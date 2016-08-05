Какие преобразования! 4 террасы, сравнение: до и после

Создать красивую и оригинальную террасу не так-то просто. Здесь обычно задействуются различные детали, такие как пол, мебель и различные солнцезащитные конструкции, от общего гармоничного сочетания которых зависит, насколько приятно будет находиться на этой площадке. На самом деле, сделать красивую, удобную и комфортную обстановку на террасе будет не настолько сложно, если рассмотреть несколько интересных проектов внутренних двориков. Четыре увлекательных проекта мы представляем вашему вниманию в этом обзоре. С помощью наших специалистов вы поймете, что безнадежных случаев в обустройстве террас не бывает и есть много вариантов для создания прекрасных открытых зон для шикарного отдыха и приятного времяпрепровождения в кругу своих родных и близких людей.
Просто посмотрите, что можно сделать для великолепного преображения различных открытых площадок, прилегающих к дому.
Это терраса, на которой семья должна была любить проводить время за завтраком и ужином в приятный прохладный вечер. Но к сожалению, любимым местом для домочадцев эта открытая площадка не стала, так как пластиковая мебель не выглядит привлекательной, а пол и вся окружающая обстановка показывает, что лучшее время этого места уже позади. Конечно, здесь достаточно простора для различных развлечений, но все же, на этой террасе абсолютно неуютно. Чтобы изменить окружающую обстановку и вдохнуть новую жизнь в эту площадку у дома, было решено полностью ее реконструировать.
Что из этого получилось?
После того, как завершился полный капитальный ремонт, ничего общего с предыдущей террасой обнаружено не было. Семья простилась с пластиковыми стульями и другой не интересной мебелью, и с радостью встретила новую, современную обстановку, ставшую уютной лаундж зоной. Теперь терраса возвышается на деревянной платформе и окружена площадкой с уложенным на ней гравием. Все наружное пространство было разделено на несколько зон, где можно отдохнуть, пообщаться, понежиться в лаунж-уголке под зонтом, защищающим от солнца и создающим приятную тень и прохладу.
В рамках редизайна было значительно расширено пространство для отдыха, которое оснастили удобными диванами, лежаками и креслами. Есть здесь и обеденная зона, расположенная ближе к входу в дом. Такая планировка позволила условно зонировать террасу и создать здесь шикарное место для спокойного отдыха и веселых развлечений – милый, приятный сердцу уголок.
Обстановка в этом дворе напоминает убранство приусадебной территории в стиле 30-х годов. Но этот дом было грустно смотреть, так как все в его внешнем виде выглядело устаревшим и невеселым. Поэтому собственниками загородного дома было принято решение сделать полную реконструкцию, и изменить весь внешний облик строения и прилегающей к нему территории. Архитекторы, занявшиеся реконструкцией, предложили великолепный вариант современного проекта, который позволил гармонизировать все окружающее пространство.
И это на самом деле получилась чистая, идеальная гармония! Теплый, приятный и мягко струящийся свет, исходящий из внутреннего пространства дома освещает шикарную террасу, отделанную деревом. Наружное пространство было оформлено так, чтобы оно могло стать продолжением гостиной. Как удалось достичь таких оригинальных изменений?
Согласно предложенному архитекторами плану, было необходимо удалить глухие стены фасадной части дома с южной его стороны. Это в первую очередь, позволило обеспечить приток яркого солнечного света внутрь дома и сделать его более оптимистичным. Кроме того, такой подход был призван решить проблему энергоэффективности дома, уменьшив расходы на освещение и обогрев. Цельные стеклянные раздвижные системы заменили существовавшие стены и открыли пространство, расширив его и преобразив до неузнаваемости.
Интересный прием был применен для реконструкции подвала, который находится в угловой части участка, он очень удачно вписывается сегодня в общую обстановку. Глухая стена, отделяющая двор от соседей, оснащенная скрытой подсветкой, помогла сделать все пространство уютным и по-домашнему приятным и защищенным. Зона отдыха также отлично вписывается в окружающее пространство. На такой террасе можно находиться вечно!
Так выглядела местность перед домом до того, как было решено начать строительство террасы. Строителям был предоставлен обычный газон, слишком однообразный и ничем не примечательный. Нужно было найти наиболее приемлемый вариант, чтобы преобразить это пространство и сделать его уютным для всех членов семьи, которые с нетерпением ждали этих изменений. Что стало результатом этого желания?
После проведения всех строительных работ терраса приобрела идеальный вид. Это небольшое пространство для отдыха всей семьи позволяет теперь обедать на свежем воздухе, наслаждаясь окружающими видами. Здесь есть уголок с обустроенным местом для компактного гриля. Основание террасы сделано из бетонного основания, имеющего интересный рисунок, напоминающий деревенский стиль. Пергола, накрытая прочным стеклом, позволяет солнечному свету равномерно распространяться по пространству террасы, и в любую погоду здесь будет приятно проводить время всей семьей или общаться в компании друзей, наслаждаясь вкусными блюдами из мяса и овощей, приготовленными на гриле и запивая его домашним ароматным вином.
Для оборудования на этой крыше собственной террасы было выделено около 30 квадратных метров. Это довольно много – такая приличная по размерам площадь это настоящий подарок. Он может сделать владельца этого простора счастливым обладателем оригинального дополнительного уголка для чудесного отдыха. Великолепные виды, открывающиеся с высоты этой террасы, кого угодно могут сделать счастливым. Наслаждаться этими красотами будет приятно в расслабляющей, приятной и современной обстановке. Поэтому здесь были применены интересные дизайнерские приемы, позволившие превратить этот райский уголок в идеальное место для приятного отдыха.
Вот как выглядит результат всех преобразований. Изменения, произошедшие с этой террасой, захватывающие! Здесь создана очень гармоничная и приятная атмосфера уюта и домашнего тепла. Современная и роскошная мягкая мебель, журнальный столик со стеклянной поверхностью, удобный мягкий матрас для отдыха, и даже ворсистый светлый коврик – все это наполнило ранее пустое пространство определенной функциональностью с высокой степенью комфорта. И все это на крыше дома! Красочные растения, высаженные в цветочные ящики и наполнение террасы различными необъемными предметами для декорирования пространства, сделали эту зону для отдыха живой и оптимистичной. Не последнюю роль в этом сыграли цветовые решения – красный и розовый цвет разбавили темные тона внешней отделки террасы, а светлые бамбуковые трубы добавили больше экзотики. Благодаря таким интересным решениям была значительно изменена обстановка на этой крыше, которая дала новый взгляд на способы декорирования и облагораживания различных зон.
Надеемся, что вам понравились наши примеры по реконструкции террас и изменению внешней отделки дома, и у вас появились собственные идеи по облагораживанию своего места для отдыха на свежем воздухе.