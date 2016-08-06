Дом из контейнеров за 90 дней

Для того, чтобы иметь собственный уютный дом, вовсе необязательно выкладывать за него баснословные деньги и ждать окончания строительства несколько лет. Существует прекрасная альтернатива – дома из контейнеров. Если вам кажется, что такое сооружение будет выглядеть непрезентабельно, то бразильские архитекторы из Ferraro Habitat смогут вас переубедить. Главное подойти к проекту со вкусом.
В этой статье мы представляем вашему вниманию их проект Loft 20’, который состоит из двух контейнеров, сложенных друг на друга под углом в 90 градусов. В результате получился компактный современный дом площадью 36 м2, интерьер которого очень функционален и отвечает всем потребностям владельцев.
Такой дом монтируется гораздо быстрее кирпичного с помощью крана за 45 – 90 дней. Контейнеры типа
рефрижератор, например, уже имеют теплоизоляцию, которая предотвратит перегрев или охлаждение дома.
Давайте же рассмотрим этот уникальный дом поближе.
Дом из контейнеров можно вписать практически в любой ландшафт. В данном случае, например, он окружен садиком, который имеет небольшой рельеф. Растения дополняют объект и помогают ему интегрироваться в окружающую среду, а вместе с тем выполняют роль отвода вод и укрепления грунта.
На первом этаже имеется небольшая терраса выход на которую осуществляется через панорамные раздвижные двери. За счет крестообразного расположения контейнера на втором этаже в объеме появился балкон. Белый цвет фасада прекрасно гармонирует с древесиной и зеленью вокруг.
С этого ракурса мы можем рассмотреть
потайное помещение дома, а именно – прачечную, которая скрывается за большими металлическими дверями. Оригинальное решение, не правда ли?
Размеры этого пространства позволяют разместить в нем стиральную машину и небольшую систему хранения с полками и тумбами. Белый цвет в отделке этого помещения делает его визуально глубже и просторнее.
Как мы уже говорили на первом этаже перед домом расположилась небольшая терраса с деревянным покрытием. За счет стеклянных раздвижных дверей во всю стену она практически является продолжением внутреннего пространства. У террасы нет ограждения, эту функцию выполняют растения вокруг нее. За счет выноса контейнера второго этажа над местом отдыха образовался навес, в который встроены светильники. Обширное остекление не только наполняет интерьер большим количеством естественного света, но и делает его визуально шире.
Теперь давайте переместимся внутрь дома и рассмотрим его оригинальный интерьер. А начнем мы с кухни. Как вы видите, дизайнеры постарались использовать небольшое пространство по-максимуму. Здесь есть все необходимое для приготовления пищи. Барная стойка выполняет сразу несколько функций: зонирование помещения, дополнительная рабочая поверхность и обеденный стол.
Лаконичный дизайн в бело-коричневых цветах дополняют интересные аксессуары и декоративная вставка. Светильники над стойкой сделаны из бутылок, а над основной рабочей поверхностью – из чайных пар. Стена за гарнитуром выложена мозаикой, а точнее, осколками плитки, которые выглядят как абстрактная картина.
Даже в небольшом пространстве есть место творчеству. Большую часть спальной комнаты занимает кровать, по краям которой расположены вместительные шкафы. Над кроватью также расположена полка, на которой мы видим проектор. С его помощью можно смотреть фильмы в большом формате на стене.
На заднем плане мы видим декоративное панно из дерева. Оно одновременно оживляет монохромный интерьер спальни и является изголовьем кровати.
Завершим мы наш обзор этого дома интерьером ванной комнаты. Здесь мы видим оригинальное сочетание фактур и цветов. Под округлой чашей раковины вместо закрытой системы хранения расположены полки, что делает комнату более воздушной. Смеситель встроен в стену и выглядит очень аккуратно. Прямоугольное зеркало в белой раме оригинальной формы придает пространству изюминку.
В целом этот объект развенчивает мнение о том, что дом из контейнеров не может предложить того же комфорта, что и дом из традиционных материалов. Размеры такого дома также могут варьироваться в зависимости от потребностей заказчика.
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