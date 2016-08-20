13 внутренних дворов – вдохновение для перемен

Солнце, немного травы, освежающий напиток и приятная компания. Это звучит так удивительно и приятно, не так ли? Самое приятное в этом, что солнце в зените, веселая компания в ожидании, чтобы начать готовить напитки, бархатный коврик травы мягок. Как приятно ходить по нему босыми ногами! Единственное для чего все это создано – для великолепного райского отдыха в течение всего дня!
Зачем же ждать, нужно начинать этот праздник, а для этого требуется подготовить свой сад настолько идеально, чтобы наслаждаться его красотой и уютом на протяжении всего лета.
Чтобы вам помочь в этом, мы собрали 13 сказочных предложений, которые гарантируют вам целое лето веселья для всех. Присоединяйтесь к нам, чтобы наслаждаться!
Если у вас есть небольшой сад, и там достаточно свободного пространства, мы вас уверяем, что здесь можно установить джакузи. Это шикарно! Джакузи во дворе, который является олицетворением спокойствия, отдыха и наслаждения – это именно то, что нам с вами нужно! Здесь можно не только релаксировать, но и принимать оздоровительные и расслабляющие ванны с гидромассажем, загорать и отдыхать в приятной компании.
Обратите внимание на эту террасу – здесь все подобрано идеально расслабляющий бассейн на даче или в загородном доме, бархатный коврик из травы рядом с ним, а напротив – зона для шикарного отдыха и релакса. Здесь можно одновременно нежиться на солнышке, есть где укрыться от палящих лучей, и можно великолепно провести время в окружении радующей глаза шикарной и современной обстановки.
Этот дом необычен, оригинален, и отличается своим изысканным убранством. В этом проекте симметрия была выдержана при создании патио, здесь все более естественно и свободно. Очень удачно подобрана подсветка, она выделяет дом на фоне окружающего его пространства. Каменная дорожка, ведущая к нему, выглядит как лесенка, каждая ступень которой обрамлена мягкой зеленой травой. Этот сад служит для вдохновения, здесь можно тратить все свое время, лежа на траве и наслаждаясь плывущими по небу облаками, наблюдая за игрой света и тени.
Если бы мы могли передать словами все, что изображено на этом фото! Чистота дизайна, симметрия во всех формах, идеальный контур каждого элемента этого патио – все это напоминает нам о том, что удовольствие рядом. Его можно найти в любом уголке этого великолепного двора. Все что здесь создано руками человека, предназначено для прекрасного отдыха и подпитки энергией, а также для восстановления сил, как физических, так и духовных.
Сад позволяет нам восстановить контакт с природой, которая теряется в больших городах. И если вы хотите достичь полного единения с живым природным окружением, то почему бы не сделать свое патио таким, как в этом варианте – с прудом, каменными дорожками и несколькими дикими растениями, естественно вписывающимися в окружающую обстановку.
Но если вы хотите отдыхать в роскоши, то такой дизайн во дворе будет очаровывать вас каждую минуту. Равновесие во всех элементах, красивая природа у бассейна, все это помогает найти вдохновение и восстановить свои силы. В такой обстановке каждый будет чувствовать себя комфортно. Элегантность в мебели, выдержанный стиль во всей обстановке – это именно то, что нужно современному человеку, чтобы чувствовать себя счастливым.
Старые фермы и каменные здания наделены неповторимым шармом, который заставляет нас перенестись в другое время и пространство. Вот почему этот сад поможет нам забыть о стрессе, которым полон современный мир, и полностью расслабиться, наслаждаясь солнцем.
Райский уголок, выполненный в средиземноморском стиле, создан для того, чтобы стать пристанищем для тех, кто любит отдыхать в окружении камней, роскошной зелени и в кругу приятной компании – все это для вас!
Трава является одним из самых главных элементов каждого сада, и она служит для создания отличных живых композиций, украшает и оживляет обстановку. Но в этом случае обновленное пространство заполнено водой и конструкциями на ней. Это невероятное ощущение водного пространства позволяет насладиться самыми приятными минутами и часами в окружении освежающей прохлады, которую дарит вода. Отражающиеся в ней предметы, небо, тучи дарят ощущение воздушности и свободы. Здесь приятно отдыхать, наблюдая за своим отражением в спокойной глади собственного водоема.
Этот сад является прекрасным примером того, как можно обустроить свою террасу с бассейном в окружении живой природы на нескольких уровнях. Пруд окружен цветами, а они, в свою очередь, окружены ступенями. Такой дизайн подходит для тех, кто любит наблюдать за природой и не хочет терять связь с современным миром.
Водопад является центральным элементом в дизайне этого патио. Такой прием довольно широко применяется в настоящее время во многих проектах. Остальное пространство на фоне водопада составляет яркий контраст и создает неповторимую картину необычного декорирования этой части двора. Так что если вы хотите, чтобы ваш двор стал особенным, не таким как у всех, создайте нечто подобное!
Этот сад отличается спокойными пропорциями и имитацией старинных зданий и различных сооружений. Арка с греческими колоннами и дверь в таком же стиле на заднем плане, пруд в центре, заставляют нас чувствовать себя, как будто мы попали в другую эпоху и наслаждаемся тенью и свежестью роскошных деревьев.
Если мы говорим о релаксации, этот дизайн очень подходит для этих целей. Дикая среда, состоящая из деревьев, трав, листьев и цветов, установленных в поддонах, создает здесь райскую атмосферу. Отдых на ложе с мягким матрасом и удобными подушками в окружении буйной зелени подходит для тех, кто любит особый комфорт и уют. Здесь все это есть. Лучше всего то, что это легко достичь!
Ничто не сравнится с этим патио по романтичности и впечатляющей красоте! Каменные дорожки окружены травой, великолепное крыльцо органично вписывается в окружающее пространство. В этом проекте дизайнер очень удачно воспользовался особенностями ландшафта, чтобы создать здесь идеальное место, способное заворожить каждого, кто находится на этом патио. Оно создано с любовью, поэтому позволяет в романтической обстановке насладиться видами, открывающимися из открытой террасы. Гармония, красота, ошеломительный пейзаж, это сказка!
Позвольте разыграться вашей фантазии, возьмите из предложенных примеров то, что наиболее близко и приемлемо, и создайте свой райский уголок. Он будет давать вам необходимый покой, позволит расслабиться и забыть обо всем!