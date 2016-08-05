Дом в стиле дзен

Когда речь заходит о роскоши в интерьерах, у каждого рисуются свои образы – от великолепия в стиле версальских дворцов до брутальности средневековых замков. Но, сколько бы ни спорил человек с природой в умении создавать монументальные образчики искусства, многие миллионы лет опыта в формировании естественной красоты гор, закатов и рассветов, песчаных пляжей и безбрежней синей глади океана, всегда будет делать этот вопрос чисто риторическим. Так и к чему тогда противостояние? Восточная философия уже давно нашла подсказку для дизайна и архитектуры – бери все лучшее у природы и используй себе во благо, превознося красоту окружающего мира, став ее частью.