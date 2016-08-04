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5 простых фасадов и их фантастическое преобразование

Shunny_Star Shunny_Star
Verwandlung an der Ostsee, zymara und loitzenbauer architekten bda zymara und loitzenbauer architekten bda Дома в стиле модерн
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Сегодня мы представляем вам 5 преобразованных фасадов небольших домов. Функционально эти строения довольно простые, они имеют плоские поверхности без сложных конструктивных фасадных элементов. Но теперь, после внедрения всех строительных и дизайнерских идей они выглядят красочно, ярко и оригинально. Такая реконструкция фасадов не прошла незаметно для собственников этого жилья, она оживила окружающую среду и внесла качественные изменения в жизнь хозяев этих домов.
Если вы мечтаете о реконструкции фасада своего дома, возможно, какой-либо вариант из предложенных нами обновленных фасадов может стать основой для ваших преобразований. Ознакомившись с примененными материалами, цветовыми решениями и дизайнерскими идеями, о которых вы, скорее всего, даже не думали, вы сможете найти для себя новые решения и интересные варианты. Они радикально изменят фасад вашего дома и сделают его оригинальным и неповторимым. Присоединяйтесь к нам!

1. До реконструкции: фасад дома в депрессивном состоянии

Facade Renovation / Repairing Cracks RenoBuild Algarve Дома в рустикальном стиле
RenoBuild Algarve

Facade Renovation / Repairing Cracks

RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve

Этот небольшой корпус выглядит уныло и грустно, на лицо все признаки плохого вида фасада, пострадавшего от действия погоды и времени. Но его структура и основные конструктивные элементы находятся в отличном состоянии: колонна, стены, ограждения, перила. Красивая отделка внешних стен была сильно повреждена, облупилась и осыпалась, от чего дружелюбный и гостеприимный дом стал довольно неприглядным.

Для того чтобы привести этот дом в нормальное состояние, необходимо было поменять двери и окна, перекрыть крышу, снять рыхлую штукатурку и нанести новую, при этом с минимальными затратами.

После ремонта: оригинальное перевоплощение!

Facade Renovation / Repairing Cracks RenoBuild Algarve Дома в рустикальном стиле
RenoBuild Algarve

Facade Renovation / Repairing Cracks

RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve

Теперь дом имеет приятный цвет, его фасад облагорожен светлым, благородного вида камнем. Он получил новое, красивое крыльцо!

Старый блеклый фасад был отмыт и приобрел новую жизнь благодаря применению краски деликатного кремового цвета, которой отделаны стены, колонны и парапет. Небольшой дом был покрыт каменной плиткой, закрепленной на стенах, при этом ржавые, красные и очень неприглядные разводы были скрыты, и теперь фасад выглядит элегантно и уютно. Природный камень выгодно подчеркнул формы и размеры дома, сделав его очень привлекательным и богато оформленным. Камень также уложен вокруг всего дома и в основании колонны.

Мрачные старые двери были заменены на белые, яркие и элегантные. Земля вокруг дома приведена в порядок при помощи 15 сантиметрового слоя гравия, защищающего фундамент и стыки от влаги. При этом гравий создает приятное впечатление свежести и чистоты.

2. Солнечный фасад. До того: очень старый фасад с большими трещинами

Facade Renovation / Repairing Cracks RenoBuild Algarve Дома в рустикальном стиле
RenoBuild Algarve

Facade Renovation / Repairing Cracks

RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve

Большие трещины в стене, потолке и облезлый фасад заставляют реагировать немедленно на все эти проблемы, чтобы предотвратить еще более серьезные повреждения дома и прекратить проникновение внутрь влаги и сырости, а также избежать дальнейших разрушений. Промедление в устранении неисправностей могло потянуть за собой большие финансовые затраты, кроме того, бездействие ставило под угрозу безопасность жильцов. При всем этом, хоть трещины и присутствовали длительное время, но они еще не начали разрушать дом, поэтому ремонт такого фасада не привел к серьезным финансовым затратам.

Трещины, вертикальные и горизонтальные, испортили внешний вид фасада, а практически отсутствующая наружная отделка сделала облик дома безжизненным и безликим.

После: яркие краски и фасад как новый!

Facade Renovation / Repairing Cracks RenoBuild Algarve Дома в рустикальном стиле
RenoBuild Algarve

Facade Renovation / Repairing Cracks

RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve

Все трещины были заполнены гибкой гидроизоляцией для предотвращения проникновения влаги и других природных агрессивных агентов, которые могли бы повредить структуру фасада. Он был отделан светлой фасадной краской в сочетании двух оттенков – сливочного и желтого. Двери также подобраны и окрашены в цвет, удачно сочетающийся с цветом фасадной отделки.

Выступ под окном был покрыт красной глиняной черепицей, которая контрастно, но тонко сочетается с примененными в отделке фасада материалами по цвету и структуре. Красивое панно, размещенное на стене возле входной двери, было очищено, отреставрировано и приобрело утерянный вид и блеск. Несмотря на возраст, эта картина выглядит изумительно и служит прекрасным украшением фасада.

