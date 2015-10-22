Дом в Подмосковье для идеальной семьи

Симпатичный дом, построенный и оформленный профессионалами из REMISTUDIO порадует вас простой эстетикой с любовью к простору и жизни на природе.
Он реализован по эксклюзивному проекту в Подмосковье для семьи, купившей участок в окружении берез и елей. На достаточно просторной полянке идеально уместился сам коттедж, подъездная зона, ландшафтный дизайн в виде клумб и деревьев, расположенных самым гармоничным образом.
Светлый и теплый экстерьер, основанный на отделке из декоративного кирпича песчаного света отлично подходит для этого природного уголка. Темно-коричневые окна с традиционной расстекловкой соответствуют общему настроению, а ярко-голубая крыша олицетворяет небосвод, и даже в пасмурную погоду у вас есть возможность наблюдать прекрасное сочетание зеленого оттенка густой листвы с ним.
Интерьер кухни и столовой оформлен в стиле кантри, но в его очень минималистичной вариации. Интересный эркер рассчитан на ощущение домашнего зимнего сада, где можно поставить множество домашних зеленых растений.
Светлые фасады кухонного гарнитура выглядят очень аккуратно, нежно сочетаясь с кремовыми оттенками отделки комнаты и даже белой бытовой техникой. Столовая находится по середине комнаты, тогда как кухонный гарнитур расположился в углу — так у обеих зон есть отдельные окна, что визуально отлично зонирует общее пространство.
В гостиной — эркерное окно, выходящее на небольшую дорожку в саду. Двусветное оформление реализовано с помощью мансардных окон на втором уровне, а место съемки этой фотографии — внутренний балкон второго этажа над гостиной.
Подобный эркер — отличное решение для современной гостиной, которая хочет быть очень комфортной и более традиционной. Такой архитектурный прием особенно распространен в Великобритании и колониальных коттеджах в Новом Свете, где такую традицию переняли из-за ее эстетичности.
Декоративные балки кремового цвета с перекрестием посередине являются декоративным элементом, который прекрасно справляется с ролью создания уюта в светлой комнате с особо высокими потолками.
Невероятный эффект в спальне на мансарде создает панорамное остекление в форме треугольника, основанное на распашных дверях на балкон и еще трех небольших окнах. Форма крыши в самом интерьере повторяет геометрию окна, а потолок в комнате декорирован натуральным деревом.
Как в любом традиционном коттедже, мы видим деревянные подоконники для домашних растений и деревянные окна и двери, а также особенно комфортабельную планировку с отдельной ванной комнатой для этой спальни.
Отличный и очень расслабляющий вид открывается из окна на пышную березовую рощу. Лежа на кровати или сидя в кресле возле балкончика, вы можете наслаждаться этим местом на все 100%, что невероятно приятно, если участок, как в данном случае, выбирался с особым вниманием к живописному виду.
Соседняя ванная комната достаточно просторна и тоже имеет косой скат крыши, что делает ее еще более оригинальной. Расположение на мансарде также дает возможность не использовать шторы или жалюзи для создания большей приватности и полностью открыться окружающему пейзажу.
Со стороны дворика еле различимый балкончик выглядит очень аккуратно вписанным в архитектуру здания. Несмотря на его наличие, дом остается миниатюрным на вид и очень симпатичным.
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