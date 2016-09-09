10 идей для крохотных участков сада

Давайте вместе найдем то, что позволит вам декорировать маленький уголок на участке, оставшийся без внимания!
Для джакузи понадобится около 4-5 кв. метров, для шезлонгов – еще столько же, а для площадки перед ними – еще около 4-5 кв. метров. То есть для такой идеи требуется всего около 15 кв. метров, а это ведь практически маленький бассейн, а для малышей – самый настоящий!
Стильный бассейн можно реализовать в самой простой манере – кран, слив, чаша из бетона со специальной краской или отделкой обычной плиткой, а все остальное покрасьте в белый!
Красивую барную стойку для завтраков, бесед с любыми подругами и близкими можно организовать как на заборе, так и на подоконнике окна, который заранее предусматривает барную стойку с внешней стороны. Сделать такой можно на основе нового проема, старого маленького окна, двери. Лучше всего выглядит деревянная барная стойка или такая, как на фотографии выше – с отделкой керамогранитом.
Кажется, что ее негде разместить? Но на самом деле это вовсе не так! Террасе (или маленькому патио) нужно всего лишь 8-9 кв. метров минимум, чтобы быть удобной для шести или даже восьми человек. В углу они отлично смотрятся с вертикальными садами.
Для площадки с мощением в углу вашего участка и вовсе хватит 4-5 кв. метров для столовой группы на четверых! Зеркальная отделка, блестящие элементы, белый цвет материалов, мебели и текстиля позволят визуально увеличить зону.
Много построек на участке? Уголки неопрятны и требуют ремонта? Много уровней в узких проходах? Начните с малого – обустройте в удобном месте террасу со столовой группой (3-4 кв. метров) и не успеется оглянуться, как захотите построить деревянные экраны для стен построек, чтобы увить их цветами, постелите вместо ломаных деревянных дорожек искусственный газон и увидите, как преобразится ваш сад!
Еще один вариант сада для маленького участка со множеством надворных построек – сплошное тротуарное мощение со сливом, позволяющее выровнять весь участок и сделать его более удобным. В одной зоне – навес для столовой группы, во второй – кресло, кашпо, шезлонг, летний душ.
Если вы покрасите самый обычный деревенский или дачный домик в белый, добавите ему каменных (или в плитке «под камень») ступеней и площадку, а также водоем с мини-фонтаном (его стоимость около 5-15 тыс. рублей, в зависимости от материалов), то деревня сразу превратится в приморскую!
Для большого патио вам понадобится новая мебель – стол и стулья, диванчик или лавочка с подушками. На 14 кв. метрах можно разместить группу на 16 человек, что отлично покроет праздники – дни рождения, барбекю для друзей и соседей! Добавьте яркую тропическую палитру (черпая вдохновение у раскраски попугаев) и цветное стекло и вы получите идеальный комплект для встречи друзей!
Более современное, но в чем-то и более бюджетное патио можно создать в бело-серой или бело-голубой цветовой гамме. Диванчики из палетт и матрасов с валиками под спину и подушками разных размеров плюс столики – покрашенные табуретки или от IKEA. Можно добавить очаг, биокамин или гирлянду на выбор.
На столбчатом фундаменте здесь разместились кирпичные колонны, которые являются основой текстильного навеса для маленькой зоны отдыха.
Если ваш сад – это всего лишь балкон, вам понадобится термодерево, галька для кашпо и пары клумб, столовая группа мини-формата (на две персоны) и аксессуары – гирлянда, цветное стекло, фонарики.
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