Дом в Подмосковье для идеальной семьи

Симпатичный дом, построенный и оформленный профессионалами из REMISTUDIO порадует вас простой эстетикой с любовью к простору и жизни на природе.

Он реализован по эксклюзивному проекту в Подмосковье для семьи, купившей участок в окружении берез и елей. На достаточно просторной полянке идеально уместился сам коттедж, подъездная зона, ландшафтный дизайн в виде клумб и деревьев, расположенных самым гармоничным образом.