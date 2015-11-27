Богемный лофт

Брутальный стиль лофт в исполнении архитектора Льва Луговского в московских апартаментах понравится всем любителям этники и мелких деталей. Особый шарм богемного образа жизни, который смог передать дизайнер, вдохновляет с первого взгляда и показывает нам, насколько сложным может быть интерьер одной комнаты.

В этом проекте вы не найдете простых дизайнерских приемов и очевидных решений, каждый уголок пропитан эксклюзивным подходом на особенно творческой волне. В воображении дизайнера соединился колоритный лофт с этническими элементами, ковбойскими креслами, зеркальной мебелью и даже европейской классикой. И все же общее впечатление от квартиры, как от модного лофта, не покинет вас от начала до конца нашей виртуальной экскурсии. Сам архитектор называет свой проект «Лофт кризиса среднего возраста» и выбирает для своего проекта столь прекрасные материалы, как античный дуб для массивной доски в отделке пола от Ebony and Co.

Столь артистичный индастриал для homify сфотографировал Леонид Черноус.