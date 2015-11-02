Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Идеи освещения потолка в прихожей

www.homify.ru www.homify.ru
Частный дом, Частный дизайнер Частный дизайнер Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Loading admin actions …

Прихожая — это первая комната, которая попадается на глаза после входа в дом или квартиру. Хотя она и менее функциональна чем спальня или кухня, но именно она влияет на первое впечатление гостей дома.  Вот почему так важно создать приятную атмосферу, чтобы с первой минуты поднять настроение и создать положительное впечатление о вашем доме и гостеприимстве. Освещение же потолка в прихожей играет такую же важную роль, как и общий дизайн самого помещения.

Точечное освещение

Квартира в современном стиле, ARTteam ARTteam Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
ARTteam

Квартира в современном стиле

ARTteam
ARTteam
ARTteam

В случае с узким и длинным коридором, идеальным станет точечное освещение. Для этого потолок либо натягивается, либо делается подвесной вариант, а светильники расставляются следующим образом: перед входом ставится два более мощных вида, а дальше с определенным шагом идут по одному экземпляру на протяжении всего коридора. Шаг будет зависеть от общей длины. Либо можно чередовать пару светильников с одним. Также если в прихожей расположен шкаф либо гардероб, освещение необходимо акцентировать и в этом месте. Если нельзя сделать внутри мебели или помещения свет, тогда на потолок в таких местах следует прикрепить дополнительные лампы.

Накладные светильники споты

Холл 3D GROUP Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Белый
3D GROUP

Холл

3D GROUP
3D GROUP
3D GROUP

Накладные точечные светильники, или споты, подходят для установки на всех поверхностях, а не только на подвесных потолках, как в случае с встраиваемыми вариантами. Дело в том, что накладной светильник спот крепится при помощи специальных клипс, поэтому не возникает проблем с их фиксацией на любых бетонных или гипсокартонных оштукатуренные поверхностях. С помощью спотов можно создавать освещение разной направленности, к примеру выделяя отдельные участки или элементы дизайна.

Центральное освещение

Лестничный холл Частный дизайнер Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Частный дизайнер

Лестничный холл

Частный дизайнер
Частный дизайнер
Частный дизайнер

Прихожая достаточных размеров и квадратной формы не менее узких вариантов должна быть хорошо освещенной. Но здесь есть больше места для полета фантазии. Например, в зависимости от стиля комнаты, тут можно сделать различные фигуры на потолке, которые прекрасно будут подсвечиваться потолочными светильниками. Или, например, сделать акцент посередине в виде красивой необычной люстры-плафона, а по периметру на потолок прикрепить разного рода подвесные или встроенные варианты. При правильном сочетании цвета, форм и текстур, можно получить отличные композиции потолка.

Подвесные светильники

Загородный дом под Петербургом, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
Belimov-Gushchin Andrey

Загородный дом под Петербургом

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

Если вы можете похвастать высокими потолками и приличными размерами прихожей, то для освещения прихожей вы можете выбрать подвесную люстру. Одну или несколько, как в данном случае.

Они могут быть декоративны росписью или ковкой, выполнены из цветного или муранского стекла, а так же в стиле техно из стекла и хромированного металла. Такой светильник послужит дополнительной «изюминкой» интерьера и может завершить создание интерьера квартиры, выполненного в одном стиле.

Подсветка потолка изнутри

Дворянский особняк, Sian Kitchener homify Sian Kitchener homify Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Sian Kitchener homify

Дворянский особняк

Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify

Не так давно появившийся материал с названием «Транспарент», позволяет использовать всю площадь натяжного потолочного полотна или его часть как своеобразный светильник. Светодиодные ленты при этом располагаются внутри конструкции. Натяжной потолок с внутренней подсветкой позволяет достичь очень интересных световых эффектов.

Есть и другие преимущества: в помещении не будет сильных теней, освещено все будет очень равномерно, такой светильник не «бьет» присутствующим по глазам. Ну и экономия тоже далеко не последний фактор. Используемые в подсветке светодиоды помогают сэкономить электричество.

Декорирование светодиодной лентой

эклектика современности, Decor&Design Decor&Design Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Decor&amp;Design

эклектика современности

Decor&Design
Decor&amp;Design
Decor&Design

Еще одним интересным способом не осветить, а скорее декорировать потолок светом будет использование специальной светодиодной ленты. Ее можно пустить по периметру и включать в определенные моменты, либо с ее помощью сделать оригинальный акцент на потолке.

Интересным вариантом являются парящие натяжные потолки, которые в Европе уже имеют большую популярность. Данное новаторское решение позволяет дизайнерам освещения с помощью светодиодной ленты создать в прихожей ощущение потолка, зависшего в воздухе, что смотрится очень оригинально и неожиданно.

Потрясающая классическая усадьба
А какой вариант освещения потолка в прихожей понравился вам?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо