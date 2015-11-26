Египетское Возрождение в Алма-Ате

Вдохновляющий интерьер этой комнаты напоминает бальные залы, роскошные отели и просто особняки знатных особ. Венецианские и зеркала Starburst, элегантная ширма с египетским орнаментом, геометрические узоры в стиле ар-деко и многоуровневое освещение позволяют создать образцовый многослойный интерьер в аристократическом духе. Декоративная позолота, качественные материалы и роскошная мягкая мебель дополняют светлый ансамбль, составленный из блеска стекла и зеркал.

Элегантное зонирование сразу на три части в одной комнате выполнено с помощью ширмы и ниши для столовой зоны, а также благодаря расположению камина в дальнем углу комнаты. Такая гостиная не просто станет главной парадной комнатой дома, но и центром сосредоточения культуры в вашем личном семейном мире.