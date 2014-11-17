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homify 360°: Идеальный энергоэффективный дом

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Weitblick, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Окна и двериОкна
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Сегодня мы продемонстрируем вам дом, у которого нет недостатков. Автору проекта Даниэлю Вагнеру удалось воплотить в реальность проект идеальной виллы, наделив ее всеми характеристиками, которые требует от современной постройки архитектурная мода, – высокая энергоэффективность, невероятно стильный экстерьер и потрясающий вид из окон. На всех трех этажах дома были установлены панорамные окна c тройным остеклением, стены покрашены в терракотовый цвет, что обеспечило его полноценную интеграцию с существующими зданиями и окружающей природой. 

Совместно с архитекторами над проектом работала немецкая фирма Baufritz, специализирующейся на постройке зеленых домов со здоровым микроклиматом, защитой от электромагнитного смога, теплоизоляцией из древесной стружки, системой использования дождевых вод и прочими революционными технологиями, которые помогли компании завоевать немало наград в области архитектуры и подняться на третье место в Европе по доле освоения рынка.

Вид сверху

Weitblick Bau-Fritz GmbH & Co. KG Окна и двериОкна
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Weitblick

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Издалека расположившаяся на вершине холма эковилла похожа на уютный домик из современной сказки. Ее можно по праву назвать настоящим замком XXI века – высокий фундамент из круглого камня, филигранная винтовая лестница из стали и балюстрады на самом верхнем этаже. Когда наступают сумерки, холм, на котором стоит дом, подсвечивается множеством маленьких светодиодных лампочек, благодаря чему вокруг виллы царит атмосфера настоящего чуда.

Вся сила в деталях

Weitblick Bau-Fritz GmbH & Co. KG Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Weitblick

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Дизайнеры интерьера позаботились о том, чтобы внутри дом на холме выглядел также современно и стильно, как и снаружи.  Попасть из подвального помещения на первый этаж, вам поможет подвесная лестница, ступени которой выполнены из массивного дерева и освещены светодиодными лампочками.

Элегантная кухня

Weitblick, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG КухняСтолы и стулья
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Weitblick

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

В оформлении кухни было использовано актуальное на сегодняшний день сочетание таких материалов, как нержавеющая сталь и древесина, благодаря чему в минималистичном интерьере удалось избежать холодности. Если какое-либо блюдо слегка подгорело – не волнуйтесь – непритяные запахи не распространятся по всему дому, от этого вас оградит надежная вытяжка, которая выведет их наружу через вентиляционный канал.

Чудесная природа из окна ванной комнаты

Weitblick, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Ванная комнатаВанны и душевые
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Weitblick

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Проектировщики дома знают толк в искусстве расслабления. Представьте себя в ванне рядом с панорамным окном, из которого открывается вид на чудесную природу. Густые зеленые деревья растут так близко, что до них можно коснуться рукой. В помещении доминируют белый и светло-коричневые цвета. Несколько небольших зеленых растений и большое зеркало завершают слегка футуристическую композицию интерьера ванной комнаты.

Гостиная

Weitblick, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG ГостинаяКамины и аксессуары
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Weitblick

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

На полу гостиной комнаты мы обнаружили ковры Flokati кремового цвета, на нем стоит необычный журнальный столик в виде скульптуры и два удобных кресла под цвет ковра. Встроенный в стену камин, дополняет спокойную и уютную обстановку, созданную в этом помещении. Минималистичные лампы без абажура подчеркивают экологическую направленность постройки.

Экстерьер дома

Weitblick, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Окна и двериОкна
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Weitblick

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

При свете дня становится очевидно, насколько важна для жителей дома связь с природой. Фасад виллы не отделен от окружающей среды, а органично встроен в нее. Открытые широкие террасы и винтовая лестница, соединяющая первый и второй этажи, позволяют обитателям дома в полной мере наслаждаться свежим воздухом и красотой зеленого ландшафта.

Стильные раковины

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