10 необычных журнальных столиков

Дизайнер журнального столика Union, по всей видимости, решил дать нам повод усомниться в том, что мы хорошо знаем законы физики. Основание и стеклянную столешницу скрепляет тяжелая цепь, которая, вопреки силе притяжения, замерла в воздухе в форме изогнутой дуги. Данный проект был разработан к памятной дате – годовщиен евро. Все звенья цепи имеют слегка разные размеры, что символизиует разную площадь государств, вошедших в еврозону. Мощная цепь символизирует силу и жизнеспособность этой валюты. Кстати, этот журнальный столик неоднократно удоставился различных дизайнерских наград. Ну что же, значит заслужил.

Подробнее о стиле индастриал можно прочесть в Книге идей ’Индустриальный интерьер по-английски’.