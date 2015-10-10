Что дешевле – построить или купить дом?

Со временем человек устает жить в шумном городе, устает от городской суеты, загрязненного воздуха и от постоянного шума большого города. Его начинает тянуть за пределы города, где воздух чище, трава зеленее, а атмосфера приятнее и спокойнее. И никакого шума и пыли. Многие люди в мегаполисе хоть раз в жизни задумываются о собственном уютном домике вдали от шумного грязного города, под крышей которого можно собрать внуков, детей, друзей. Ведь лучшего места для тихой и спокойной жизни и семейных посиделок невозможно найти. Ваш личный участок у дома, на котором можно посадить все что понравится, гараж для машин всей семьи, да и раздражающих соседей за стенкой больше не будет. Это ли не счастье?
Конечно, преимущества частного коттеджа за городом очевидны и неоспоримы. Но сейчас нас волнует один единственный вопрос: что выгоднее – построить свой собственный дом самому или купить готовый? В этой статье мы постараемся ответить на эти вопросы.
Если Вы покупаете дом под ключ, то Вы уже точно знаете, что потраченные деньги окупятся Вам сразу же. Если говорить иными словами, Вы сию же минуту сможете воспользоваться всеми преимуществами жизни за городом, вдали от грязных улиц и шумных зданий.
Решаясь же на собственноручное строительство своего загородного дома, Вы можете построить Ваш дом так, как хочется именно Вам. Индивидуальная планировка согласно Вашим предпочтениям и качество выполненных работ (ведь именно Вы будете контролировать проводимые работы, а в случае с готовым домом Вам придется верить продавцу на слово).
Но самое сложное, с чем Вам придется столкнуться при строительстве дома – это тщательная планировка выделенного бюджета. Нельзя отходить от выделенной суммы денежных средств ни на шаг – иначе строительство дома превратится в черную дыру, которая будет высасывать у Вас все заработанные деньги.
Итак, подведем итоги. Сначала рассмотрим плюсы строительства загородного дома:
- Вы можете выбрать тот участок земли, который понравится Вам и Вашей семье, и идеально подойдет для того коттеджа, который Вы запланировали.
- Вы можете выбрать самостоятельно нужный и подходящий именно Вам проект частного дома. А можете и самостоятельно разработать проект коттеджа, отвечающего всем индивидуальным запросам семьи. Также выбор строительных и отделочных материалов остается только за Вами. Выбирайте именно то, что Вас устраивает по внешнему виду, качеству и цене.
- Вы сможете неплохо сэкономить денежные средства на оплате работы специалистов, работу которых Вы успешно сможете выполнить самостоятельно.
- Также строительство дома своими руками предоставляет Вам такой вариант, как вкладывание денег в строительство поэтапно. Таким способом проще и реальнее уложиться в ту сумму, на которую Вы рассчитывали изначально.
- А теперь просто представьте, что у Вас все получилось. Вот он, тот самый дом Вашей мечты. Построенный лично Вами. Вас будет просто переполнять чувство собственной гордости. И уже не будет жаль потраченного времени, нервов и денег. Ведь все уже позади.
- Вы сможете неплохо сэкономить денежные средства на оплате работы специалистов, работу которых Вы успешно сможете выполнить самостоятельно.
- Также строительство дома своими руками предоставляет Вам такой вариант, как вкладывание денег в строительство поэтапно. Таким способом проще и реальнее уложиться в ту сумму, на которую Вы рассчитывали изначально. - А теперь просто представьте, что у Вас все получилось. Вот он, тот самый дом Вашей мечты. Построенный лично Вами. Вас будет просто переполнять чувство собственной гордости. И уже не будет жаль потраченного времени, нервов и денег. Ведь все уже позади.
Так не маловажен выбор типа материалов, из которых будет построен готовый коттедж. В нашей статье о кирпичных и бетонных домах Вы сможете почерпнуть много новой и полезной информации и, возможно, даже определиться с выбором основного материала для строительства.
А теперь постараемся рассмотреть минусы строительства загородного дома:
- Временные промежутки. Строительство частного дома занимает не один месяц и даже не один год. Не каждый сможет ждать так долго, да еще если приходится брать кредит. Вы в доме еще даже не живете, а проценты за кредит уже платить приходится. Приятного мало. Даже если человек взялся за строительство коттеджа самостоятельно, ему потребуется минимум 2 года для достижения конечного результата.
- Время также тратится и на подбор нужного участка земли, материалов, получение разрешения на строительство, разработку проекта частного коттеджа. Место, которое вы выбрали под строительство ,может не соответствовать генеральному плану города, а у застройщика могут появиться вопросы по поводу материалов и технологий.
- Даже если Вы самостоятельно разработали проект дома, закупили все необходимые материалы и соответственно сам участок – врядли Вам удастся выполнить все работы своими силами, не привлекая строительную бригаду на подряде. А выбрать хороших исполнителей – та еще задачка. Будьте готовы столкнуться с некачественной работой и невыполнением условий трудового договора.
- Самостоятельное проведение коммуникаций, в составе которых газ, вода, электричество и канализиция, на ваш участок может обойтись Вам в кругленькую сумму. Такая сумма может быть сравнима с половиной от стоимости всего строительства дома.
Покупка дома за городом поможет Вам избежать многих вышеописанных неприятных ситуаций и проблем. Но давайте рассмотрим все по порядку. Плюсы покупки готового коттеджа за городом:
- Избежание всевозможных вышеуказанных проблем, которые могут случиться на строительном участке. Главное тут все грамотно проверить.
- Увиденное жилье можно сразу же оценить и представить свою жизнь в нем. И если все так как надо, а финансов не хватает – можно взять небольшой кредит. Вариант конечно не идеальный, но зато Вы уже будете жить в своем доме мечты и ежемесячно платить проценты за кредит.
- Если Вы ищете совершенно конкретный дом, будьте готовы к тому, что Вы просто его не сумеете найти. Возможно, Вы ищете вообще дом, которого не существует. Привередливость в этом случае совершенно не играет Вам на руку. А вот непривередливым покупателям будет значительно проще: они могут просто купить типовой коттедж и переделать его под свои нужды.
- При покупке дома необходимо обратить внимание на то, оформлено ли право собственности на земельный участок на котором стоит коттедж. Владелец дома обязан предоставить Вам свидетельство о регистрации права собственности на земельный участок, кадастровый паспорт и другие документы.
- Также могут возникнуть различные непредвиденные проблемы с оформлением сделки купли-продажи.
Рассмотрев все плюсы и минусы как строительства собственного загородного коттеджа, так и покупки готового дома за городом, мы не можем точно определить какой из этих двух вариантов будет стоить дешевле. Все зависит от выбранного проекта дома, стоимости строительных и отделочных материалов, различных ситуаций и других обстоятельств.
Пожалуй для людей, чьи финансы весьма ограничены, подойдет вариант с покупкой дома в кредит. Можно сразу вселиться в жилье и выплачивать ежемесячно определенную сумму. А для людей с неплохим достатком подойдет вариант с собственным строительством коттеджа за городом. В этом случае можно создать именно тот дом, о котором Вы всегда мечтали, и контролировать все этапы строительства.
Прочитайте статью, сделайте свои собственные выводы и решайте, какой вариант подходит именно Вам. Выбор за Вами!