Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

10 идей для крохотных участков сада

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa Xaroco, studioarte studioarte Балкон и терраса в стиле минимализм
Loading admin actions …

Давайте вместе найдем то, что позволит вам декорировать маленький уголок на участке, оставшийся без внимания!

​Джакузи с шезлонгами

Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura Сад в рустикальном стиле Дерево Зеленый
Stefani Arquitetura

Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura

Для джакузи понадобится около 4-5 кв. метров, для шезлонгов – еще столько же, а для площадки перед ними – еще около 4-5 кв. метров. То есть для такой идеи требуется всего около 15 кв. метров, а это ведь практически маленький бассейн, а для малышей – самый настоящий!

​Бассейн

Casa ALM, Estudio ODS Estudio ODS Балкон и терраса в стиле минимализм
Estudio ODS

Estudio ODS
Estudio ODS
Estudio ODS

Стильный бассейн можно реализовать в самой простой манере – кран, слив, чаша из бетона со специальной краской или отделкой обычной плиткой, а все остальное покрасьте в белый!

​Барная стойка

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Веранда и терраса в тропическом стиле
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

Красивую барную стойку для завтраков, бесед с любыми подругами и близкими можно организовать как на заборе, так и на подоконнике окна, который заранее предусматривает барную стойку с внешней стороны. Сделать такой можно на основе нового проема, старого маленького окна, двери. Лучше всего выглядит деревянная барная стойка или такая, как на фотографии выше – с отделкой керамогранитом.

​Терраса с навесом

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura Балкон и терраса в стиле модерн
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

Кажется, что ее негде разместить? Но на самом деле это вовсе не так! Террасе (или маленькому патио) нужно всего лишь 8-9 кв. метров минимум, чтобы быть удобной для шести или даже восьми человек. В углу они отлично смотрятся с вертикальными садами.

​Площадка с мощением

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London , Cue & Co of London Cue & Co of London Сад в стиле модерн
Cue &amp; Co of London

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

Для площадки с мощением в углу вашего участка и вовсе хватит 4-5 кв. метров для столовой группы на четверых! Зеркальная отделка, блестящие элементы, белый цвет материалов, мебели и текстиля позволят визуально увеличить зону.

​Преображение деревни

Reabilitação imóvel, Centro Histórico do Porto, Sandra Couto arquitectura Sandra Couto arquitectura Балкон и терраса в стиле модерн
Sandra Couto arquitectura

Sandra Couto arquitectura
Sandra Couto arquitectura
Sandra Couto arquitectura

Много построек на участке? Уголки неопрятны и требуют ремонта? Много уровней в узких проходах? Начните с малого – обустройте в удобном месте террасу со столовой группой (3-4 кв. метров) и не успеется оглянуться, как захотите построить деревянные экраны для стен построек, чтобы увить их цветами, постелите вместо ломаных деревянных дорожек искусственный газон и увидите, как преобразится ваш сад!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Средиземноморский шарм

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще один вариант сада для маленького участка со множеством надворных построек – сплошное тротуарное мощение со сливом, позволяющее выровнять весь участок и сделать его более удобным. В одной зоне – навес для столовой группы, во второй – кресло, кашпо, шезлонг, летний душ.

​Атмосфера ривьеры

CASA EM FORMA DE ABRAÇO , pedro quintela studio pedro quintela studio Балкон и терраса в рустикальном стиле Камень Белый
pedro quintela studio

pedro quintela studio
pedro quintela studio
pedro quintela studio

Если вы покрасите самый обычный деревенский или дачный домик в белый, добавите ему каменных (или в плитке «под камень») ступеней и площадку, а также водоем с мини-фонтаном (его стоимость около 5-15 тыс. рублей, в зависимости от материалов), то деревня сразу превратится в приморскую!

​Тропическое патио

Private Residence in Vilamoura Leonor Moreira Romba - Arquitecturas Балкон и терраса в стиле модерн
Leonor Moreira Romba – Arquitecturas

Private Residence in Vilamoura

Leonor Moreira Romba - Arquitecturas
Leonor Moreira Romba – Arquitecturas
Leonor Moreira Romba - Arquitecturas

Для большого патио вам понадобится новая мебель – стол и стулья, диванчик или лавочка с подушками. На 14 кв. метрах можно разместить группу на 16 человек, что отлично покроет праздники – дни рождения, барбекю для друзей и соседей! Добавьте яркую тропическую палитру (черпая вдохновение у раскраски попугаев) и цветное стекло и вы получите идеальный комплект для встречи друзей!

Современное патио

Casa Xaroco, studioarte studioarte Балкон и терраса в стиле минимализм
studioarte

studioarte
studioarte
studioarte

Более современное, но в чем-то и более бюджетное патио можно создать в бело-серой или бело-голубой цветовой гамме. Диванчики из палетт и матрасов с валиками под спину и подушками разных размеров плюс столики – покрашенные табуретки или от IKEA. Можно добавить очаг, биокамин или гирлянду на выбор.

​Навес своими руками

Casa Borba, Spacemakers Spacemakers Балкон и терраса в стиле модерн
Spacemakers

Casa Borba

Spacemakers
Spacemakers
Spacemakers

На столбчатом фундаменте здесь разместились кирпичные колонны, которые являются основой текстильного навеса для маленькой зоны отдыха.

​На балкончике

homify Балконы и веранды в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Если ваш сад – это всего лишь балкон, вам понадобится термодерево, галька для кашпо и пары клумб, столовая группа мини-формата (на две персоны) и аксессуары – гирлянда, цветное стекло, фонарики.

Для тех, кто обожает архитектуру:

— 10 фантастичных современных домов;

— Все проекты домов homify.

16 вдохновляющих идей для создания террасы на крыше
А у вас какой участок нужно оформить? Покажите фотографию!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо