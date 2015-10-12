Как украсить стулья своими руками без лишних трат

Красивые стулья – показатель гостеприимного хозяина с хорошим вкусом. Иногда, нее так важны сами блюда, что подадут к столу, как комфортное и приятное времяпрепровождение, которое обеспечивается удобными и изящно оформленными стульями.
Стулья – самые часто используемые предметы интерьера в доме. Они присутствуют в каждой комнате: на кухне за столом, в гостиной нужны для приема гостей, в рабочем кабинете для выполнения заданий, даже в спальне не обойтись без него. Естественно, дабы поддержать целостность интерьера и оригинальный дизайн, стулья должны вписываться в общую картину. К сожалению, изящные и изысканные стулья стоят достаточно дорого, а потом еще может оказаться, что у соседей такие же. А так ведь хочется создать свой индивидуальный неповторимый стиль, который будет прослеживаться во всем интерьере. Как украсить стулья своими руками? Очень просто! Теперь это стало легко и доступно для каждого. Благодаря нескольким техникам и недорогим материалам есть возможность придать желаемый внешний вид любым стульям.
Довольно часто так получается, что старые стулья – очень качественные, прочные и могли бы послужить немало лет, но их древний дизайн совсем не вписывается в современный интерьер комнаты. Благодаря технике реставрации, старые стулья обретут новую жизнь, так как украсить стулья своими руками, возможно, даже базируясь на таком древнем материале.
Перед тем как начать обновлять старые стулья, следует разобрать его на отдельные части. Разворачивая и раскручивая стул по разнообразным деталям, стоит точно запомнить, что и к чему крепится, чтобы была возможность вновь собрать оригинал. Далее, нужно очистить покрытие от старого лака или краски, а также рисунков. С помощью наждачной бумаги шлифуем поверхность и избавляемся от ненужных элементов. Помимо снятия устаревшей краски, шлифовка помогает сделать поверхность стула гладкой без зацепок и почти готовой для покраски. Почему почти? Потому что перед тем как наносить новую краску, следует обработать стул грунтовкой или строительным лаком, которая сделает текстуру покрытия менее пористой и подходящей для покраски. Отшлифовать еще раз следует после нанесения грунтовки, и после покрытия восковым бальзамом для прочности слоев будущей краски и износостойкости стула. Наносить краску желательно в несколько слоев, периодически шлифуя поверхность между ними.
Процесс под названием «как украсить стулья своими руками» не заканчивается на шлифовке и покраске стула. Это было бы слишком просто. На некоторых стульях прикреплена обивка для мягкости сидения, которая уж точно своей стариной не подчеркнет нового дизайна стула. Если же точно решили заменять обивку, то смело выбрасывайте старую – материалы, из которых она сделана, уже не пригодятся. Отрезав новую ткань с дополнительным запасом, набив ее новым ватином, крепим обивку на сидение стула. В углах обивки ткань можно закрепить с помощью строительного степлера или гвоздей. При желании по краям можно оформить бусинами, стразами или лентами.
Изящной и необычной техникой в вопросе как украсить стулья своими руками, является декорирование с использованием тканевых материалов. Этим методом возможно самостоятельное создание новой обивки сидения стула, даже если ее изначально не было, и даже создание обивки спинки для удобства облокачиваться. Изготовление обивки для спинки стула соответствует технике по созданию обивки для сидения. Таким же образом отрезается ткань с запасом, набивается новым ватином, крепятся края обивки и прикрепляются к спинке стула. Дабы скрыть нежелательные швы, следует прикрыть их и задекорировать стул лентами и тканевыми полосками.
При помощи ткани также возможно создание оригинальных чехлов, так как украсить стулья своими руками можно не только обивками. С помощью этого метода не придется реставрировать и украшать стул полностью, ведь изящный чехол скроет все недостатки старого стула. Пошить такой чехол достаточно просто – стоит только снять замеры с конструкции, выбрать подходящий комфортного отдыха материал, пошить и надеть его на стул. Конечно, чтобы все выглядело красиво и качественно, а также прослужило долгие годы лучше всего воспользоваться услугами мастера.
На тканевых техниках оформление стульев не заканчивается, так как украсить стулья своими руками можно еще с помощью техники под названием «декупаж». Это очень популярная и распространенная техника декорирования, как и мелких предметов, так и большой мебели. Суть ее заключается в нанесении желаемого рисунка или узора на поверхность стула. Толщина бумаги с картинкой при этом должна быть очень тонкой, поэтому выбирать рисунки следует среди многослойных праздничных салфеток для стола. Да-да, именно у таких салфеток подходящая толщина (если снять белые слои и оставить основной цветной) и невероятно огромный выбор рисунка. Это могут быть как прекрасные цветы для стула при женском туалетном столике в спальне, так и зверушки для детского стульчика.
Сняв ненужные белые слои салфетки и оставив лишь цветной, вырезаем нужные детали и элементы декора. Будьте осторожны, так как плотность у этой бумаги минимальная, и салфетка при небрежном обращении порвется. На чистую и гладкую поверхность стула наносим раствор клея ПВА тонким слоем. Затем прикладываем вырезанные элементы, промазываем кисточкой сверху еще одним, таким же тонким, слоем раствора. Разглаживаем возможные морщинки на деталях (только не порвите), а лишний клей впитываем полотенцем. После высыхания следует покрыть поверхность стула раствором из клея ПВА, воды и белой краски, а затем – прозрачным строительным лаком.
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Если хозяйка дома задалась вопросом, как
украсить стулья своими руками,
чтобы создать дополнительный уют в
помещении, то техника вязания может в этом помочь. С помощью разноцветных ниток создаем необычный
дизайн стула. Для этого нужно связать для него чехол. Конечно же, узор и цветовую гамму следует подбирать индивидуально в соответствии с общим антуражем комнаты. Но такой
хенд майд будет всегда смотреться оригинально, оживляя ваш дом и заряжая его позитивной энергией.
Если в повседневной жизни не задумываешься, как украсить стулья своими руками, то в период праздников эта задача является неотъемлемой частью декорирования праздничного стола и помещения в целом.
Например, в Новый год можно украсить стулья тематическими элементами. Никто не заставляет шить новые обивки или чехлы. Хотя, согласитесь, чехол в виде Санты смотрелся бы очень гармонично с праздничным столом. Достаточно просто сделать новогодние украшения из шариков, дождика, гирлянд или колокольчиков.
А для свадебного стола есть очень оригинальная идея. Так как обычно приглашают большое количество гостей, очень уместно украсить стулья специальным табличками с именами родственников и друзей, дабы избежать путаницы и неуместных разборок, которые и так предстоят в такой день.
Декорирование стульев – это очень занимательный процесс, в результате которого получаем индивидуальный дизайн для каждого стула. Так как украсить стулья своими руками очень доступно и легко, то можно поделиться своим опытом с восхищенными от дизайна стульев гостями. Кроме того, вы можете ознакомится с Книгой идей от наших специалистов о том, какие бывают еще стулья.