Особняк в березовой роще

Сложно составленный экстерьер этого дома особенно привлекает внимание своей необычной формой крыши, двумя дымоходами и большой верандой с каменными колоннами по периметру. Традиционная отделка из дерева и камня в теплых природных тонах отлично сочетается с общим образом коттеджа — семейного и безопасного дома на природе. Превосходное место для любителей леса и уединения, а также тихого размеренного образа жизни!

Такой проект коттеджа в традиционном стиле придется по душе большой семье, решившей переселиться за город. Двухуровневый дом, со вкусом созданный на вдохновении стилем кантри и английской частной архитектурой, выглядит при этом очень современно.