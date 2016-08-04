5 простых фасадов и их фантастическое преобразование

Сегодня мы представляем вам 5 преобразованных фасадов небольших домов. Функционально эти строения довольно простые, они имеют плоские поверхности без сложных конструктивных фасадных элементов. Но теперь, после внедрения всех строительных и дизайнерских идей они выглядят красочно, ярко и оригинально. Такая реконструкция фасадов не прошла незаметно для собственников этого жилья, она оживила окружающую среду и внесла качественные изменения в жизнь хозяев этих домов.
Если вы мечтаете о реконструкции фасада своего дома, возможно, какой-либо вариант из предложенных нами обновленных фасадов может стать основой для ваших преобразований. Ознакомившись с примененными материалами, цветовыми решениями и дизайнерскими идеями, о которых вы, скорее всего, даже не думали, вы сможете найти для себя новые решения и интересные варианты. Они радикально изменят фасад вашего дома и сделают его оригинальным и неповторимым. Присоединяйтесь к нам!
Этот небольшой корпус выглядит уныло и грустно, на лицо все признаки плохого вида фасада, пострадавшего от действия погоды и времени. Но его структура и основные конструктивные элементы находятся в отличном состоянии: колонна, стены, ограждения, перила. Красивая отделка внешних стен была сильно повреждена, облупилась и осыпалась, от чего дружелюбный и гостеприимный дом стал довольно неприглядным.
Для того чтобы привести этот дом в нормальное состояние, необходимо было поменять двери и окна, перекрыть крышу, снять рыхлую штукатурку и нанести новую, при этом с минимальными затратами.
Теперь дом имеет приятный цвет, его фасад облагорожен светлым, благородного вида камнем. Он получил новое, красивое крыльцо!
Старый блеклый фасад был отмыт и приобрел новую жизнь благодаря применению краски деликатного кремового цвета, которой отделаны стены, колонны и парапет. Небольшой дом был покрыт каменной плиткой, закрепленной на стенах, при этом ржавые, красные и очень неприглядные разводы были скрыты, и теперь фасад выглядит элегантно и уютно. Природный камень выгодно подчеркнул формы и размеры дома, сделав его очень привлекательным и богато оформленным. Камень также уложен вокруг всего дома и в основании колонны.
Мрачные старые двери были заменены на белые, яркие и элегантные. Земля вокруг дома приведена в порядок при помощи 15 сантиметрового слоя гравия, защищающего фундамент и стыки от влаги. При этом гравий создает приятное впечатление свежести и чистоты.
Большие трещины в стене, потолке и облезлый фасад заставляют реагировать немедленно на все эти проблемы, чтобы предотвратить еще более серьезные повреждения дома и прекратить проникновение внутрь влаги и сырости, а также избежать дальнейших разрушений. Промедление в устранении неисправностей могло потянуть за собой большие финансовые затраты, кроме того, бездействие ставило под угрозу безопасность жильцов. При всем этом, хоть трещины и присутствовали длительное время, но они еще не начали разрушать дом, поэтому ремонт такого фасада не привел к серьезным финансовым затратам.
Трещины, вертикальные и горизонтальные, испортили внешний вид фасада, а практически отсутствующая наружная отделка сделала облик дома безжизненным и безликим.
Все трещины были заполнены гибкой гидроизоляцией для предотвращения проникновения влаги и других природных агрессивных агентов, которые могли бы повредить структуру фасада. Он был отделан светлой фасадной краской в сочетании двух оттенков – сливочного и желтого. Двери также подобраны и окрашены в цвет, удачно сочетающийся с цветом фасадной отделки.
Выступ под окном был покрыт красной глиняной черепицей, которая контрастно, но тонко сочетается с примененными в отделке фасада материалами по цвету и структуре. Красивое панно, размещенное на стене возле входной двери, было очищено, отреставрировано и приобрело утерянный вид и блеск. Несмотря на возраст, эта картина выглядит изумительно и служит прекрасным украшением фасада.
Эта терраса примыкает к маленькой квартире, и только ее часть была в хорошем состоянии, в то время как остальной фасад выглядел довольно неприглядно через разрушительное воздействие погоды и времени на эти прохудившиеся стены. Пол, мебель, весь дизайн был весьма устаревшим и нефункциональным. Все это требовало радикальных изменений и поиска возможности нового применения этой террасы.
Реконструкция этой террасы включала в себя расширение в дополнение к восстановленному фасаду. Пространство было расширено до предела конструкции, и использована вся прилегающая к фасаду площадь.
Стены фасада были перекрашены в голубовато-серый цвет, старые отливы заменены на новые, более функциональные, двери и окна выделены на фоне стен белыми линиями и оборудованы защитными ставнями. На пол было уложено новое искусственное покрытие, и теперь здесь можно прекрасно отдыхать, наслаждаясь хорошими напитками и приятной компанией!
Этот дом хоть и имеет на первый взгляд отличный вид и большую площадь прилегающей территории, он был построен в семидесятых годах. С тех пор, по-видимому, он не подвергался ремонту или реконструкции.
Ухудшение внешнего вида не особо наблюдается, но видно, что на стенах фасада облезла краска, и их необходимо было привести в порядок. Старые окна ожидали замены на новые, современные. Ландшафт, в котором не наблюдалось системности, нуждался в изменении путем удаления бесформенных устрашающих силуэтов, что очень благоприятно должно было сказаться на внешнем облике дома.
Во дворе этого дома было проведено полное реформирование. Эти преобразования включили в себя не только перекраску стен, расширение оконных проемов и превращения их в современные окна с дымчатым стеклом. Здесь были заменены старые элементы деревянных конструкций на современные алюминиевые.
Входная дверь была также заменена на новую, ярко-красную. Коснулись радикальные изменения также и ландшафта. В настоящее время сад выглядит шикарно. Каменные дорожки ведут нас через миниатюрные садовые пространства, ограниченные заборчиками из полукустарников. Свежая трава, цветущие растения, деревья и небольшой пруд создают прекрасный ландшафтный дизайн, выглядящий гармонично и увлекательно.
Этот дом, расположен в испанской Гранаде и предназначен для загородного проживания определенной семьи. После женитьбы одного из сыновей, в связи с определенными трудностями с приобретением земли и строительством нового отдельного жилья для молодой семьи, было принято решение на реконструкцию загородного дома.
С фасадной части дома прослеживается его характер: камень, железные решетки, белые стены и неинтересная растительность. Такая внешность дома не очень радовала своих владельцев, которые хотели иметь не только свежий и современный образ, но и материалы, применяемые во время ремоделирования, должны были отвечать их современным требованиям, и энергетически экономить ресурсы. Давайте посмотрим, чего удалось достичь.
Было изменено все: стиль, формы, абсолютно все! Основной объем остался прежним, но внешняя отделка претерпела радикальных изменений. Вместо камня и плитки был применен для отделки фасада плоский бетон. В белый цвет были выкрашены выступающие конструкции и пространство, окружающее оконные и дверные проемы. Сочетание серого и белого цвета очень выгодно подчеркнуло современный строгий и респектабельный вид этого обновленного дома. Во время отделки фасада были применены энергосберегающие материалы, которые создали дополнительные удобства в использовании дома и позволили уменьшить расходы на кондиционирование и отопление этого помещения.
Во время реконструкции этих домов были применены не только новые и современные материалы, но облагораживалась территория, прилегающая к дому, что приводило в каждом варианте переделки к фантастическим результатам!
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