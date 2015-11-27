Богемный лофт

Брутальный стиль лофт в исполнении архитектора Льва Луговского в московских апартаментах понравится всем любителям этники и мелких деталей. Особый шарм богемного образа жизни, который смог передать дизайнер, вдохновляет с первого взгляда и показывает нам, насколько сложным может быть интерьер одной комнаты.
В этом проекте вы не найдете простых дизайнерских приемов и очевидных решений, каждый уголок пропитан эксклюзивным подходом на особенно творческой волне. В воображении дизайнера соединился колоритный лофт с этническими элементами, ковбойскими креслами, зеркальной мебелью и даже европейской классикой. И все же общее впечатление от квартиры, как от модного лофта, не покинет вас от начала до конца нашей виртуальной экскурсии. Сам архитектор называет свой проект «Лофт кризиса среднего возраста» и выбирает для своего проекта столь прекрасные материалы, как античный дуб для массивной доски в отделке пола от Ebony and Co.
Столь артистичный индастриал для homify сфотографировал Леонид Черноус.
Данный проект, как и настоящий предмет современного искусства, лишь в самом начале можно просто окинуть взглядом. С течением же времени вам захочется все больше и больше погружаться в детали, искать интересные композиции и пытаться понять — как такое возможно? Статуэтка Будды здесь элегантно соседствует с ковром ручной работы, а брутальные черные окна с фабричной расстекловкой украшают нежные кремовые шторы в пол.
Стиль лофт как никакой другой подходит для того, чтобы сделать квартиру в мегаполисе максимально характерной, при этом оставив ее сугубо урбанистической. Он вдыхает особый колорит в кирпичные стены, играя на контрасте простого житейского быта и ржавого железа.
Богемный антураж тоже присутствует в лофте, полном ощущения не только творческого поиска, но и полноценного отдыха в гостиной своей мечты. Ведь эта комната — не просто проект, а дом для человека, который будет отождествлять себя с этим пространством и жить столь же яркой жизнью.
Интересные кресла с анималистичным принтом возле зоны камина относят нас к американской традиции ковбойских интерьеров, а элементы в стиле рустик с использованием грубо отесанного дерева еще больше напоминают южно-американские коттеджи.
И все же именно брутальный стиль лофт, с обилием железа, открытыми балками, слегка оштукатуренными кирпичами и особым настроением в воздухе является здесь основным. На втором уровне, где расположились балкон и уголок для чтения со стеллажами для книг, это особенно заметно. Отсюда открывается прекрасный вид на всю гостиную, и дом выглядит по-настоящему завершенным, цельным образом, как отражением одной души.
Прозрачная дизайнерская мебель, стол на ножках-цепях, гипнотический светильник и интересный камин в форме пирамиды делают интерьер этого лофта еще большее свежим и живым.
Приватная зона лофта имеет нестандартную планировку. Она выражается в открытом пространстве для спальни и ванной комнаты, между которыми находится лишь стеклянная перегородка. Кирпичные стены комнаты соседствуют с деревянной отделкой ванной, а индийские этнические мотивы — с современными встроенными шкафами гардеробной. Солнечный свет как в спальню, так и в ванную комнату поступает благодаря стеклянным дверям, что позволяет создать особенную, замкнутую атмосферу в приватной зоне.
На этом мы завершаем наш виртуальный тур по этому проекту, который порадовал нас многими интересными деталями и вдохновил на поиски более сложных сочетаний в дизайне интерьера.
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