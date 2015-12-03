Передовой киевский минимализм

Шикарный люксовый проект апартаментов в центре Киева от дизайн-студии IRYNA DZHEMESIUK поддержит вашу веру в украинский дизайн. Лаконизм строгих линий и монохромная гамма здесь играют две главные роли в ярком шоу под названием «страсть к люксу».
Как мы уже говорили ранее, гостиная отчасти является коридором и лестничным холлом, который ведет наверх, в приватные покои. Один из встроенных модулей имеет открытые полки, которые видны с этого ракурса, а встроенная подсветка ступеней находится прямо в стене.
Черный цвет — король данного интерьера, он отлично смотрится в комнатах с большим количеством солнечного света, как эта. Тогда он может раскрыть все свои оттенки и текстуры, и вы увидите мелкие различия между тонами разных объектов.
В этой части апартаментов мы видим ту же самую любовь к лаконичной мебели и строгому минимализму. Оригинальный буфет в данном стиле выглядит особенно шикарно вкупе с парадной столовой зоной от именитых дизайнеров. Он отлично создает вечернюю, слегка торжественную атмосферу званого ужина.
Посмотрите на удивительный придиванный столик, отделанный черным мрамором и стильно составляющий композицию с козеткой у дивана. Этот потрясающий элемент интерьера очень практичен и в целом играет роль переходного цвета от белого дивана к черному ковру.
По этой длинной стороне расположен встроенный модуль для хранения с чрезвычайно эффектным дополнением в виде подсветки в зоне клумбы. Здесь зелень заметно оживляет черно-белый интерьер, придавая всему образу смелый контраст дикой природы и современности.
Частично гостиная является проходной комнатой и включает в себя парадный холл, украшенный натуральным черным мрамором. Вдали в коридоре мы можем увидеть начало кухонного гарнитура, а на переднем плане — ощутить аппетитные нотки оттенка кофе с молоком в обивке мягкой мебели.
Гостиная комната с панорамными окнами в пол поразит вас загадочным мерцанием подсветки и дизайнерской мебелью. Здесь встроенная система хранение в виде стеллажей с зеркальными стенками тянется по всей длинной стене, а диван и два кресла стоят посередине комнаты в смелом и современном ансамбле.
В прихожей мы найдем модульную мягкую мебель, очень удобную для использования в небольших и узких пространствах и аналогичную отделку пола плитами черного мрамора. На этой фотографии хорошо видна перегородка между гостиной и столовой, снабженная по периметру в зоне потолка декоративной подсветкой.
Текстура натурального камня в блеске полированной породы задает настроение всему интерьеру квартиры, создавая урбанистическую сказку нового уровня. Здесь есть все для того, чтобы отдохнуть от буйных красок большого города после долгого дня, а в выходные окружить себя изысканной и вдохновляющей эстетикой от талантливого дизайнера.
Эта квартира встречает вас еще в прихожей, приглашая заглянуть дальше, в каждую комнату и узнать секреты такого изысканного и при этом минималистичного оформления. Больше проектов от дизайнера Ирины Джемесюк вы можете найти в ее портфолио, где особенно вас порадуют апартаменты в Тель Авиве, Париже и Дубаи, а также вилла на Сардинии, в Италии.
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