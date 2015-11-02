Идеи освещения потолка в прихожей

Если вы можете похвастать высокими потолками и приличными размерами прихожей, то для освещения прихожей вы можете выбрать подвесную люстру. Одну или несколько, как в данном случае.

Они могут быть декоративны росписью или ковкой, выполнены из цветного или муранского стекла, а так же в стиле техно из стекла и хромированного металла. Такой светильник послужит дополнительной «изюминкой» интерьера и может завершить создание интерьера квартиры, выполненного в одном стиле.