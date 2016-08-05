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Дом в стиле дзен

Перла Вереника Перла Вереника
暖炉のある家, AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン Гостиная в азиатском стиле
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Маленький, уютный домик,  собранный из деревянных панелей кажется снаружи достаточно скромным. Тем удивительнее, какое количество поистине великолепных примеров планировки пространства, стиля и функциональных решений, обеспечивающих высочайших уровень комфорта, таит его лаконичный интерьер.  

Архитектура дома

暖炉のある家, AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン Дома в азиатском стиле
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

Благодаря треугольной форме черной крыши и высокому каменному дымоходу этот домик выглядит небольшим классическим особняком в стиле скромного обаяния буржуазии. Зеленый сад вдоль фронтальной части дома скрывает внутреннее пространство дома от жарких лучей и любопытных глаз, а вот в заднем дворике скрываются свои сюрпризы. 

Красота японского минимализма

暖炉のある家, AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン Гостиная в азиатском стиле
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

Когда речь заходит о роскоши в интерьерах, у каждого рисуются свои образы – от великолепия в стиле версальских дворцов до брутальности средневековых замков. Но, сколько бы ни спорил человек с природой в умении создавать монументальные образчики искусства, многие миллионы лет опыта в формировании естественной красоты гор, закатов и рассветов, песчаных пляжей и безбрежней синей глади океана,  всегда будет делать этот вопрос чисто риторическим. Так и к чему тогда противостояние? Восточная философия уже давно нашла подсказку для дизайна и архитектуры – бери все лучшее у природы и используй себе во благо, превознося красоту окружающего мира, став ее частью. 

Легкость бытия

暖炉のある家, AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン Гостиная в азиатском стиле
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

Интерьер этого дома наполнен ощущением теплоты и простора. Как это было достигнуто? Практически каждый элемент оформления комнат нацелен на выполнение этой задачи. Архитектура дома – высокая крыша, панорамные окна, открытые пространства помещений, все это создает интерьер светлый и воздушный. Отделка деревом  в сочетании с белыми панелями, лаконичная деревянная мебель, минимум деталей в декоре – подчеркивают приверженность к естественности и простоте в интерьере. Визуальный центр гостиной – роскошный камин в сером камне, безупречно контрастирует с остальной обстановкой и еще раз напоминает нам, что этот дом не так прост как кажется, а забота о комфорте возведена здесь в наивысшую степень.

Терраса возле дома

暖炉のある家, AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン Дома в азиатском стиле
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

Гостиная соединена террасой с тихим двориком и свежесть тенистого сада всегда присутствует в интерьере. Цветные дорожки из гравия и песка ведут вглубь небольшого сада, окружающего дом, зеленые деревца которого создают защиту от солнца и уединенную атмосферу.

Бассейн под открытым небом

暖炉のある家, AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン Ванная в азиатском стиле
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

В самой укромной части сада, огражденной деревянными панелями забора,  оборудован небольшой бассейн, ванная комната  под навесом. Эта часть дома максимально интегрирована в пространство сада, что создает в такой купальне с горячим источником полное ощущение отдыха на берегу лесного озера. 

Шикарные деревянные кухни
Ванная комната под открытым небом, уютный камин в гостиной, терраса на заднем дворике - а чем запомнится вам этот проект?

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