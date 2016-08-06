Дом из контейнеров за 90 дней

Для того, чтобы иметь собственный уютный дом, вовсе необязательно выкладывать за него баснословные деньги и ждать окончания строительства несколько лет. Существует прекрасная альтернатива – дома из контейнеров. Если вам кажется, что такое сооружение будет выглядеть непрезентабельно, то бразильские архитекторы из Ferraro Habitat смогут вас переубедить. Главное подойти к проекту со вкусом.

В этой статье мы представляем вашему вниманию их проект Loft 20’, который состоит из двух контейнеров, сложенных друг на друга под углом в 90 градусов. В результате получился компактный современный дом площадью 36 м2, интерьер которого очень функционален и отвечает всем потребностям владельцев.

Такой дом монтируется гораздо быстрее кирпичного с помощью крана за 45 – 90 дней. Контейнеры типа рефрижератор , например, уже имеют теплоизоляцию, которая предотвратит перегрев или охлаждение дома.

Давайте же рассмотрим этот уникальный дом поближе.