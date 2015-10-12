Как украсить стулья своими руками без лишних трат

Довольно часто так получается, что старые стулья – очень качественные, прочные и могли бы послужить немало лет, но их древний дизайн совсем не вписывается в современный интерьер комнаты. Благодаря технике реставрации, старые стулья обретут новую жизнь, так как украсить стулья своими руками, возможно, даже базируясь на таком древнем материале.

Перед тем как начать обновлять старые стулья, следует разобрать его на отдельные части. Разворачивая и раскручивая стул по разнообразным деталям, стоит точно запомнить, что и к чему крепится, чтобы была возможность вновь собрать оригинал. Далее, нужно очистить покрытие от старого лака или краски, а также рисунков. С помощью наждачной бумаги шлифуем поверхность и избавляемся от ненужных элементов. Помимо снятия устаревшей краски, шлифовка помогает сделать поверхность стула гладкой без зацепок и почти готовой для покраски. Почему почти? Потому что перед тем как наносить новую краску, следует обработать стул грунтовкой или строительным лаком, которая сделает текстуру покрытия менее пористой и подходящей для покраски. Отшлифовать еще раз следует после нанесения грунтовки, и после покрытия восковым бальзамом для прочности слоев будущей краски и износостойкости стула. Наносить краску желательно в несколько слоев, периодически шлифуя поверхность между ними.