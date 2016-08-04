5 простых фасадов и их фантастическое преобразование

Этот небольшой корпус выглядит уныло и грустно, на лицо все признаки плохого вида фасада, пострадавшего от действия погоды и времени. Но его структура и основные конструктивные элементы находятся в отличном состоянии: колонна, стены, ограждения, перила. Красивая отделка внешних стен была сильно повреждена, облупилась и осыпалась, от чего дружелюбный и гостеприимный дом стал довольно неприглядным.

Для того чтобы привести этот дом в нормальное состояние, необходимо было поменять двери и окна, перекрыть крышу, снять рыхлую штукатурку и нанести новую, при этом с минимальными затратами.