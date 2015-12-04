Элегантная классика в современной планировке

Жить во дворце, ходить по залам в роскошном платье, сидеть у камина с любимой книгой, любоваться лепниной на стенах своего дома… Если именно так выглядит ваша мечта, обязательно посмотрите новый дизайн-проект квартиры, оформленной в стиле элегантной классики.

Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой сделала так, что каждый уголок этого проекта настолько уникален и так точно передает настроение буржуазного дома, что нельзя не согласиться, что здесь время просто исчезает, и вы можете окунуться в любую эпоху, лишь только раскрыв одну страницу книг Диккенса или бросив пару поленьев в камин.

Мы приглашаем вас на прогулку по этому прекрасному дому, в которой мы посетим только самое сердце — гостиную, каминную и кухню-столовую, чтобы проникнуться особенным антуражем и эстетикой давно ушедшего времени. Тенденция возрождать определенные традиции или исторические вехи в интерьере всегда останется модной возможностью создать тематический интерьер, особенно, если ваш выбор падает на французскую классику.