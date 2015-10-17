Сколько стоит отделка дома

В наши дни цена за двухкомнатную квартиру в новостройке и цена за просторный коттедж в поселке примерно равны. Но покупая больше пространства за ту же сумму, нужно помнить одну простую истину: отделка дома стоит значительно дороже, чем отделка квартиры в многоэтажке. Мы решили составить примерную смету и выяснить что и сколько примерно стоит.

Если верить Бюллетеню Недвижимости, на загородном рынке сегодня пользуются большим спросом в первую очередь коттеджи площадью 80 – 100 кв. м. стоимостью до 5 – 6 млн. рублей. Обычно такие дома возводятся по каркасно-панельной технологии или из газобетона. Сколько же будет стоить отделка частного дома в коттеджном поселке и двухкомнатной квартиры в многоэтажке?

Для нейтрального примера мы решили взять один из представленных на рынке проектов одноэтажных домов площадью 97,4 кв. м. В этом проекте дома предусмотрены следующие помещения: гостиная, две спальни, кухня, санузел, прихожая. Высота потолков 3 метра.

Ниже мы рассмотрим стоимость отделки двухкомнатной квартиры в многоэтажном доме и стоимость просторного коттеджа в поселке, сравним эти цифры и сделаем соответствующие выводы.