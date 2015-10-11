Барная стойка на кухне

Современные кухни уже давно перестали буть скучным дуэтом гарнитура и стола. Теперь существует множество возможностей разнообразить индивидуальный дизайн этого помещения. Один из удачных вариантов – разместить барную стойку на кухне.

Что же она из себя представляет? Это, по сути, узкий отрез столешницы, который размещается несколько выше уровня кухонного стола и может быть как отдельностоящим элементом комнаты, так и служить продолжением рабочей поверхности. Вокруг барной стойки принято устанавливать высокие стулья или стильные табуреты. За счет этого появляется ощущения пребывания в баре, а не на собственной кухне. Такая стойка располагает к общению и задушевным разговорам, поэтому пользуется большой популярностью в наши дни.

Барные стойки производятся, как правило, из того же материала, что и столешница кухонного гарнитура. Это может быть пластик, металл, натуральный или искусственный камень, дерево или плитка. Для акцентирования внимания на данной конструкции желательно размещать сверху дополнительные источники освещения.

Далее предлагаем рассмотреть варианты барных стоек на кухне и удачные примеры их расположения. Уверены, что прочитав статью до конца, вы обязательно захотите иметь подобный островок комфорта и отличного настроения на собственной кухне.