

Shunny_Star Shunny_Star
Un JARDIN DESIGN chez soi , E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille Сад в стиле модерн
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Солнце, немного травы, освежающий напиток и приятная компания. Это звучит так удивительно и приятно, не так ли? Самое приятное в этом, что солнце в зените, веселая компания в ожидании, чтобы начать готовить напитки, бархатный коврик травы мягок. Как приятно ходить по нему босыми ногами! Единственное для чего все это создано – для великолепного райского отдыха в течение всего дня!

Зачем же ждать, нужно начинать этот праздник, а для этого требуется подготовить свой сад настолько идеально, чтобы наслаждаться его красотой и уютом на протяжении всего лета.

Чтобы вам помочь в этом, мы собрали 13 сказочных предложений, которые гарантируют вам целое лето веселья для всех. Присоединяйтесь к нам, чтобы наслаждаться!

1. Стиль кантри: терраса и джакузи – бесплатное наслаждение

Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura Сад в рустикальном стиле Камень Зеленый
Stefani Arquitetura

Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura

Если у вас есть небольшой сад, и там достаточно свободного пространства, мы вас уверяем, что здесь можно установить джакузи. Это шикарно! Джакузи во дворе, который является олицетворением спокойствия, отдыха и наслаждения – это именно то, что нам с вами нужно! Здесь можно не только релаксировать, но и принимать оздоровительные и расслабляющие ванны с гидромассажем, загорать и отдыхать в приятной компании.

2. Современно и совершенно

Casa Dalias, grupoarquitectura grupoarquitectura Балкон и терраса в стиле минимализм
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

Обратите внимание на эту террасу – здесь все подобрано идеально расслабляющий бассейн на даче или в загородном доме, бархатный коврик из травы рядом с ним, а напротив – зона для шикарного отдыха и релакса. Здесь можно одновременно нежиться на солнышке, есть где укрыться от палящих лучей, и можно великолепно провести время в окружении радующей глаза шикарной и современной обстановки.

3. Нарядный дом с каменной дорожкой

RESIDENCIA R, ARQUITECTURA EN PROCESO ARQUITECTURA EN PROCESO Дома в стиле модерн
ARQUITECTURA EN PROCESO

ARQUITECTURA EN PROCESO
ARQUITECTURA EN PROCESO
ARQUITECTURA EN PROCESO

Этот дом необычен, оригинален, и отличается своим изысканным убранством. В этом проекте симметрия была выдержана при создании патио, здесь все более естественно и свободно. Очень удачно подобрана подсветка, она выделяет дом на фоне окружающего его пространства. Каменная дорожка, ведущая к нему, выглядит как лесенка, каждая ступень которой обрамлена мягкой зеленой травой. Этот сад служит для вдохновения, здесь можно тратить все свое время, лежа на траве и наслаждаясь плывущими по небу облаками, наблюдая за игрой света и тени.

4. Цветы, вода и трава, главные действующие лица ландшафта

Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto Сад в стиле модерн
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

Если бы мы могли передать словами все, что изображено на этом фото! Чистота дизайна, симметрия во всех формах, идеальный контур каждого элемента этого патио – все это напоминает нам о том, что удовольствие рядом. Его можно найти в любом уголке этого великолепного двора. Все что здесь создано руками человека, предназначено для прекрасного отдыха и подпитки энергией, а также для восстановления сил, как физических, так и духовных.

5. Пруд у дома

Zen Inspired Garden, Bradley Stoke, Katherine Roper Landscape & Garden Design Katherine Roper Landscape & Garden Design Сад в азиатском стиле
Katherine Roper Landscape &amp; Garden Design

Zen Inspired Garden, Bradley Stoke

Katherine Roper Landscape & Garden Design
Katherine Roper Landscape &amp; Garden Design
Katherine Roper Landscape & Garden Design

Сад позволяет нам восстановить контакт с природой, которая теряется в больших городах. И если вы хотите достичь полного единения с живым природным окружением, то почему бы не сделать свое патио таким, как в этом варианте – с прудом, каменными дорожками и несколькими дикими растениями, естественно вписывающимися в окружающую обстановку.

