Экспериментальная гостиная в загородном доме

Если вы интересуетесь дизайном интерьеров, читаете специализированные журналы и интернет-ресурсы, вряд ли вас обошла стороной любимая во всем мире передача о квартирных и дачных «переделках». Многие специалисты homify становятся её участниками, помогая превратить мечты целых семей в реальность. Эта книга идей посвящена проекту уютной гостиной, в которой после ремонта царит порядок и гармония. В рамках ТВ-проекта, студия дизайна Михаила Новинского создала экспериментальную гостиную, выполненную в духе эко-лофт.
Дизайнер предложил разделить помещение на несколько функциональных пространств. Так, появилась зона отдыха, где расположен диван с телефизором и камином, столовая и прихожая. Зонирование было выполнено мебельными средствами, созданных исключительно из натуральных материалов.
По словам автора проекта, первоначально помещение было приспособлено для посиделок с друзьями и занятий спортом. Молодая семья с маленькими детьми хотела обустроить это пространство для приемов гостей и вечеринок. Одним из основополагающим фактором была экологичность, так как хотелось сохранить уютную атмосферу загородного пространства, придав ей при этом легкость без потери квадратных метров. Таким образом, специалистом было создано универсальное пространство в котором появилось дерево, огонь и необычная мебель с растениями.
Отдельного внимания заслуживает потолок, сделанный из вертикальных реек. Их веерное расположение создало эффектную волну, которая придала динамику и объем всему пространству. Динамика также просматривается и на полу, который сделан из плитки разных размеров и выразительной текстурой. Помещение подсвечивается по всему периметру, а подиум в зоне прихожей и барной стойки, вдоль которого также проходит светодиодная лента, подчеркивает идею зонирования.
С прихожей пришлось немного повозиться, так как дверь в этом пространстве ведет непосредственно на улицу. Идея заключалась в том, чтобы оградить её стеклом от пола до потолка и создать воздушную завесу, которая не дает холодному воздуху просочиться в комнату в зимнее время года. Прозрачные стены и вешалка для одежды и обуви выполнены из закаленного стекла, разбить его практически невозможно. Стоит сказать, что такое пространство не нуждаются в требовательном уходе, поэтому хозяевам будет легко поддерживать порядок и чистоту.
Барная стойка также выглядит нетрадиционно. По задумке автора проекта, ни одно пространство для вечеринок не обходится без бара. Именно поэтому в стеклянный стол была вмонтирована мойка и шкафчик для хранения вина. Как было сказано выше, закаленное стекло не поцарапается и не разобьётся при контакте с посудой. Внутрь помещены растения, которые выполняют только декоративную функцию, не требуя при этом никакого ухода.
Свисающий камин, точно парит в невесомости, прекрасно обогревая комнату и не занимая при этом много места. Такое решение смотрится невероятно эффектно. Центральным идейным элементом гостиной стала фитостена высотой 3,5 м., выполненная из стабилизированного мха. Её также украшают листья папортника и эвкалипта — таким образом был создан эффект пробивающихся сквозь стену живых растений.
В специальную нишу под зеленой стеной вмонтирован стеклянный короб для dvd и караоке, такое решение визуально не отвлекает от авторской задумки. Вся зелень не требует какого-либо ухода, однако к ней стоит относиться также бережно, как и к растущим в горшках растениям.
Подсветку можно увидеть не только по периметру помещения, но и реечного потолка. В качестве светильников использовались светодиодные люстры российского производителя. Такое решение идеально вписалось в интерьер и атмосферу гостиной, создав мягкий и рассеянный свет. Необычные люстры представляют собой кольца с диаметром 600 и 400 мм.
Акценты сделаны при помощи темных ножек стульев, камина, радиатора, больших декоративных ваз, столешницы журнального столика в зоне отдыха, а также французской лампы с двойным плечом. Обеденный стол выполнен из безопасного стекла с полированным кромками. Его гладкие поверхности создают игру света и придают пространству воздушность. Основа стола также украшена растениями. Таким образом можно сказать, что несмотря на экспериментальный дух, связь с природой в этой гостиной очевидна и вне всякой конкуренции.