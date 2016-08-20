13 внутренних дворов – вдохновение для перемен

Солнце, немного травы, освежающий напиток и приятная компания. Это звучит так удивительно и приятно, не так ли? Самое приятное в этом, что солнце в зените, веселая компания в ожидании, чтобы начать готовить напитки, бархатный коврик травы мягок. Как приятно ходить по нему босыми ногами! Единственное для чего все это создано – для великолепного райского отдыха в течение всего дня!

Зачем же ждать, нужно начинать этот праздник, а для этого требуется подготовить свой сад настолько идеально, чтобы наслаждаться его красотой и уютом на протяжении всего лета.

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