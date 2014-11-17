homify 360°: Идеальный энергоэффективный дом

Сегодня мы продемонстрируем вам дом, у которого нет недостатков. Автору проекта Даниэлю Вагнеру удалось воплотить в реальность проект идеальной виллы, наделив ее всеми характеристиками, которые требует от современной постройки архитектурная мода, – высокая энергоэффективность, невероятно стильный экстерьер и потрясающий вид из окон. На всех трех этажах дома были установлены панорамные окна c тройным остеклением, стены покрашены в терракотовый цвет, что обеспечило его полноценную интеграцию с существующими зданиями и окружающей природой.

Совместно с архитекторами над проектом работала немецкая фирма Baufritz, специализирующейся на постройке зеленых домов со здоровым микроклиматом, защитой от электромагнитного смога, теплоизоляцией из древесной стружки, системой использования дождевых вод и прочими революционными технологиями, которые помогли компании завоевать немало наград в области архитектуры и подняться на третье место в Европе по доле освоения рынка.