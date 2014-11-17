Журнальный столик состоит из столешницы и четырех ножек. Казалось бы, что может быть скучнее? Однако в руках талантливых дизайнеров даже самый тривиальный объект мебели может превратиться в настоящее произведение искусства. В этой Книге идей мы рады показать вам 10 необычных журнальных столиков, разработанных молодыми, но уже довольно известными дизайнерами. Представляемые столики не только прекрасно справляются со своей основной задачей хранить на себе книги, газеты и файловые папки, они также впечатляют нас незаурядным дизайном, который при всей своей нестандартности, ничуть не нарушает функциональность этих предметов мебели.
Уметь разрушить привычные рамки – один из ключевых факторов успеха любого дизайнера. Дизайнер Julien Lachaud подставил металлический шар под деревянный треугольник, получив таким образом необычный журнальный столик.
Всем мы непрочь время от времени сразиться с друзьями в картишки. Если вы считаете, что вам частенько не везет в играх на удачу, почему бы не обратить внимание на скромный журнальный столик, ножки которого заменены колодами карт. Верхние карты – тузы всех мастей, которые непременно превратят вас в настоящего везунчика.
Идеальный столик для романтического свидания – первое, что приходит в голову, когда смотришь на этот элегантный столик из стали. Впечатляет он не только ультрасовременным дизайном, но и своей шикорой функциональностью. При свете дня он будет служить скромной подставкой для книг, а в вечернее время станет вашим надежным помощником во время романтического свидания. Немногим доводилось пить крепкие напитки прямо из журнального столика.
Этот стол напоминает скульптуру из бумаги, однако стоит подойти к нему поближе и становится очевидно, что мы имеем дело с крепким деревом, покрашенным в белый цвет. Необычный многоугольник отлично впишется в интерьеры в стилях хай-тек и минимализм.
Дизайнер журнального столика Union, по всей видимости, решил дать нам повод усомниться в том, что мы хорошо знаем законы физики. Основание и стеклянную столешницу скрепляет тяжелая цепь, которая, вопреки силе притяжения, замерла в воздухе в форме изогнутой дуги. Данный проект был разработан к памятной дате – годовщиен евро. Все звенья цепи имеют слегка разные размеры, что символизиует разную площадь государств, вошедших в еврозону. Мощная цепь символизирует силу и жизнеспособность этой валюты. Кстати, этот журнальный столик неоднократно удоставился различных дизайнерских наград. Ну что же, значит заслужил.
Подробнее о стиле индастриал можно прочесть в Книге идей ’Индустриальный интерьер по-английски’.
Этот столик получил скромное название Domino не только из-за комбинации черно-белого цвета, но и из-за своего потрясающего свойства распадаться на множество мелких ячеек, в которых найдется место огромную количеству мелочей не первой необходимости.
Название этого стола говорит само за себя. Вместо привычной деревянной столешницы мы видим камень, полученный из Доломитовых Альп. Прозрачный доломит наглядно демонстрирует слои отложений горных пород, вид которых просто завораживает.
Мебель из бетона на сегодняшний день переживает пик популярности. Такой мебели не страшен ни один переезд. Она невероятно прочна, минималистична и отлично впишется в интерьеры в стиле индастриэл, где натуралистичность, холодность и отчужденность возведены в ранг настоящего культа.
В течении дня это вполне обычный журнальный столик, но ближе к вечеру он превращается в таинственный объект, освещающий комнату ярким неоновым светом. Он прекрасно подойдет в качестве подставки для закусок и коктейлей, и поможет вам произвести наилучшее впечателение на гостей.
Этот журнальный столик под амбициозным названием Manhattan в точности повторяет контуры главных небоскребов одноименного района. Теплый цвет древесины создает замечательный контраст по отношению к множеству острых углов этого необычного предмета мебели. Древесина высокого качества без труда выдержит толстые книги и прочие тяжелые предметы.