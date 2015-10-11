Уютный и очень привлекательный семейный дом от студии дизайна REMISTUDIO обеспечит вам по-настоящему теплый прием.
Если вы хотите заглянуть в гости в этот красивый особняк в березовой роще, посмотрите с нами фотографии и узнайте больше об интересных деталях дизайн-проекта из нашей статьи.
Сложно составленный экстерьер этого дома особенно привлекает внимание своей необычной формой крыши, двумя дымоходами и большой верандой с каменными колоннами по периметру. Традиционная отделка из дерева и камня в теплых природных тонах отлично сочетается с общим образом коттеджа — семейного и безопасного дома на природе. Превосходное место для любителей леса и уединения, а также тихого размеренного образа жизни!
Такой проект коттеджа в традиционном стиле придется по душе большой семье, решившей переселиться за город. Двухуровневый дом, со вкусом созданный на вдохновении стилем кантри и английской частной архитектурой, выглядит при этом очень современно.
Особенно эффектной в дизайне экстерьера дома выглядит веранда. Здесь есть и очарование Средиземноморья, и легкий намек на готическое средневековье. Опорные балки для колонн и крыши выкрашены в шоколадный оттенок, отлично создающий ощущение уюта на светлом фоне стен. Выделяются и интересные светильники из матового стекла и кованого железа, развешанные по линеечке над всей площадью веранды.
Традиционная гостиная комната с мягкой мебелью горчичного и оттенка слоновой кости, а также частичной отделкой стены под орех очень впечатляет.
Здесь абсолютно отсутствует ощущение нового и еще необжитого дома, а мелкие детали декора, такие как птицы, изящные панно с изображение природы и деревянная мебель выглядит, как цельный образ особняка состоятельного человека с богатой родословной. Такое впечатление часто появляется, если в отделке и декоре используется английский аристократичный стиль.
Одна из самых главных комнат дома для семьи — кабинет хозяина, который плюс к просторной рабочей зоне также имеет второй этаж и уголок с мягкой мебелью. Эта комната может похвастаться и панорамным остеклением с видом на березовую рощу, которая создает здесь особенное, слегка ностальгичное настроение.
С этого ракурса мы видим мансардный этаж кабинета, который можно считать библиотекой. Под ним располагается вход в комнату, а дизайн интерьера здесь выделяется внушительными потолочным балками с деревянной отделкой.
Хозяйская спальня на верхнем этаже сочетает в себе лучшие традиционные и современные дизайнерские приемы. Плавные линии светлой деревянной мебели и текстиля изящно дополнены гобеленом над кроватью и стильной подсветкой потолка. Здесь полочные балки являются не просто декорацией, но и структурной необходимостью, и тем не менее выглядят как украшение интерьера.
Еще одна гостиная, не уступающая в эффектности главной двусветной, является аналогом family room в английском доме. Деревянный потолок выглядит очень эффектным в сочетании с лиловым цветом стен и толстых штор, а расположение комнаты в эркере придает ей очень классическое настроение.
Особое очарование винному погребу при особняке придают витражные окна с изображением виноградной лозы. Красота цветного стекла, украшающая в солнечную погоду всю комнату, делает любую дегустацию или дружескую встречу за бокалом вина просто восхитительной.
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— Проект коттеджа «Ретро, гламур и колониальная экзотика»;