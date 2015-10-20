Живем красиво в сталинке

Приятной отличительной особенностью «сталинок» являются большие площади квартир и подъездов. В то время архитекторы обычно не экономили на пространстве, и тогда это казалось естественным. Однако позже уютные квартиры в сталинских домах начали относить к элитному жилью благодаря просторным комнатам и высоким потолкам. Обычно высота потолков составляет от 3,2 до 4 метров, а площадь кухонь — не меньше 12 кв. м. Жилые комнаты тоже очень просторные, в квартирах есть широкие коридоры и внушительные кладовки. Для некоторых домов были спланированы дополнительные комнаты для прислуги, которые в настоящее время можно использовать, например, в качестве гардеробных.