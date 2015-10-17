Сколько стоит отделка дома

В наши дни цена за двухкомнатную квартиру в новостройке и цена за просторный коттедж в поселке примерно равны. Но покупая больше пространства за ту же сумму, нужно помнить одну простую истину: отделка дома стоит значительно дороже, чем отделка квартиры в многоэтажке. Мы решили составить примерную смету и выяснить что и сколько примерно стоит.
Если верить Бюллетеню Недвижимости, на загородном рынке сегодня пользуются большим спросом в первую очередь коттеджи площадью 80 – 100 кв. м. стоимостью до 5 – 6 млн. рублей. Обычно такие дома возводятся по каркасно-панельной технологии или из газобетона. Сколько же будет стоить отделка частного дома в коттеджном поселке и двухкомнатной квартиры в многоэтажке?
Для нейтрального примера мы решили взять один из представленных на рынке проектов одноэтажных домов площадью 97,4 кв. м. В этом проекте дома предусмотрены следующие помещения: гостиная, две спальни, кухня, санузел, прихожая. Высота потолков 3 метра.
Ниже мы рассмотрим стоимость отделки двухкомнатной квартиры в многоэтажном доме и стоимость просторного коттеджа в поселке, сравним эти цифры и сделаем соответствующие выводы.
Сегодня капитальный ремонт любого жилья (и не важно, частный ли это дом или квартира в многоэтажке) всегда начинается с разводки инженерных коммуникаций: электрической сети, систем водоснабжения, систем вентиляции. В квартире с этой задачей нет никаких проблем, тут все элементарно просто. Электропроводка уже разветвлена по комнатам, теперь просто нужно оптимизировать сеть под нужды новых хозяев – перенести несколько выключателей, добавить пару-тройку розеток и все в этом духе. Создание системы водоснабжения часто отдается под личные нужны хозяина квартиры, разветвление труб от центрального стояка обычно не вызывает особых сложностей и минимально бьет по кошельку.
А если говорить о системе вентиляции, то квартиры в многоэтажных домах уже по умолчанию снабжены системой воздуховодов – ее еще называют пассивной вентиляцией. Воздухообмен тут осуществляется за счет разницы давления между теплым воздухом в пространстве квартиры и холодным воздухом на выходе из системы вентиляции дома. Так что если такая пассивная вентиляция работает в Вашей квартире исправно – а в новостройках обычно все работает исправно – жилье отлично проветривается и из квартиры даже удаляется избыточная влага.
В частных коттеджах, которые продаются в коттеджных поселках, все коммуникации не предусмотрены заранее. Поэтому, покупателю такого дома придется все делать за свой счет, что конечно обойдется недешево. Например электросеть. Чаще всего в нормальных функционирующих поселках электрический кабель уже проведен в каждый дом. Поэтому теперь потребуется монтаж электрощита, разветвление проводов, устройство розеток и выключателей, а также обязательное тестирование и отладка сети. Сегодня электрификация каркасно-панельного дома площадью примерно 100 кв. м. обойдется в 50 – 80 тысяч рублей, газобетонного дома – 60 – 80 тысяч рублей, и это даже без затрат на материалы.
Конечно же у разных компаний могут быть разные расценки, но ориентироваться все равно придется примерно на эти цифры. Если же Вы нашли какую-то бригаду, которая готова выполнить эти работы за меньшую сумму – не исключено, что качество такой услуги будет значительно ниже допустимого. В частном доме за городом, особенно имеющем деревянные элементы в конструкции, любая попытка сэкономить на качестве электрической сети может обернуться непоправимой катастрофой. Будьте осторожны!
В частном доме сантехническая разводка тоже чаще всего выходит намного сложнее и дороже, нежели в квартире в многоэтажном доме. Стоимость таких работ без стоимости материалов может составлять 50 – 130 тысяч рублей, все зависит лишь от того, насколько сложной будет система водоснабжения. Одними из самых дорогостоящих услуг являются монтаж теплого водяного пола и установка насосов в случае необходимости.
Также в частном коттедже нет системы пассивного воздухообмена, как в квартирах в многоэтажных домах. Поэтому таким домам необходима приточно-вытяжная вентиляция, с помощью которой отработанный воздух и лишняя влага принудительно вытесняются из помещений. Такая система отлично работает как в каркасно-панельных, так и газобетонных домах.
Также мы попробуем развенчать несколько мифов на эту тему. Во-первых, мы часто слышали, что каркасно-панельные дома представляют собой по конструкции
термос, и отсюда следует сделать вывод, что в таких домах климат далек от идеального.
Стены каркасных домов действительно представляют собой конструкцию слоеного пирога, но такие стены вовсе не герметичные. Минимальный воздухообмен состоится благодаря качественной пароизоляционной пленке. Эта оболочка защищает теплоизоляцию от намокания и имеет пористую структуру. Пленка снижает скорость поступания влаги из помещений, но не предотвращает ее совсем. Через ее структуру также осуществляется минимальный процесс воздухообмена, которого, впрочем, недостаточно для создания идеального микроклимата в помещениях. А раз пассивной системы вентиляции в частных домах как в квартирах нет, тут как раз и пригодится приточно-вытяжная система.
Подробнее о всех достоинствах и недостатках каркасных домов Вы можете прочитать в этой статье.
Еще одним распространенным мифом является то, что газобетонные дома не нуждаются в вентиляционных системах. Они якобы
дышат. Газобетон по своей природе конечно паропроницаем, поэтому внутреннюю отделку стен обычно осуществляют материалами, пропускающими излишнюю влагу. Но все эти ухищрения призваны с целью избежать скапливания жидкости внутри стен из газобетона и появления плесени в недалеком будущем. Вентиляционную систему все равно придется устанавливать, и никакие ячейки газобетона ее не заменят.
После монтажа инженерных систем мы переходим к самому интересному – черновая и чистовая отделка помещений. И вот тут владельцев частных домов на каркасной основе ожидает весьма приятный сюрприз. Из-за того, что стеновые панели каркасных домов изнутри обшиваются гипсокартоном, шпатлевание и оштукатуривание поверхностей отменяется за ненадобностью.
Чеснок №1
На обшивку из гипсокартона нужно просто нанести грунтовку и можно приступать к декоративной отделке стен обоями, плиткой и другими материалами. Такой расклад обеспечивает значительную экономию денежных средств.
А вот в газобетонных домах стены и потолки нуждаются в черновой отделке.
К слову о полах. Во многих загородных коттеджах уже выполнена хорошая стяжка. Поэтому с устройством черновой отделки пола тоже не должно возникнуть никаких проблем.
Все остальные отделочные декоративные работы практически невозможно посчитать. Каждый отделывает свое жилище теми материалами, которые ему по карману. Кто-то довольствуется дешевыми и простыми, а кто-то требует самого лучшего. В любом случае, даже из дешевых отделочных материалов и мебели можно создать уютное и стильное жилище. Главное иметь чувство стиля и чувство прекрасного. Или же можно просто нанять дизайнера интерьера.