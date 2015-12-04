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Элегантная классика в современной планировке

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
ЭЛЕГАНТНАЯ КЛАССИКА, Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой Гостиная в классическом стиле
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Жить во дворце, ходить по залам в роскошном платье, сидеть у камина с любимой книгой, любоваться лепниной на стенах своего дома… Если именно так выглядит ваша мечта, обязательно посмотрите новый дизайн-проект квартиры, оформленной в стиле элегантной классики.

Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой сделала так, что каждый уголок этого проекта настолько уникален и так точно передает настроение буржуазного дома, что нельзя не согласиться, что здесь время просто исчезает, и вы можете окунуться в любую эпоху, лишь только раскрыв одну страницу книг Диккенса или бросив пару поленьев в камин.

Мы приглашаем вас на прогулку по этому прекрасному дому, в которой мы посетим только самое сердце — гостиную, каминную и кухню-столовую, чтобы проникнуться особенным антуражем и эстетикой давно ушедшего времени. Тенденция возрождать определенные традиции или исторические вехи в интерьере всегда останется модной возможностью создать тематический интерьер, особенно, если ваш выбор падает на французскую классику.

Каминная зона

ЭЛЕГАНТНАЯ КЛАССИКА, Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой Медиа комната в классическом стиле
Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой

ЭЛЕГАНТНАЯ КЛАССИКА

Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой
Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой
Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой

При гостиной находится классически оформленная каминная зона, с двумя креслами и маленьким столиком для чая с печеньем и, конечно же, книгами. Над самим камином — изысканное зеркало в венецианском стиле, с присущими ему многочисленными узорами.

Гостиная

ЭЛЕГАНТНАЯ КЛАССИКА, Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой Гостиная в классическом стиле
Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой

ЭЛЕГАНТНАЯ КЛАССИКА

Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой
Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой
Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой

В гостиной вы найдете традиционное решение для хранение в виде встроенных деревянных стеллажей. Массивная конструкция и черные рамы окон с красивым вариантом расстекловки помогают сделать интерьер наименее типичным и ощутить себя владельцем небольшого особняка, а не нового коттеджа.

В обивке мягкой мебели дизайнер остановилась на двух элегантных оттенках кремового и лавандового, что отлично дополняет традиционные тона и фактуры из коричневого, шоколадного, охры, белого и черного. Привлекает внимание и аккуратный консольный столик, который как в оригинальном исполнении, так и в современности, становится очень функциональной частью интерьера.

Столовая

ЭЛЕГАНТНАЯ КЛАССИКА, Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой Гостиная в классическом стиле
Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой

ЭЛЕГАНТНАЯ КЛАССИКА

Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой
Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой
Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой

Открытая планировка общественной зоны позволяет создать на основе трех окон очень красивую панораму на сад. Здесь легкий тюль и шторы с декоративным орнаментом отлично обрамляют эту прекрасную зеленую картину. Похожий рисунок является традиционным для французских интерьеров, он повторяется и на подушках на диване, и на ковре, а также на обоях в лестничном холле.

Кухня

ЭЛЕГАНТНАЯ КЛАССИКА, Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой Столовая комната в классическом стиле
Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой

ЭЛЕГАНТНАЯ КЛАССИКА

Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой
Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой
Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой

Внушительная и тем не менее элегантная кухня из дерева темной породы отлично вписалась в небольшую нишу, отведенную ей в данной планировке. Красивая столовая группа со стульями на изогнутых ножках и массивным столом замечательно подошла как к интерьеру самой кухни, так и к настроению в гостиной.

Общий вид

ЭЛЕГАНТНАЯ КЛАССИКА, Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой

ЭЛЕГАНТНАЯ КЛАССИКА

Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой
Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой
Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой

Паркет в каминной и гостиных зонах переходит к декоративной французской плитке на кухне. Сам лестничный холл украшен многочисленными картинами с точечной подсветкой, отделкой стен деревом в белом цвете и прекрасными традиционными обоями, очень уютными и отлично дополняющими светлые интерьеры общей зоны.

В такой квартире хочется жить десятилетиями, постепенно привыкая к каждой мелочи, к каждой текстуре и элементу и позволяя всей красоте дизайна проникнуть как можно глубже в ваше сердце. Здесь есть и традиционность, и современные тренды в классическом дизайне, и даже нечто большее — эксклюзивный подход для конкретной семьи, которой здесь обещано прекрасное и счастливое будущее.

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