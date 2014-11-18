Идеи оформления сада. Красивые примеры

Иметь возможность отдохнуть в загородном доме от городской суеты – роскошь, о которой мечтают многие. Подышать свежим воздухом, послушать пение птиц, посидеть с книжкой в соломенном стуле, покушать салат из свежих, только что снятых с грядки овощей – именно так большинство из нас представляют себе идиллическую жизнь на лоне природы.
Те, кому удалось воплотить мечты в реальность и стать обладателями собственного дома, знают, что участок загородом – это не только удовольствие, но и огромный труд. Чтобы создать свой райский уголок за пределами шумного города, недостаточно просто купить пару-тройку соток. Территорию нужно освоить – сначала построить дом, а затем заняться организацией сада, что является непростой задачей, особенно для неподготовленных дачников. Сегодня мы решили предложить вашему вниманию несколько идей для оформления сада, большинство из которых можно легко осуществить своими руками.
О таком уютном дворике мечтают многие владельцы собственных участков. В нем можно собираться всей семьей и приглашать гостей. Если количество квадратных метров на вашем участке ограничено, почему бы не оформить сад так, как это сделала дизайнер Patricia Fox – огранизовать в центре зону отдыха, посадив вокруг нее разнообразные растения.
Тому, кто не знаком с древней японской традицией садов из камней, это фото может показаться несколько странным и бессмысленным. Зачем делать в саду горку из камней с большим деревянным шаром посередине? Японцы считают, что сады из камней помогают отстраниться от мирской суеты и повседневных проблем, погрузившись в любование природой и размышления. Конструкция каменных садов подчиняется нормам дзэн-буддизма – хаотично расположенные группы маленьких камней, в центре которых находится один крупный камень. Композция, которую мы видим на изображении, – это, своего рода, европейский вариант традиционного японского сада камней.
Дизайнер Mike Walker наглядно продемострировал, что садоводство и современный дизайн – это всегда удачный тандем. Освоение территории сада многие начинают с установки забора. Почему бы не посадить по его линии небольшие зеленые растения? Они смягчат некоторую суровость деревянного ограждения и зададут тон будущему зеленому саду.
Если вы являетесь счастливым обладателем большого участка, используйте квадратные метры с пользой. Проявите фантазию, как это сделала команда Gardenplan Design, и cоорудите на своем участке отдельное пространство для отдыха, включив в него широкий диван, журнальный столик и экзотические растения. То, что мы видим на фото, это практически гостиная под открытым небом, жители которой любят проводить время на свежем воздухе, наслаждась красивой зеленой природой вокруг.
Тщательный уход за молодым садом зачастую отнимает очень много времени и физических сил. Чтобы накопившаяся усталость не вылилась в потерю мотивации, сделайте паузу и подумайте о том, как украсить любимый сад. Какие элементы декора вы бы хотели видеть в своем саду? Владельцы участка, представленного на фото, в качестве основного украшения выбрали большую глиняную вазу, ребристые контуры которой создают уникальный трехмерный эффект. Такой декор отлично подойдет всем любителям декоративно-прикладного искусства.