Коттедж в стиле фахверк

Архитектор Михаил Кузин поделился с homify фотографиями своего проекта коттеджа с отделкой экстерьера в стиле фахверк.
Мы приглашаем вас на виртуальную экскурсию по данному дому и просим вас обращать внимание не только на конкретные приемы, но и на общий антураж и цель, которую ставил перед собой архитектор. Во время нашего путешествия мы также расскажем вам о стиле фахверк, немного о его истории и о том, почему традиционный дом всегда имеет отделку натуральным деревом.
Оригинальный стиль фахверк подразумевает каркасную конструкцию, при котором несущей основной служит пространственная секция из расположенных под различными углами балок. Они и становятся видны в экстерьере и часто окрашиваются в контрастный (черный) цвет по отношению к основной отделке. При этом пространство между балками заполняется глинобитным утепляющим материалом, мелкими частями дробленого кирпича, иногда даже крупными сучьями деревьев или целыми небольшими брусками.
Данный стиль был особенно популярен в Германии, Великобритании и странах Скандинавии, а в 20-ом веке уже переживал свое второе победное рождение. Сейчас стиль фахверк тоже находит истинных почитателей среди строителей новых коттеджей и постепенно вновь охватывает умы архитектурной тусовки. При этом одно из самых старых зданий, построенных в стиле фахверк, датируется 1347 годом.
В современном варианте стиля фахверк часто присутствуют чисто декоративные балки в дизайне экстерьера, которые могут быть украшением как кирпичной, так и любой другой конструкции.
Традиционный дом всегда подразумевает наличие в отделке натурального дерева, которое принимает именно практичные формы, а не просто декоративные, как во многих других стилях. Например, в классическом дерево служит скорее холстом для украшения позолотой, покрытия лаком и других манипуляций, тогда как в традиционных стилях дизайна интерьера дерево ценно само по себе. Конечно же, оно имеет покрытие маслом для долговечности, но это действие тоже имеет под собой практическую основу.
Традиционный коттедж — не аналог классического, ведь в нем нет показных элементов декора, хотя могут присутствовать и парадные столовые, гостиные и залы. Традиционные приоритеты — это всегда семья, домашний очаг, уют в доме и тепло родного гнездышка.
В основу этого проекта положена любовь к простору и желанию создать комфортные условия для своей семьи. Здесь нет притеснения каких-то определенных моментов в строительстве, архитектор постарался выдержать баланс между приватными и общественными зонами как по метражу, так и по временным затратам на проектирование. Так, каждая комната получила должное внимание и стала отражать общие семейные интересы.
В этом проекте многое рассчитано на быт большой семьи в таком ключе, чтобы каждая деталь в доме была удобным дополнением повседневной жизни. Во всех интерьерах мы видим продуманные эксклюзивные конструкции и мебель, которая изготавливалась на заказ в единичном экземпляре по соглашению с заказчиками.
В дизайне интерьера этого проекта чувствуется любовь к основательности, стабильности и даже некой инертности, когда дом становится вашим самым лучшим и любимым местом на Земле, откуда не хочется уезжать. Если ваша цель — добиться именно такого эффекта, обязательного присмотритесь к таким стилям как кантри, скандинавский, прованс и рустик, которые так же изобилуют в отделке натуральными материалами.
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