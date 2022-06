homify 360°: Farm House in Indien

Wenn man beruflich viel unterwegs ist und um die halbe Welt reist, sehnt man sich irgendwann auch einmal nach einem Ort der Ruhe und Geborgenheit. Das Farm House in Indien dient als eben dieser Rückzugsort. Gewünscht hat sich solch ein Domizil das indische Paar Gopi und Chitra Gopalakrishnan. Beide reisen beruflich des Öfteren nach Vietnam, Afrika oder in die Vereinigten Staaten Amerikas und möchten schließlich in Indien ein gemeinsames Heim haben.

Die Architekten von Kumar Moorthy & Associates verwirklichten diesen Traum. Dabei herausgekommen ist ein einzigartiges Projekt, das Heimatgefühle und Fernweh auf wunderbare Weise miteinander verbindet.