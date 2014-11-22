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Идеи для рабочего кабинета

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Das Arbeitszimmer für den Musikbegeisterten, Innenarchitektin Claudia Haubrock Innenarchitektin Claudia Haubrock Рабочий кабинет в скандинавском стиле
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Проснуться утром, чтобы пойти на работу – это уже стало делом привычки. Наши рабочие компьютеры, столы и документы находятся в офисе, но иногда дел накапливается слишком много. Многие предпочитают иметь пространство для работы или учебы в стенах родного дома, чтобы уделить всему этому время, например, после ужина в спокойной обстановке. Характерной особенностью такого рабочего кабинета является наличие компьютера, возможно, пары музыкальных колонок, книг, немного бумаг с записями необходимых номеров телефонов и адресов. 

Сегодня мы поговорим о том, что актуально практически для каждого из нас. Для студентов рабочее пространство является одновременно местом для слез и забав. Здесь на протяжении нескольких часов мы занимаемся незаконченными на работе делами или читаем он-лайн журналы. Итак, давайте шаг за шагом рассмотрим различные варианты рабочих помещений в домашних стенах. 

Два в одном

homify Рабочий кабинет в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Зачастую в небольшой квартире бывает недостаточно места для отдельного кабинета, поэтому обычно пространство для учебы молодых людей объединено со спальней. В этом случае очень важно, чтобы обстановка комнаты была уютной и в то же время не отвлекала от сосредоточенной работы. Первый шаг к удобному проживанию и продуктивному образовательному процессу – выбор подходящего цвета интерьера. Для гарантированного  комфорта рекомендуется использовать легкие и нейтральные цвета. Следующий важный шаг - опрятность.  Конечно, молодые люди больше склонны беспорядкам, которые характеризуют разбросанная на полу одежда и обувь, а также произвольно разложенные вещи. Психологи и педагоги не рекомендуют учиться среди хаоса, который является отвлекающим фактором во время мыслительных процессов.

Большие обещания маленького пространства

Rénovation Appartement Paris 75003, Grazia Architecture Grazia Architecture Рабочий кабинет в стиле модерн
Grazia Architecture

Grazia Architecture
Grazia Architecture
Grazia Architecture

При поиске мебели для комнат с ограниченным пространством, в первую очередь, нам необходим стул на колесиках: практичный, удобный и очень функциональный. На этой фотграфи мы видим, что помещение слишком мало, но нам хватает места для того, чтобы с комфортом работать за ноутбуком и готовиться к экзаминам, читая книги. Здесь столешница и подвесные книжные полки будто бы спрятаны от посторонних глаз в отдельную нишу, что помогает сконцентрироваться на работе и отвлечься от будничной суеты.

Солнечный свет

homify Рабочий кабинет в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

В отличае от предыдущего примера, такая же концепция была реализована напротив окна. Основная идея заключается в том, чтобы естественный солнечный свет попадал на рабочую поверхность стола и ваше зрение не портилось от постоянного искусственного освещения.  Как вы уже успели заметить, цвета всех помещений преимущественно теплые и нейтральные. Это лучшие оттенки для концентрации и сохранения спокойствия.

Non solo libri

Das Arbeitszimmer für den Musikbegeisterten, Innenarchitektin Claudia Haubrock Innenarchitektin Claudia Haubrock Рабочий кабинет в скандинавском стиле
Innenarchitektin Claudia Haubrock

Innenarchitektin Claudia Haubrock
Innenarchitektin Claudia Haubrock
Innenarchitektin Claudia Haubrock

Пока делаются дела, по совместительству в этой же комнате может выполняться и множество других задач. Здесь можно и работать, и учиться или даже создавать музыку. Многие диджеи, музыканты, продюсеры нуждаются в комфорте и удобстве. Пример на картинке – настоящий рай для для любителей клавишных, драм-машин, синтезаторов и остальных музыкальных инструментов, которые бывают нужны в любую минуту, чтобы  иметь возможность сыграть в любой момент. 

Другая важная деталь – это хранение чехлов для инструментов, сумок и дисков. Такой вариант, как на фото позволит поддерживать идеальный порядок и чистоту. 

Кабинет для работы

NH BF, studioata studioata Рабочий кабинет в стиле модерн
studioata

studioata
studioata
studioata

Студия дизайна из Турина представляет свою концепцию рабочего пространства для дома, выполненного в стиле минимализма. В комнате представлено все  самое необходимое: стол, стул, книжные полки с книгами – ничто не может помешать вашей концентрации. Чтобы усилить ощущение спокойствия, было принято решение отделить помещение от остальных комнат массивной дубовой дверью, которая придает комнате элегантный и современный стиль.

homify 360°: Супер-яхта M/Y CRN 133 Saramour
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