homify 360°: Идеальный энергоэффективный дом

Сегодня мы продемонстрируем вам дом, у которого нет недостатков. Автору проекта Даниэлю Вагнеру удалось воплотить в реальность проект идеальной виллы, наделив ее всеми характеристиками, которые требует от современной постройки архитектурная мода, – высокая энергоэффективность, невероятно стильный экстерьер и потрясающий вид из окон. На всех трех этажах дома были установлены панорамные окна c тройным остеклением, стены покрашены в терракотовый цвет, что обеспечило его полноценную интеграцию с существующими зданиями и окружающей природой.
Совместно с архитекторами над проектом работала немецкая фирма Baufritz, специализирующейся на постройке
зеленых домов со здоровым микроклиматом, защитой от электромагнитного смога, теплоизоляцией из древесной стружки, системой использования дождевых вод и прочими революционными технологиями, которые помогли компании завоевать немало наград в области архитектуры и подняться на третье место в Европе по доле освоения рынка.
Издалека расположившаяся на вершине холма эковилла похожа на уютный домик из современной сказки. Ее можно по праву назвать настоящим замком XXI века – высокий фундамент из круглого камня, филигранная винтовая лестница из стали и балюстрады на самом верхнем этаже. Когда наступают сумерки, холм, на котором стоит дом, подсвечивается множеством маленьких светодиодных лампочек, благодаря чему вокруг виллы царит атмосфера настоящего чуда.
Дизайнеры интерьера позаботились о том, чтобы внутри дом на холме выглядел также современно и стильно, как и снаружи. Попасть из подвального помещения на первый этаж, вам поможет подвесная лестница, ступени которой выполнены из массивного дерева и освещены светодиодными лампочками.
В оформлении кухни было использовано актуальное на сегодняшний день сочетание таких материалов, как нержавеющая сталь и древесина, благодаря чему в минималистичном интерьере удалось избежать холодности. Если какое-либо блюдо слегка подгорело – не волнуйтесь – непритяные запахи не распространятся по всему дому, от этого вас оградит надежная вытяжка, которая выведет их наружу через вентиляционный канал.
Проектировщики дома знают толк в искусстве расслабления. Представьте себя в ванне рядом с панорамным окном, из которого открывается вид на чудесную природу. Густые зеленые деревья растут так близко, что до них можно коснуться рукой. В помещении доминируют белый и светло-коричневые цвета. Несколько небольших зеленых растений и большое зеркало завершают слегка футуристическую композицию интерьера ванной комнаты.
На полу гостиной комнаты мы обнаружили ковры Flokati кремового цвета, на нем стоит необычный журнальный столик в виде скульптуры и два удобных кресла под цвет ковра. Встроенный в стену камин, дополняет спокойную и уютную обстановку, созданную в этом помещении. Минималистичные лампы без абажура подчеркивают экологическую направленность постройки.
При свете дня становится очевидно, насколько важна для жителей дома связь с природой. Фасад виллы не отделен от окружающей среды, а органично встроен в нее. Открытые широкие террасы и винтовая лестница, соединяющая первый и второй этажи, позволяют обитателям дома в полной мере наслаждаться свежим воздухом и красотой зеленого ландшафта.