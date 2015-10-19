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Идеальная русская баня

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Русская баня, Remistudio Remistudio
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Как выглядит настоящая и действительно идеальная русская баня? Это ваш личный уголок мира и спокойствия, который может предложить вам отдых лучше, чем по системе «Все включено».

Проект русской бани из бруса от студии дизайна REMISTUDIO обязательно понравится людям традиционных взглядов — здесь есть и уют лесной избушки, и парилка, и просто красивый декор в деревянном интерьере.

Экстерьер русской бани

фасад Remistudio
Remistudio

фасад

Remistudio
Remistudio
Remistudio

Резные украшения по дереву являются основой декорирования экстерьера настоящей русской бани. Украшаются фронтоны, колонны, перила, наличники и все, что только придет вам в голову. И хотя цокольный этаж может быть отделан камнем, а крыша быть предельно современной, резьба должна стать центром всей композиции.

В этом проекте мы видим просто удивительную работу мастеров, которая идеально вписана в масштаб проекта. Здесь достаточно мелких деталей для того, чтобы восхититься сложностью декора, а благодаря натуральному оттенку и отсутствию краски, такая баня выглядит очень аккуратно и элегантно.

Вид со стороны леса

фасад Remistudio
Remistudio

фасад

Remistudio
Remistudio
Remistudio

Сзади есть отдельный выход к поленице, которая пригодится как для самой бани, так и для камина в зоне отдыха. В любом случае дополнительный выход очень упрощает эксплуатацию бани.

Заметим и сложную конструкцию двойной крыши, которая образовалась за счет козырька непосредственно над входом, защищающего от снега и дождя.

Интерьер с сюрпризом

интерьер комната отдыха Remistudio
Remistudio

интерьер комната отдыха

Remistudio
Remistudio
Remistudio

Традиционный облик бани был идеально вписан профессиональным дизайнером в интерьер в стиле кантри. Здесь осталась и брутальность русского сруба, и домашний уют американского фермерского дома.

В этой бане есть еще и второй этаж, с собственными окнами прямо под крышей. Там находится гостиная для отдыха и развлечений. В целом этот дом идеален для того, чтобы собрать компанию друзей, отпраздновать День Рождения или Новый Год и отдохнуть на славу.

Вид сверху

интерьер комната отдыха Remistudio
Remistudio

интерьер комната отдыха

Remistudio
Remistudio
Remistudio

С балкончика мы можем наблюдать зону столовой, которая является самым популярным местом этого дома. Обратите внимание и на то, что главный стол украшен керамической плиткой, разделенной деревом на четыре секции, что выглядит весьма привлекательно.

Очень высокое двусветное окно в любое время года предлагает гостям полюбоваться красивым видом на снежный лес или зеленые луга с первоцветами. А по всему интерьеру развешаны картины и фотографии, которые подбирались вместе с хозяином дома, исходя из его личных предпочтений и уже сложившейся коллекции.

Вид сбоку

Русская баня, Remistudio Remistudio
Remistudio

Русская баня

Remistudio
Remistudio
Remistudio

С этого ракурса мы можем внимательно посмотреть на наличник одного из окон, найти дымоход главного камина в зоне столовой и просто полюбоваться прекрасным образом деревянного дома, идеально вписанного в местную природу.

Кто не мечтает о таком домике, где можно приятно провести свободное время и даже поправить здоровье? В окружении хвойного леса природа становится частью твоего дома, а не просто красивой заставкой на рабочем столе.

Такие проекты могут также включать в себя зону кабинета, бильярдную или гостевую комнату, поэтому если вы задумываетесь о реализации чего-то подобного, смело обращайтесь к профессионалам за консультацией, они учтут все ваши личные интересы в одном проекте.

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