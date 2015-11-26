Египетское Возрождение в Алма-Ате

Египетский стиль в интерьере, как правило, всегда ассоциируется с пышностью, с богатой и роскошной жизнью фараонов. На основе классического европейского интерьера, как в данном проекте дизайн-студии SWEET HOME DESIGN, он выглядит еще и максимально элегантным и комфортным, а также подходящим под современный стиль жизни.
Вдохновляющий интерьер этой комнаты напоминает бальные залы, роскошные отели и просто особняки знатных особ. Венецианские и зеркала Starburst, элегантная ширма с египетским орнаментом, геометрические узоры в стиле ар-деко и многоуровневое освещение позволяют создать образцовый многослойный интерьер в аристократическом духе. Декоративная позолота, качественные материалы и роскошная мягкая мебель дополняют светлый ансамбль, составленный из блеска стекла и зеркал.
Элегантное зонирование сразу на три части в одной комнате выполнено с помощью ширмы и ниши для столовой зоны, а также благодаря расположению камина в дальнем углу комнаты. Такая гостиная не просто станет главной парадной комнатой дома, но и центром сосредоточения культуры в вашем личном семейном мире.
Выставка 1851 года в Британском музее , посвященная египетскому искусству, вдохновила огромное количество дизайнеров всего мира. Египетские символы, орнаменты, формы мебели, искусная позолота и многие другие детали попали в европейский стиль интерьера, и потом и в блестящий французский ар-деко.
В будущем огромное количество дизайнеров, производителей мебели и предметов декора, даже такие легендарные фирмы, как Tiffany & Co и Cartier будут использовать египетские мотивы в своем творчестве. Последний раз египтомания затронула Европу в конце ХХ века, а в США пережила бум в 20-х годах внутри стиля голливудских холмов Hollywood Regency и сейчас вновь возрождается на передовой международной арене в дизайне интерьера.
Эффектная двухцветная мебель для гостиной, выполненная из белой кожи и фиолетового бархата, имеет два изысканных стеклянных буфета и прекрасное расположение у двух солнечных окон. Удивительно, как легко был вписан кондиционер в этот глянцевый интерьер и как традиционный паркет добавляет каждому элементу декора французского лоска.
В TV-зоне декор вызывает особо трепетные чувства, ведь здесь дизайнер использовал потрясающие ткани для украшения комнаты. Несколько видов подушек разных цветов и орнаментов, ковер с бронзовыми переливами и сложные шторы дополняют уютом элегантную европейскую мебель. По обе стороны от TV — консольные столики с предметами декора и настольными лампами, а на стене позади — узорное зеркальное панно. Над TV висит легендарное стильное зеркало Sturburst в современном исполнении, а все ручки мебели имеют декоративную позолоту.
В отделке использованы декоративные бордюры, высокие плинтусы у пола и особенно массивные — у потолка, а еще глянцевый потолок украшен орнаментом. Входные распашные французские двери имеют стеклянные витражи и изысканную отделку откосов по типу двух колонн, обрамляющих проход.
Две основные группы светильников — с кремовыми и фиолетовыми абажурами украшают большую часть комнаты. На консольных столиках в зоне TV к ним также присоединяются настольные лампы с украшением из позолоты, а камин дополнительно освещает комнату в холодные осенние дни.
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