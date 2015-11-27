Коттедж в стиле фахверк

Данный стиль был особенно популярен в Германии, Великобритании и странах Скандинавии, а в 20-ом веке уже переживал свое второе победное рождение. Сейчас стиль фахверк тоже находит истинных почитателей среди строителей новых коттеджей и постепенно вновь охватывает умы архитектурной тусовки. При этом одно из самых старых зданий, построенных в стиле фахверк, датируется 1347 годом.

В современном варианте стиля фахверк часто присутствуют чисто декоративные балки в дизайне экстерьера, которые могут быть украшением как кирпичной, так и любой другой конструкции.