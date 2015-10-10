Экспериментальная гостиная в загородном доме

По словам автора проекта, первоначально помещение было приспособлено для посиделок с друзьями и занятий спортом. Молодая семья с маленькими детьми хотела обустроить это пространство для приемов гостей и вечеринок. Одним из основополагающим фактором была экологичность, так как хотелось сохранить уютную атмосферу загородного пространства, придав ей при этом легкость без потери квадратных метров. Таким образом, специалистом было создано универсальное пространство в котором появилось дерево, огонь и необычная мебель с растениями.

Отдельного внимания заслуживает потолок, сделанный из вертикальных реек. Их веерное расположение создало эффектную волну, которая придала динамику и объем всему пространству. Динамика также просматривается и на полу, который сделан из плитки разных размеров и выразительной текстурой. Помещение подсвечивается по всему периметру, а подиум в зоне прихожей и барной стойки, вдоль которого также проходит светодиодная лента, подчеркивает идею зонирования.