Живем красиво в сталинке

Бытует мнение, что построенные после Великой Отечественной войны дома, которые обычно называют «сталинками», являются образцом для подражания и эталоном качества. Они строились с 1946 по 1955 год, но и потом эти здания относились к категории элитного жилья. Когда началась эпоха сомнительных по своим характеристикам «хрущевок» и «брежневок», спрос на «сталинки» остался очень велик. Сегодня нам предстоит прогуляться по благородным интерьерам одного из таких домов, который расположен на берегу Черного моря в Одессе.
Приятной отличительной особенностью «сталинок» являются большие площади квартир и подъездов. В то время архитекторы обычно не экономили на пространстве, и тогда это казалось естественным. Однако позже уютные квартиры в сталинских домах начали относить к элитному жилью благодаря просторным комнатам и высоким потолкам. Обычно высота потолков составляет от 3,2 до 4 метров, а площадь кухонь — не меньше 12 кв. м. Жилые комнаты тоже очень просторные, в квартирах есть широкие коридоры и внушительные кладовки. Для некоторых домов были спланированы дополнительные комнаты для прислуги, которые в настоящее время можно использовать, например, в качестве гардеробных.
Общая площадь этой квартиры — 120 кв.м. Согласитесь, что есть, где разгуляться фантазии. Так, дизайнер интерьера Ольга Котова сумела воплотить мечты целого семейства в стенах просторной квартиры с внушительными потолками. Ковры, одеяла, картины, фотографии в рамках и свечи являются основными элементами декора. В пространстве квартиры царит уют и гармония.
«Все, что не окрашено любовью, остается бесцветным» — сказал великий драматург и Нобелевский лауреат и Герхарт Гауптман. В оформлении интерьера этой квартиры в Одессе, декоратор держала в голове образы прозрачного воздуха и волшебной ночи. Построение интерьера в сером цвете является одной из самых трудных и одновременно интересных задач. Он имеет поразительное разнообразие оттенков и обладает магической притягательностью, а нейтральность помогает сделать помещения необычайно гостеприимными, комфортными и расслабляющими.
Маленькие, средние или большого размера — все это не имеет никакого значения. На диване в гостиной, на двуспальной кровати в спальной комнате подушки и пледы в пастельных оттенках являются ключом к созданию шикарной атмосферы продуманной роскоши. Кровать с мягкой и уютной стеганой спинкой и мягкой обивкой послужит надежной опорой для спины любителям завтракать в постели или читать перед сном. Небольшой ковер как никогда желателен в квартирах с высокими потолками, однако его размеры не должны прятать красивый паркет.
Солидное напольное зеркало выполнено в классическом стиле. Прямоугольное полотно оформлено фигурной рамой, изготовленной из массива. Также дизайнер предложила несколько вариантов комода с кованными ручками — нежного голубого и желтого цвета. Все это идеально гармонирует с гипсовой лепниной на потолке. Повторяющийся орнамент рамы и карнизов делает атмосферу в помещении более величественной и торжественной.
В пространстве ванной мы можем увидеть красивые керамические полы. Такое решение не лишено оригинальности и стиля. Шестиугольная плитка, которую мы видим на фото, прекрасно сочетается со привычным для, скорее, паркета орнаментом «елочка». Изюминкой остается сочетание цветов, форм и текстур.