Передовой киевский минимализм

В прихожей мы найдем модульную мягкую мебель, очень удобную для использования в небольших и узких пространствах и аналогичную отделку пола плитами черного мрамора. На этой фотографии хорошо видна перегородка между гостиной и столовой, снабженная по периметру в зоне потолка декоративной подсветкой.

Текстура натурального камня в блеске полированной породы задает настроение всему интерьеру квартиры, создавая урбанистическую сказку нового уровня. Здесь есть все для того, чтобы отдохнуть от буйных красок большого города после долгого дня, а в выходные окружить себя изысканной и вдохновляющей эстетикой от талантливого дизайнера.

Эта квартира встречает вас еще в прихожей, приглашая заглянуть дальше, в каждую комнату и узнать секреты такого изысканного и при этом минималистичного оформления. Больше проектов от дизайнера Ирины Джемесюк вы можете найти в ее портфолио, где особенно вас порадуют апартаменты в Тель Авиве, Париже и Дубаи, а также вилла на Сардинии, в Италии.

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— Стиль минимализм в дизайне интерьера.