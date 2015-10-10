Что дешевле – построить или купить дом?

Со временем человек устает жить в шумном городе, устает от городской суеты, загрязненного воздуха и от постоянного шума большого города. Его начинает тянуть за пределы города, где воздух чище, трава зеленее, а атмосфера приятнее и спокойнее. И никакого шума и пыли. Многие люди в мегаполисе хоть раз в жизни задумываются о собственном уютном домике вдали от шумного грязного города, под крышей которого можно собрать внуков, детей, друзей. Ведь лучшего места для тихой и спокойной жизни и семейных посиделок невозможно найти. Ваш личный участок у дома, на котором можно посадить все что понравится, гараж для машин всей семьи, да и раздражающих соседей за стенкой больше не будет. Это ли не счастье?

Конечно, преимущества частного коттеджа за городом очевидны и неоспоримы. Но сейчас нас волнует один единственный вопрос: что выгоднее – построить свой собственный дом самому или купить готовый? В этой статье мы постараемся ответить на эти вопросы.

Если Вы покупаете дом под ключ, то Вы уже точно знаете, что потраченные деньги окупятся Вам сразу же. Если говорить иными словами, Вы сию же минуту сможете воспользоваться всеми преимуществами жизни за городом, вдали от грязных улиц и шумных зданий.

Решаясь же на собственноручное строительство своего загородного дома, Вы можете построить Ваш дом так, как хочется именно Вам. Индивидуальная планировка согласно Вашим предпочтениям и качество выполненных работ (ведь именно Вы будете контролировать проводимые работы, а в случае с готовым домом Вам придется верить продавцу на слово).

Но самое сложное, с чем Вам придется столкнуться при строительстве дома – это тщательная планировка выделенного бюджета. Нельзя отходить от выделенной суммы денежных средств ни на шаг – иначе строительство дома превратится в черную дыру, которая будет высасывать у Вас все заработанные деньги.