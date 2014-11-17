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10 необычных журнальных столиков

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
coffee-table ct420L, raum|bild|welt - Georg Ziegler raum|bild|welt - Georg Ziegler ГостинаяДиваны и журнальные столики
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Журнальный столик состоит из столешницы и четырех ножек. Казалось бы, что может быть скучнее? Однако в руках талантливых дизайнеров даже самый тривиальный объект мебели может превратиться в настоящее произведение искусства. В этой Книге идей мы рады показать вам 10 необычных журнальных столиков, разработанных молодыми, но уже довольно известными дизайнерами. Представляемые столики не только прекрасно справляются со своей основной задачей хранить на себе книги, газеты и файловые папки, они также впечатляют нас незаурядным дизайном, который при всей своей нестандартности, ничуть не нарушает функциональность этих предметов мебели.

Круг вместо ножек

table basse "Poids et mesures" par julien lachaud, julien lachaud ébéniste julien lachaud ébéniste ГостинаяДиваны и журнальные столики
julien lachaud ébéniste

julien lachaud ébéniste
julien lachaud ébéniste
julien lachaud ébéniste

Уметь разрушить привычные рамки – один из ключевых факторов успеха любого дизайнера. Дизайнер Julien Lachaud подставил металлический шар под деревянный треугольник, получив таким образом необычный журнальный столик.

Хорошие карты

Table basse jeu de cartes, Design Bois Creation Design Bois Creation ГостинаяДиваны и журнальные столики
Design Bois Creation

Design Bois Creation
Design Bois Creation
Design Bois Creation

Всем мы непрочь время от времени сразиться с друзьями в картишки. Если вы считаете, что вам частенько не везет в играх на удачу, почему  бы не обратить внимание на скромный журнальный столик, ножки которого заменены колодами карт. Верхние карты – тузы всех мастей, которые непременно превратят вас в настоящего везунчика.

Элегантная форма и широкая функциональность

coffee-table ct420L, raum|bild|welt - Georg Ziegler raum|bild|welt - Georg Ziegler ГостинаяДиваны и журнальные столики
raum|bild|welt – Georg Ziegler

raum|bild|welt - Georg Ziegler
raum|bild|welt – Georg Ziegler
raum|bild|welt - Georg Ziegler

Идеальный столик для романтического свидания – первое, что приходит в голову, когда смотришь на этот элегантный столик из стали. Впечатляет он не только ультрасовременным дизайном, но и своей шикорой функциональностью. При свете дня он будет служить скромной подставкой для книг, а в вечернее время станет вашим надежным помощником во время романтического свидания. Немногим доводилось пить крепкие напитки прямо из журнального столика.

Нетрадиционный подход

“NURBS“, Beistelltische, BÜROALLEMAND BÜROALLEMAND ГостинаяДиваны и журнальные столики
BÜROALLEMAND

BÜROALLEMAND
BÜROALLEMAND
BÜROALLEMAND

Этот стол напоминает скульптуру из бумаги, однако стоит подойти к нему поближе и становится очевидно, что мы имеем дело с крепким деревом, покрашенным в белый цвет. Необычный многоугольник отлично впишется в интерьеры в стилях хай-тек и минимализм.

Для любителей стиля индастриал

tavolino Union, B & G design B & G design ГостинаяДиваны и журнальные столики
B &amp; G design

B & G design
B &amp; G design
B & G design

Дизайнер журнального столика Union, по всей видимости, решил дать нам повод усомниться в том, что мы хорошо знаем законы физики. Основание и стеклянную столешницу скрепляет тяжелая цепь, которая, вопреки силе притяжения, замерла в воздухе в форме изогнутой дуги. Данный проект был разработан к памятной дате – годовщиен евро. Все звенья цепи имеют слегка разные размеры, что символизиует разную площадь государств, вошедших в еврозону. Мощная цепь символизирует силу и жизнеспособность этой валюты. Кстати, этот журнальный столик неоднократно удоставился различных дизайнерских наград. Ну что же, значит заслужил.

Подробнее о стиле индастриал можно прочесть в Книге идей ’Индустриальный интерьер по-английски’.

Столик-домино

DOMINO, Daphnis Fournier Daphnis Fournier ГостинаяДиваны и журнальные столики
Daphnis Fournier

Daphnis Fournier
Daphnis Fournier
Daphnis Fournier

Этот столик получил скромное название Domino не только из-за комбинации черно-белого цвета, но и из-за своего потрясающего свойства распадаться на множество мелких ячеек, в которых найдется место огромную количеству мелочей не первой необходимости.

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Горы зовут

Dolomyth, Alcarol Alcarol ГостинаяДиваны и журнальные столики
Alcarol

Dolomyth

Alcarol
Alcarol
Alcarol

Название этого стола говорит само за себя. Вместо привычной деревянной столешницы мы видим камень, полученный из Доломитовых Альп. Прозрачный доломит наглядно демонстрирует слои отложений горных пород, вид которых просто завораживает.

Бетонный блок

L-cube, SetWorkshop SetWorkshop
SetWorkshop

L-cube

SetWorkshop
SetWorkshop
SetWorkshop

Мебель из бетона на сегодняшний день переживает пик популярности. Такой мебели не страшен ни один переезд. Она невероятно прочна, минималистична и отлично впишется в интерьеры в стиле индастриэл, где натуралистичность, холодность и отчужденность возведены в ранг настоящего культа.

Яркий неоновый свет

SpheR'oh!, Daphnis Fournier Daphnis Fournier ГостинаяДиваны и журнальные столики
Daphnis Fournier

Daphnis Fournier
Daphnis Fournier
Daphnis Fournier

В течении дня это вполне обычный журнальный столик, но ближе к вечеру он превращается в таинственный объект, освещающий комнату ярким неоновым светом. Он прекрасно подойдет в качестве подставки для закусок и коктейлей, и поможет вам произвести наилучшее впечателение на гостей.

Среди небоскребов

Manhattan, Studio Roderick Vos Studio Roderick Vos ГостинаяДиваны и журнальные столики
Studio Roderick Vos

Studio Roderick Vos
Studio Roderick Vos
Studio Roderick Vos

Этот журнальный столик под амбициозным названием Manhattan в точности повторяет контуры главных небоскребов одноименного района. Теплый цвет древесины создает замечательный контраст по отношению к множеству острых углов этого необычного предмета мебели. Древесина высокого качества без труда выдержит толстые книги и прочие тяжелые предметы.

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