Идеи оформления сада. Красивые примеры

Иметь возможность отдохнуть в загородном доме от городской суеты – роскошь, о которой мечтают многие. Подышать свежим воздухом, послушать пение птиц, посидеть с книжкой в соломенном стуле, покушать салат из свежих, только что снятых с грядки овощей – именно так большинство из нас представляют себе идиллическую жизнь на лоне природы.

Те, кому удалось воплотить мечты в реальность и стать обладателями собственного дома, знают, что участок загородом – это не только удовольствие, но и огромный труд. Чтобы создать свой райский уголок за пределами шумного города, недостаточно просто купить пару-тройку соток. Территорию нужно освоить – сначала построить дом, а затем заняться организацией сада, что является непростой задачей, особенно для неподготовленных дачников. Сегодня мы решили предложить вашему вниманию несколько идей для оформления сада, большинство из которых можно легко осуществить своими руками.