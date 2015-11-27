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Коттедж в стиле фахверк

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Коттедж под Троицком, Архитектор Михаил Кузин Архитектор Михаил Кузин Кухни в эклектичном стиле
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Архитектор Михаил Кузин поделился с homify фотографиями своего проекта коттеджа с отделкой экстерьера в стиле фахверк.

Мы приглашаем вас на виртуальную экскурсию по данному дому и просим вас обращать внимание не только на конкретные приемы, но и на общий антураж и цель, которую ставил перед собой архитектор. Во время нашего путешествия мы также расскажем вам о стиле фахверк, немного о его истории и о том, почему традиционный дом всегда имеет отделку натуральным деревом.

В целом о стиле фахверк

Коттедж под Троицком, Архитектор Михаил Кузин Архитектор Михаил Кузин
Архитектор Михаил Кузин

Коттедж под Троицком

Архитектор Михаил Кузин
Архитектор Михаил Кузин
Архитектор Михаил Кузин

Оригинальный стиль фахверк подразумевает каркасную конструкцию, при котором несущей основной служит пространственная секция из расположенных под различными углами балок. Они и становятся видны в экстерьере и часто окрашиваются в контрастный (черный) цвет по отношению к основной отделке. При этом пространство между балками заполняется глинобитным утепляющим материалом, мелкими частями дробленого кирпича, иногда даже крупными сучьями деревьев или целыми небольшими брусками.

Распространение стиля

Коттедж под Троицком, Архитектор Михаил Кузин Архитектор Михаил Кузин
Архитектор Михаил Кузин

Коттедж под Троицком

Архитектор Михаил Кузин
Архитектор Михаил Кузин
Архитектор Михаил Кузин

Данный стиль был особенно популярен в Германии, Великобритании и странах Скандинавии, а в 20-ом веке уже переживал свое второе победное рождение. Сейчас стиль фахверк тоже находит истинных почитателей среди строителей новых коттеджей и постепенно вновь охватывает умы архитектурной тусовки. При этом одно из самых старых зданий, построенных в стиле фахверк, датируется 1347 годом.

В современном варианте стиля фахверк часто присутствуют чисто декоративные балки в дизайне экстерьера, которые могут быть украшением как кирпичной, так и любой другой конструкции.

Ландшафтный дизайн

Коттедж под Троицком, Архитектор Михаил Кузин Архитектор Михаил Кузин
Архитектор Михаил Кузин

Коттедж под Троицком

Архитектор Михаил Кузин
Архитектор Михаил Кузин
Архитектор Михаил Кузин

Традиционный дом всегда подразумевает наличие в отделке натурального дерева, которое принимает именно практичные формы, а не просто декоративные, как во многих других стилях. Например, в классическом дерево служит скорее холстом для украшения позолотой, покрытия лаком и других манипуляций, тогда как в традиционных стилях дизайна интерьера дерево ценно само по себе. Конечно же, оно имеет покрытие маслом для долговечности, но это действие тоже имеет под собой практическую основу.

Традиционный коттедж — не аналог классического, ведь в нем нет показных элементов декора, хотя могут присутствовать и парадные столовые, гостиные и залы. Традиционные приоритеты — это всегда семья, домашний очаг, уют в доме и тепло родного гнездышка.

Кухня и столовая в стиле кантри

Коттедж под Троицком, Архитектор Михаил Кузин Архитектор Михаил Кузин Кухни в эклектичном стиле
Архитектор Михаил Кузин

Коттедж под Троицком

Архитектор Михаил Кузин
Архитектор Михаил Кузин
Архитектор Михаил Кузин

В основу этого проекта положена любовь к простору и желанию создать комфортные условия для своей семьи. Здесь нет притеснения каких-то определенных моментов в строительстве, архитектор постарался выдержать баланс между приватными и общественными зонами как по метражу, так и по временным затратам на проектирование. Так, каждая комната получила должное внимание и стала отражать общие семейные интересы.

В этом проекте многое рассчитано на быт большой семьи в таком ключе, чтобы каждая деталь в доме была удобным дополнением повседневной жизни. Во всех интерьерах мы видим продуманные эксклюзивные конструкции и мебель, которая изготавливалась на заказ в единичном экземпляре по соглашению с заказчиками.

Беседка с патио в саду

Коттедж под Троицком, Архитектор Михаил Кузин Архитектор Михаил Кузин
Архитектор Михаил Кузин

Коттедж под Троицком

Архитектор Михаил Кузин
Архитектор Михаил Кузин
Архитектор Михаил Кузин

В дизайне интерьера этого проекта чувствуется любовь к основательности, стабильности и даже некой инертности, когда дом становится вашим самым лучшим и любимым местом на Земле, откуда не хочется уезжать. Если ваша цель — добиться именно такого эффекта, обязательного присмотритесь к таким стилям как кантри, скандинавский, прованс и рустик, которые так же изобилуют в отделке натуральными материалами.

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