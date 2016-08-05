Какие преобразования! 4 террасы, сравнение: до и после

Создать красивую и оригинальную террасу не так-то просто. Здесь обычно задействуются различные детали, такие как пол, мебель и различные солнцезащитные конструкции, от общего гармоничного сочетания которых зависит, насколько приятно будет находиться на этой площадке. На самом деле, сделать красивую, удобную и комфортную обстановку на террасе будет не настолько сложно, если рассмотреть несколько интересных проектов внутренних двориков. Четыре увлекательных проекта мы представляем вашему вниманию в этом обзоре. С помощью наших специалистов вы поймете, что безнадежных случаев в обустройстве террас не бывает и есть много вариантов для создания прекрасных открытых зон для шикарного отдыха и приятного времяпрепровождения в кругу своих родных и близких людей.

Просто посмотрите, что можно сделать для великолепного преображения различных открытых площадок, прилегающих к дому.