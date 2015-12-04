Элегантная классика в современной планировке

Жить во дворце, ходить по залам в роскошном платье, сидеть у камина с любимой книгой, любоваться лепниной на стенах своего дома… Если именно так выглядит ваша мечта, обязательно посмотрите новый дизайн-проект квартиры, оформленной в стиле элегантной классики.
Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой сделала так, что каждый уголок этого проекта настолько уникален и так точно передает настроение буржуазного дома, что нельзя не согласиться, что здесь время просто исчезает, и вы можете окунуться в любую эпоху, лишь только раскрыв одну страницу книг Диккенса или бросив пару поленьев в камин.
Мы приглашаем вас на прогулку по этому прекрасному дому, в которой мы посетим только самое сердце — гостиную, каминную и кухню-столовую, чтобы проникнуться особенным антуражем и эстетикой давно ушедшего времени. Тенденция возрождать определенные традиции или исторические вехи в интерьере всегда останется модной возможностью создать тематический интерьер, особенно, если ваш выбор падает на французскую классику.
При гостиной находится классически оформленная каминная зона, с двумя креслами и маленьким столиком для чая с печеньем и, конечно же, книгами. Над самим камином — изысканное зеркало в венецианском стиле, с присущими ему многочисленными узорами.
В гостиной вы найдете традиционное решение для хранение в виде встроенных деревянных стеллажей. Массивная конструкция и черные рамы окон с красивым вариантом расстекловки помогают сделать интерьер наименее типичным и ощутить себя владельцем небольшого особняка, а не нового коттеджа.
В обивке мягкой мебели дизайнер остановилась на двух элегантных оттенках кремового и лавандового, что отлично дополняет традиционные тона и фактуры из коричневого, шоколадного, охры, белого и черного. Привлекает внимание и аккуратный консольный столик, который как в оригинальном исполнении, так и в современности, становится очень функциональной частью интерьера.
Открытая планировка общественной зоны позволяет создать на основе трех окон очень красивую панораму на сад. Здесь легкий тюль и шторы с декоративным орнаментом отлично обрамляют эту прекрасную зеленую картину. Похожий рисунок является традиционным для французских интерьеров, он повторяется и на подушках на диване, и на ковре, а также на обоях в лестничном холле.
Внушительная и тем не менее элегантная кухня из дерева темной породы отлично вписалась в небольшую нишу, отведенную ей в данной планировке. Красивая столовая группа со стульями на изогнутых ножках и массивным столом замечательно подошла как к интерьеру самой кухни, так и к настроению в гостиной.
Паркет в каминной и гостиных зонах переходит к декоративной французской плитке на кухне. Сам лестничный холл украшен многочисленными картинами с точечной подсветкой, отделкой стен деревом в белом цвете и прекрасными традиционными обоями, очень уютными и отлично дополняющими светлые интерьеры общей зоны.
В такой квартире хочется жить десятилетиями, постепенно привыкая к каждой мелочи, к каждой текстуре и элементу и позволяя всей красоте дизайна проникнуть как можно глубже в ваше сердце. Здесь есть и традиционность, и современные тренды в классическом дизайне, и даже нечто большее — эксклюзивный подход для конкретной семьи, которой здесь обещано прекрасное и счастливое будущее.
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