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Экспериментальная гостиная в загородном доме

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Гостиная для ТВ-проекта "Дачный ответ", Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) Гостиная в стиле лофт
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Если вы интересуетесь дизайном интерьеров, читаете специализированные журналы и интернет-ресурсы, вряд ли вас обошла стороной любимая во всем мире передача о квартирных и дачных «переделках». Многие специалисты homify становятся её участниками, помогая превратить мечты целых семей в реальность. Эта книга идей посвящена проекту уютной гостиной, в которой после ремонта царит порядок и гармония. В рамках ТВ-проекта, студия дизайна Михаила Новинского создала экспериментальную гостиную, выполненную в духе эко-лофт.

Невероятная функциональность

Гостиная для ТВ-проекта "Дачный ответ", Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) Гостиная в стиле лофт
Михаил Новинский (MNdesign)

Гостиная для ТВ-проекта Дачный ответ

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

Дизайнер предложил разделить помещение на несколько функциональных пространств. Так, появилась зона отдыха, где расположен диван с телефизором и камином, столовая и прихожая. Зонирование было выполнено мебельными средствами, созданных исключительно из натуральных материалов.

Чудеса преображения

Гостиная для ТВ-проекта "Дачный ответ", Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) Гостиная в стиле лофт
Михаил Новинский (MNdesign)

Гостиная для ТВ-проекта Дачный ответ

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

По словам автора проекта, первоначально помещение было приспособлено для посиделок с друзьями и занятий спортом. Молодая семья с маленькими детьми хотела обустроить это пространство для приемов гостей и вечеринок. Одним из основополагающим фактором была экологичность, так как хотелось сохранить уютную атмосферу загородного пространства, придав ей при этом легкость без потери квадратных метров. Таким образом, специалистом было создано универсальное пространство в котором появилось дерево, огонь и необычная мебель с растениями. 

Отдельного внимания заслуживает потолок, сделанный из вертикальных реек. Их веерное расположение создало эффектную волну, которая придала динамику и объем всему пространству. Динамика также просматривается и на полу, который сделан из плитки разных размеров и выразительной текстурой. Помещение подсвечивается по всему периметру, а подиум в зоне прихожей и барной стойки, вдоль которого также проходит светодиодная лента, подчеркивает идею зонирования.

Воздушность и легкость

Гостиная для ТВ-проекта "Дачный ответ", Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) Гостиная в стиле лофт
Михаил Новинский (MNdesign)

Гостиная для ТВ-проекта Дачный ответ

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

С прихожей пришлось немного повозиться, так как дверь в этом пространстве ведет непосредственно на улицу. Идея заключалась в том, чтобы оградить её  стеклом от пола до потолка и создать воздушную завесу, которая не дает холодному воздуху просочиться в комнату в зимнее время года. Прозрачные стены и вешалка для одежды и обуви выполнены из закаленного стекла, разбить его практически невозможно. Стоит сказать, что такое пространство не нуждаются в требовательном уходе, поэтому хозяевам будет легко поддерживать порядок и чистоту.

Для светских тусовок

Гостиная для ТВ-проекта "Дачный ответ", Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) Гостиная в стиле лофт
Михаил Новинский (MNdesign)

Гостиная для ТВ-проекта Дачный ответ

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

Барная стойка также выглядит нетрадиционно.  По задумке автора проекта, ни одно пространство для вечеринок не обходится без бара. Именно поэтому в стеклянный стол была вмонтирована мойка и шкафчик для хранения вина. Как было сказано выше, закаленное стекло не поцарапается и не разобьётся при контакте с посудой. Внутрь помещены растения, которые выполняют только декоративную функцию, не требуя при этом никакого ухода.

Экологичность и технологии

Гостиная для ТВ-проекта "Дачный ответ", Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) Гостиная в стиле лофт
Михаил Новинский (MNdesign)

Гостиная для ТВ-проекта Дачный ответ

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

Свисающий камин, точно парит в невесомости, прекрасно обогревая комнату и не занимая при этом много места. Такое решение смотрится невероятно эффектно. Центральным идейным элементом гостиной стала фитостена высотой 3,5 м., выполненная из стабилизированного мха. Её также украшают листья папортника и эвкалипта — таким образом был создан эффект пробивающихся сквозь стену живых растений. 

Маленькие хитрости

Гостиная для ТВ-проекта "Дачный ответ", Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) Гостиная в стиле лофт
Михаил Новинский (MNdesign)

Гостиная для ТВ-проекта Дачный ответ

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

В специальную нишу под зеленой стеной вмонтирован стеклянный короб для dvd и караоке, такое решение визуально не отвлекает от авторской задумки. Вся зелень не требует какого-либо ухода, однако к ней стоит относиться также бережно, как и к растущим в горшках растениям.

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Гимн экологичности и свету

Гостиная для ТВ-проекта "Дачный ответ", Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) Гостиная в стиле лофт
Михаил Новинский (MNdesign)

Гостиная для ТВ-проекта Дачный ответ

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

Подсветку можно увидеть не только по периметру помещения, но и реечного потолка. В качестве светильников использовались светодиодные люстры российского производителя. Такое решение идеально вписалось в интерьер и атмосферу гостиной, создав мягкий и рассеянный свет. Необычные  люстры представляют собой кольца с диаметром 600 и 400 мм.

Креативная мебель

Гостиная для ТВ-проекта "Дачный ответ", Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) Гостиная в стиле лофт
Михаил Новинский (MNdesign)

Гостиная для ТВ-проекта Дачный ответ

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

Акценты сделаны при помощи темных ножек стульев, камина, радиатора, больших декоративных ваз, столешницы журнального столика в зоне отдыха, а также французской лампы с двойным плечом. Обеденный стол выполнен из безопасного стекла с полированным кромками. Его гладкие поверхности создают игру света и придают пространству воздушность. Основа стола также украшена растениями. Таким образом можно сказать, что несмотря на экспериментальный дух, связь с природой в этой гостиной очевидна и вне всякой конкуренции.

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