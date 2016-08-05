Дом в стиле дзен

Маленький, уютный домик, собранный из деревянных панелей кажется снаружи достаточно скромным. Тем удивительнее, какое количество поистине великолепных примеров планировки пространства, стиля и функциональных решений, обеспечивающих высочайших уровень комфорта, таит его лаконичный интерьер.
Благодаря треугольной форме черной крыши и высокому каменному дымоходу этот домик выглядит небольшим классическим особняком в стиле скромного обаяния буржуазии. Зеленый сад вдоль фронтальной части дома скрывает внутреннее пространство дома от жарких лучей и любопытных глаз, а вот в заднем дворике скрываются свои сюрпризы.
Когда речь заходит о роскоши в интерьерах, у каждого рисуются свои образы – от великолепия в стиле версальских дворцов до брутальности средневековых замков. Но, сколько бы ни спорил человек с природой в умении создавать монументальные образчики искусства, многие миллионы лет опыта в формировании естественной красоты гор, закатов и рассветов, песчаных пляжей и безбрежней синей глади океана, всегда будет делать этот вопрос чисто риторическим. Так и к чему тогда противостояние? Восточная философия уже давно нашла подсказку для дизайна и архитектуры – бери все лучшее у природы и используй себе во благо, превознося красоту окружающего мира, став ее частью.
Интерьер этого дома наполнен ощущением теплоты и простора. Как это было достигнуто? Практически каждый элемент оформления комнат нацелен на выполнение этой задачи. Архитектура дома – высокая крыша, панорамные окна, открытые пространства помещений, все это создает интерьер светлый и воздушный. Отделка деревом в сочетании с белыми панелями, лаконичная деревянная мебель, минимум деталей в декоре – подчеркивают приверженность к естественности и простоте в интерьере. Визуальный центр гостиной – роскошный камин в сером камне, безупречно контрастирует с остальной обстановкой и еще раз напоминает нам, что этот дом не так прост как кажется, а забота о комфорте возведена здесь в наивысшую степень.
Гостиная соединена террасой с тихим двориком и свежесть тенистого сада всегда присутствует в интерьере. Цветные дорожки из гравия и песка ведут вглубь небольшого сада, окружающего дом, зеленые деревца которого создают защиту от солнца и уединенную атмосферу.
В самой укромной части сада, огражденной деревянными панелями забора, оборудован небольшой бассейн, ванная комната под навесом. Эта часть дома максимально интегрирована в пространство сада, что создает в такой купальне с горячим источником полное ощущение отдыха на берегу лесного озера.