3. До реконструкции: отделенный фасад, уменьшающий площадь

Ca n'Aina i n'Albert, Aina Deyà _ architecture & design Aina Deyà _ architecture & design
Aina Deyà _ architecture &amp; design

Aina Deyà _ architecture & design
Aina Deyà _ architecture &amp; design
Aina Deyà _ architecture & design

Эта терраса примыкает к маленькой квартире, и только ее часть была в хорошем состоянии, в то время как остальной фасад выглядел довольно неприглядно через разрушительное воздействие погоды и времени на эти прохудившиеся стены. Пол, мебель, весь дизайн был весьма устаревшим и нефункциональным. Все это требовало радикальных изменений и поиска возможности нового применения этой террасы.

После: всеобъемлющий, функциональный и высокий фасад!

Ca n'Aina i n'Albert, Aina Deyà _ architecture & design Aina Deyà _ architecture & design Дома в средиземноморском стиле Алюминий / Цинк Бежевый
Aina Deyà _ architecture &amp; design

Aina Deyà _ architecture & design
Aina Deyà _ architecture &amp; design
Aina Deyà _ architecture & design

Реконструкция этой террасы включала в себя расширение в дополнение к восстановленному фасаду. Пространство было расширено до предела конструкции, и использована вся прилегающая к фасаду площадь.

Стены фасада были перекрашены в голубовато-серый цвет, старые отливы заменены на новые, более функциональные, двери и окна выделены на фоне стен белыми линиями и оборудованы защитными ставнями. На пол было уложено новое искусственное покрытие, и теперь здесь можно прекрасно отдыхать, наслаждаясь хорошими напитками и приятной компанией!

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4. До реконструкции: устаревший и немодный фасад

Verwandlung an der Ostsee, zymara und loitzenbauer architekten bda zymara und loitzenbauer architekten bda Дома в стиле модерн
zymara und loitzenbauer architekten bda

zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda

Этот дом хоть и имеет на первый взгляд отличный вид и большую площадь прилегающей территории, он был построен в семидесятых годах. С тех пор, по-видимому, он не подвергался ремонту или реконструкции. 

Ухудшение внешнего вида не особо наблюдается, но видно, что на стенах фасада облезла краска, и их необходимо было привести в порядок. Старые окна ожидали замены на новые, современные. Ландшафт, в котором не наблюдалось системности, нуждался в изменении путем удаления бесформенных устрашающих силуэтов, что очень благоприятно должно было сказаться на внешнем облике дома.

После: современный фасад окружен большим садом!

Verwandlung an der Ostsee, zymara und loitzenbauer architekten bda zymara und loitzenbauer architekten bda Дома в стиле модерн
zymara und loitzenbauer architekten bda

zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda

Во дворе этого дома было проведено полное реформирование. Эти преобразования включили в себя не только перекраску стен, расширение оконных проемов и превращения их в современные окна с дымчатым стеклом. Здесь были заменены старые элементы деревянных конструкций на современные алюминиевые. 

Входная дверь была также заменена на новую, ярко-красную. Коснулись радикальные изменения также и ландшафта. В настоящее время сад выглядит шикарно. Каменные дорожки ведут нас через миниатюрные садовые пространства, ограниченные заборчиками из полукустарников. Свежая трава, цветущие растения, деревья и небольшой пруд создают прекрасный ландшафтный дизайн, выглядящий гармонично и увлекательно.

5. Модернизация старого фасада! До реконструкции: традиционный фасад в ожидании модернизации

C&C House_Self-construction manual., ariasrecalde taller de arquitectura ariasrecalde taller de arquitectura
ariasrecalde taller de arquitectura

C&C House_Self-construction manual.

ariasrecalde taller de arquitectura
ariasrecalde taller de arquitectura
ariasrecalde taller de arquitectura

Этот дом, расположен в испанской Гранаде и предназначен для загородного проживания определенной семьи. После женитьбы одного из сыновей, в связи с определенными трудностями с приобретением земли и строительством нового отдельного жилья для молодой семьи, было принято решение на реконструкцию загородного дома.

С фасадной части дома прослеживается его характер: камень, железные решетки, белые стены и неинтересная растительность. Такая внешность дома не очень радовала своих владельцев, которые хотели иметь не только свежий и современный образ, но и материалы, применяемые во время ремоделирования, должны были отвечать их современным требованиям, и энергетически экономить ресурсы. Давайте посмотрим, чего удалось достичь.

После: современные, радикальные изменения!

C&C House_Self-construction manual., ariasrecalde taller de arquitectura ariasrecalde taller de arquitectura Дома в стиле минимализм
ariasrecalde taller de arquitectura

C&C House_Self-construction manual.

ariasrecalde taller de arquitectura
ariasrecalde taller de arquitectura
ariasrecalde taller de arquitectura

Было изменено все: стиль, формы, абсолютно все! Основной объем остался прежним, но внешняя отделка претерпела радикальных изменений. Вместо камня и плитки был применен для отделки фасада плоский бетон. В белый цвет были выкрашены выступающие конструкции и пространство, окружающее оконные и дверные проемы. Сочетание серого и белого цвета очень выгодно подчеркнуло современный строгий и респектабельный вид этого обновленного дома. Во время отделки фасада были применены энергосберегающие материалы, которые создали дополнительные удобства в использовании дома и позволили уменьшить расходы на кондиционирование и отопление этого помещения.

Во время реконструкции этих домов были применены не только новые и современные материалы, но облагораживалась территория, прилегающая к дому, что приводило в каждом варианте переделки к фантастическим результатам!

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