Барная стойка на кухне

Современные кухни уже давно перестали буть скучным дуэтом гарнитура и стола. Теперь существует множество возможностей разнообразить индивидуальный дизайн этого помещения. Один из удачных вариантов – разместить барную стойку на кухне.
Что же она из себя представляет? Это, по сути, узкий отрез столешницы, который размещается несколько выше уровня кухонного стола и может быть как отдельностоящим элементом комнаты, так и служить продолжением рабочей поверхности. Вокруг барной стойки принято устанавливать высокие стулья или стильные табуреты. За счет этого появляется ощущения пребывания в баре, а не на собственной кухне. Такая стойка располагает к общению и задушевным разговорам, поэтому пользуется большой популярностью в наши дни.
Барные стойки производятся, как правило, из того же материала, что и столешница кухонного гарнитура. Это может быть пластик, металл, натуральный или искусственный камень, дерево или плитка. Для акцентирования внимания на данной конструкции желательно размещать сверху дополнительные источники освещения.
Далее предлагаем рассмотреть варианты барных стоек на кухне и удачные примеры их расположения. Уверены, что прочитав статью до конца, вы обязательно захотите иметь подобный островок комфорта и отличного настроения на собственной кухне.
Вы любитель стиля лофт в интерьере? Тогда установите компактную барную стойку отдельно от кухонного гарнитура. Пусть это будет уютное место, полное света. Например, отлично подойдет вариант размещения у окна. Небольшая столешница из черного гранита должна перекликаться с темными линиями в интерьере. Эффектным дополнением станут необычные высокие стулья футуристического дизайна. Уделите особое внимание освещению этой зоны, разместив на потолке сразу несколько разнотипных ламп. Полочки с выпивкой и бокалами можно расположить рядом на стене – и все необходимое для радушной беседы будет всегда под рукой.
Красивая барная стойка может быть расположена на одном уровне со столешницей. Она выполнена в стилистике кухни, поэтому полностью соответствует скандинавским подходам в дизайне. А это – монотонные материалы натурального происхождения, простые геометрические линии и бескомпромиссный уют. Как видите, эта барная стойка довольно длинная, поэтому за ней можно разместить большую компанию. Половина ее нижней части закрыта – там расположены шкафчики, где можно спрятать от посторонних глаз бокалы, разнообразные напитки и другие мелочи для приятного времяпрепровождения с друзьями.
Если габариты кухни позволяют, то барная стойка закрытого типа станет отличным решением. Это означает, что в ее нижней части расположены всевозможные емкости и полочки для хранения. Но если она имеет такую конфигурацию, да еще и темный цвет, то на небольшой кухне такая стойка будет загромождать пространство. Чтобы добавить колорита, поставьте возле нее белые высокие стулья и разместите низко свисающие лампы интересного дизайна. Обратите внимание, как гармонично такая барная стойка соотносится с кухонным гарнитуром и кухней в целом. Немного обособленно смотрится прозрачный обеденный стол, но так и было задумано дизайнерами, ведь главный акцент должен оставаться на центральной части кухни с барной стойкой. Такой подход – залог уютной и целостной комнаты для приема пищи.
Барная стойка на кухне не обязательно должна быть кричащей. При правильном дизайнерском подходе довольно скромный и лаконичный вид этой конструкции способен расположить к общению за чашечкой кофе или чего-нибудь покрепче. На фото мы видим довольно сдержанный образец, который очень органично вписывается в общую стилистику комнаты. За счет сочетания на барной стойке двух оттенков – коричневого и белого – она выглядит изысканно и стильно. Классические формы барных стульев без спинки создают атмосферу праздника и настраивают на приятное общение.
Специально для кухонь с продолговатой планировкой подходит вариант, который вы видите на фото. Речь идет о барной стойке, которая являет собой продолжение кухонной рабочей зоны. С целью визуально выделить место для дружеских посиделок, стойка выделена цветом. Чтобы интерьер не выглядел слишком линейным, его нужно расширять дополнительными деталями. Это могут быть массивные картины на стене или объемный свет.
Сегодня очень популярны так называемые кухонные острова. Это обособленно стоящая барная стойка, которую выносят в центр комнаты. Чтобы еще больше выделить данное пространство, уместно использование нестандартных люстр, которые низко свисают над стойкой. Это создает доверительную атмосферу и будет уместным для долгих посиделок с близким человеком. Согласитесь, бывают моменты, когда так хочется поговорить
по душам, а идти в шумный бар нет настроения. Именно в таких случаях барная стойка на кухне придется как нельзя кстати.
Для миниатюрных кухонь можно подобрать компактную барную стойку, которая будет выполнять свои функции на отлично. Рекомендуем сделать ее узкой и высокой, чтобы создать иллюзию настоящего бара. Несколько светлых стульев вокруг – и нужное сооружение готово. Иногда в квартирах, где проживает молодежь, такие барные стойки и вовсе заменяют полноценный обеденный стол. Ведь застолья и многочасовые посиделки понемногу выходят из моды, уступая место приватной беседе или ужину наедине. Поэтому в современных интерьерах малометражных квартир подобная вариация барной стойки будет весьма уместна.
Добавьте немного красок в свою жизнь и она обязательно изменится в лучшую сторону! Ведь уже многократно доказано, что присутствие в интерьере кухни оптимистичных оттенков положительно сказывается на аппетите и общем настрое. Барная стойка насыщенного цвета – это идеальный вариант для лофта или квартиры в стиле модерн. Несколько направлений столешницы позволит разместить большую компанию и комфортно вести задушевные беседы. Стильные табуреты весьма мобильны и удобны, кроме того они добавляют атмосферности дизайну. Если отделка кухни темная, то такое яркое пятно моментально бросится в глаза каждому, кто попадет в ваш дом.
Презентабельная барная стойка должна быть выполнена из добротных материалов. А что может быть надежнее дерева? Только качественное дерево! Этот натуральный материал прекрасно смотрится в окружении строгого пластика и металла, которые еще больше подчеркивают его естественность. Уютно расположившись на стульях у стойки, вы сможете наслаждаться любимой телепередачей или смотреть футбольную игру с друзьями. Подобная конструкция позволит проводить время с удовольствием, не покидая собственную квартиру.
Стильная барная стойка – показатель безупречного вкуса хозяев. Продлив столешницу за варочной поверхностью, можно оборудовать небольшую, но очень интересную барную стойку. Она идеально подойдет для быстрого завтрака на скорую руку или романтичного свидания. Кухня с такой барной стойкой выглядит светло и красиво, она никогда не выйдет из моды и придется по вкусу разным поколениям. Для больших компаний есть обеденный стол, который имеет аналогичную стилистику. О разновидностях последнего можно узнать из Книги идей
Какие бывают кухонные столы.
Кухню в стиле модерн трудно представить без ярких элементов в дизайне. В данном случае это современные стулья у барной стойки. Они компактные и легкие, но, вместе с тем, удобные и довольно мобильные. Подобная модель с красным сидением подойдет для кухни из дерева. Барная стойка выполнена открытым способом, то есть каменная столешница закреплена на двух основаниях, безо всяких шкафчиков и закрытых секций снизу.