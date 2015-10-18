В данной статье вы узнаете о том, для чего нужен домашний кабинет, как создать стильный и практичный интерьер рабочего кабинета.
Многие работники, а особенно предприниматели, чаще всего выполняют определенную часть работы в домашних условиях. Такой вариант работы без сомнений экономный, так как не нужно арендовать офисное помещение и тратить на это деньги, время на дорогу. Если вы желаете работать дома, то для этого обязательно наличие отдельной комнаты, чтобы никто не мешал заниматься своими делами.
Домашний рабочий кабинет представляет собой особое помещение, которое является важной частью дома, особняка, квартиры или коттеджа. Главная задача рабочего кабинета – осуществление работы в уютной среде.
Чтобы вы могли спокойно работать и не мешали посторонние звуки, не нужно располагать рабочий кабинет рядом с детской комнатой или с гостиной. Чтобы вы быстро не уставали, кабинет должен быть максимально комфортным. Интерьер рабочего кабинета предполагает размещение рабочего места так, чтобы работающий не был расположен спиной к дверям или окнам.
Важное составляющей интерьера является, конечно же, хорошее комбинированное освещение. Многие создают интерьер рабочего кабинета на отапливаемом балконе, используют отдельную комнату или же чердак (предварительно отремонтировав его). Если вы имеете большой дом, то выделите достаточно пространства для большого кабинета и обустройте его самым лучшим образом.
При выборе дизайна данного помещения в первую очередь нужно учитывать уровень достатка хозяина дома, его вкусы и пожелания. Далее следует определить направленность, а также функциональные особенности этой комнаты. Интерьер рабочего кабинета должен иметь творческое рабочее настроение и помогать настраиваться на деловой лад.
Важно, чтобы обстановка была наполнена комфортом и домашним уютом, она должна приносить хорошее настроение и удовольствие. Оформление комнаты, вся мебель и техника выбираются с учетом вкусов владельца и в зависимости от выбранного стиля интерьера.
Для рабочего кабинета хорошо подходит классический стиль с колоннами, деревянной отделкой, минималистскими деталями. Если работником кабинета будет являться творческий человек, то нужно выбрать постмодернистское направление, то есть оригинальные цветовые гаммы, ломаные линии, множество мелких деталей. Если вы предпочитаете минимализм, то можно остановиться конкретно на его подвиде - стиле хай-тек. Интерьер получится изящным, без лишних деталей и украшений, практичным и простым.
Выбор материалов для осуществления отделки комнаты зависит от желаемого стиля интерьера. Но при этом надо учитывать общее оформление всего дома или квартиры. Обои, конечно, можно выбрать любые, но больше всего подойдут такие оттенки, как персиковый, бежевый, золотой, светло-розовый. Дизайнеры интерьера не рекомендуют использовать яркие цвета, так как они являются потенциальными раздражителями и могут все время отвлекать от работы.
Пол для рабочего кабинета обычно выбирается такой же, как и во всем доме. Но можно взять и другой материал, тут все зависит от ваших вкусов. Такой кабинет невозможно представить без отделки из дерева. Например, можно сделать вставки из дерева, они смогут придать помещению комфорт, деловую атмосферу и изысканность. Когда комната отделана деревом, человек может лучше сосредотачиваться, чувствует себя защищенно. Для потолка лучше использовать те материалы, которые есть в других помещениях дома.
Главная роль в рабочем кабинете принадлежит, конечно же, мебели. Важно, чтобы мебель была основательной и прочной, стильной, создающей интерьер рабочего кабинета с домашней атмосферой. В стандартный набор предметов мебели входят стол, диван, книжный шкаф и рабочее место. Если площадь у комнаты большая, то можно дополнительно поставить пару кресел и журнальный стол, чтобы была возможность поговорить с друзьями.
Центральной частью кабинета является стол, поэтому ему нужно уделить особое внимание, особенно его ширине и длине. Классическим вариантом рабочего места является стол с выдвижными ящичками и пеналами, но это уже и пережиток прошлого. Современная деятельность, которая отличается активностью, требует несколько других конструкций рабочего стола. Должна иметься возможность регулировать его по высоте, должны быть выдвижные боковые системы, которые позволят быстро увеличить его площадь, дополнительные модули для установки рабочего компьютера.
У стола также должна быть необходимая функциональность для полноценной работы. У тех, кому нужно выполнять чертежные работы, должна быть столешница большого размера с небольшим уклоном. На столе или в нем самом должны иметься маленькие отсеки, чтобы хранить письменные принадлежности и разные другие мелочи.
Достаточно важным предметом интерьера домашнего кабинета является комфортабельное кресло, которое сохранит хорошее здоровье и поможет выполнять любую работу плодотворно. Лучше всего, если кресло будет многофункциональным, чтобы его можно было быстро трансформировать под любые особенности телосложения. Чтобы была возможность хранить книги, документы, папки и справочники нужно поставить вдоль стены библиотечный шкаф. Он может быть открытым или иметь дверцы из стекла, помещенного в декорированную рамку из дерева. Если документы вы храните в папках, то вместо книжного шкафа можно использовать стеллажи.
Интерьер рабочего кабинета невозможен без правильного освещения. Оно должно быть верхним и рассеянным. Для рабочего места с компьютером должен иметься свой источник освещения. Для этой роли отлично подходит настольная лампа. Она должна быть расположена так, чтобы ни на столе, ни на мониторе не было никаких теней. Лампа не должна ослеплять глаза. Если поместить светильник за спиной, то будут создаваться блики, которые помешают работать. Иногда даже при соблюдении всех правил освещения чувствуется небольшой дискомфорт. Такое может случиться, если на столе стоят разные статуэтки, сувениры и прочие лишние вещи. Если правильно организовать освещение, то работа в домашнем кабинете будет приятной и продуктивной.
Если вы имеете ограниченную площадь, то из мебели вам понадобится только стол и полки. Если вы поставите большое количество вещей, то в таком месте будет не комфортно работать. При возможности добавьте кроме рабочей зоны еще и зону релаксации. Выделите для этого хотя бы маленький уголок, если получится. Чтобы помещение немного увеличить, можно разделить зоны при помощи разной окраски стен.
Таким образом, правильно созданный интерьер рабочего кабинета призван помочь при выполнении работы, обеспечить эффективную работу в комфортных условиях. Для этого нужно разместить всю необходимую мебель, правильно ее подобрать. Также важно организовать оптимальное освещение. Чтобы в комнате рабочего кабинета все смотрелось органично, следует подобрать вместе с дизайнером подходящий стиль интерьера. Только тогда вы получите помещение, в котором сможете успешно работать.