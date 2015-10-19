Как выглядит настоящая и действительно идеальная русская баня? Это ваш личный уголок мира и спокойствия, который может предложить вам отдых лучше, чем по системе «Все включено».

Проект русской бани из бруса от студии дизайна REMISTUDIO обязательно понравится людям традиционных взглядов — здесь есть и уют лесной избушки, и парилка, и просто красивый декор в деревянном интерьере.