6. Роскошь и комфорт

Un JARDIN DESIGN chez soi , E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille Сад в стиле модерн
E/P ESPACE DESIGN – Emilie Peyrille

E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille
E/P ESPACE DESIGN – Emilie Peyrille
E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille

Но если вы хотите отдыхать в роскоши, то такой дизайн во дворе будет очаровывать вас каждую минуту. Равновесие во всех элементах, красивая природа у бассейна, все это помогает найти вдохновение и восстановить свои силы. В такой обстановке каждый будет чувствовать себя комфортно. Элегантность в мебели, выдержанный стиль во всей обстановке – это именно то, что нужно современному человеку, чтобы чувствовать себя счастливым.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Средиземноморское вдохновение

L'envers du décor, Pixcity Pixcity Сад в эклектичном стиле
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

Старые фермы и каменные здания наделены неповторимым шармом, который заставляет нас перенестись в другое время и пространство. Вот почему этот сад поможет нам забыть о стрессе, которым полон современный мир, и полностью расслабиться, наслаждаясь солнцем.

Райский уголок, выполненный в средиземноморском стиле, создан для того, чтобы стать пристанищем для тех, кто любит отдыхать в окружении камней, роскошной зелени и в кругу приятной компании – все это для вас!

8. Патио с террасой и беседкой в азиатском стиле

Exclusieve Japanse Watertuin, Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen Сад в азиатском стиле
Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen

Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen
Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen
Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen

Трава является одним из самых главных элементов каждого сада, и она служит для создания отличных живых композиций, украшает и оживляет обстановку. Но в этом случае обновленное пространство заполнено водой и конструкциями на ней. Это невероятное ощущение водного пространства позволяет насладиться самыми приятными минутами и часами в окружении освежающей прохлады, которую дарит вода. Отражающиеся в ней предметы, небо, тучи дарят ощущение воздушности и свободы. Здесь приятно отдыхать, наблюдая за своим отражением в спокойной глади собственного водоема.

9. Полностью современный дизайн на различных уровнях!

Modern amfitheater op oude stuwwal, Jaap Sterk Hoveniers Jaap Sterk Hoveniers Сад в стиле модерн Бетон Серый
Jaap Sterk Hoveniers

Jaap Sterk Hoveniers
Jaap Sterk Hoveniers
Jaap Sterk Hoveniers

Этот сад является прекрасным примером того, как можно обустроить свою террасу с бассейном в окружении живой природы на нескольких уровнях. Пруд окружен цветами, а они, в свою очередь, окружены ступенями. Такой дизайн подходит для тех, кто любит наблюдать за природой и не хочет терять связь с современным миром.

10. Водопад в качестве главного героя

AT UNO-05, URBN URBN Сад в стиле модерн
URBN

URBN
URBN
URBN

Водопад является центральным элементом в дизайне этого патио. Такой прием довольно широко применяется в настоящее время во многих проектах. Остальное пространство на фоне водопада составляет яркий контраст и создает неповторимую картину необычного декорирования этой части двора. Так что если вы хотите, чтобы ваш двор стал особенным, не таким как у всех, создайте нечто подобное!

11. Романтический двор

Водоем Руслан Михайлов rmgarden Сад в средиземноморском стиле
Руслан Михайлов rmgarden

Водоем

Руслан Михайлов rmgarden
Руслан Михайлов rmgarden
Руслан Михайлов rmgarden

Этот сад отличается спокойными пропорциями и имитацией старинных зданий и различных сооружений. Арка с греческими колоннами и дверь в таком же стиле на заднем плане, пруд в центре, заставляют нас чувствовать себя, как будто мы попали в другую эпоху и наслаждаемся тенью и свежестью роскошных деревьев.

12. Небольшой двор с мягким уголком

GREENLİNE PEYZAJ BERKANT YALÇIN, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ Сад в стиле модерн
GREENLİNE PEYZAJ

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

Если мы говорим о релаксации, этот дизайн очень подходит для этих целей. Дикая среда, состоящая из деревьев, трав, листьев и цветов, установленных в поддонах, создает здесь райскую атмосферу. Отдых на ложе с мягким матрасом и удобными подушками в окружении буйной зелени подходит для тех, кто любит особый комфорт и уют. Здесь все это есть. Лучше всего то, что это легко достичь!

13. Патио на наклонной местности

Fazenda JP - Bragança Paulista - SP., Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Сад в рустикальном стиле
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

Ничто не сравнится с этим патио по романтичности и впечатляющей красоте! Каменные дорожки окружены травой, великолепное крыльцо органично вписывается в окружающее пространство. В этом проекте дизайнер очень удачно воспользовался особенностями ландшафта, чтобы создать здесь идеальное место, способное заворожить каждого, кто находится на этом патио. Оно создано с любовью, поэтому позволяет в романтической обстановке насладиться видами, открывающимися из открытой террасы. Гармония, красота, ошеломительный пейзаж, это сказка!

Позвольте разыграться вашей фантазии, возьмите из предложенных примеров то, что наиболее близко и приемлемо, и создайте свой райский уголок. Он будет давать вам необходимый покой, позволит расслабиться и забыть обо всем!

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