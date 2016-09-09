10 идей для крохотных участков сада

Для джакузи понадобится около 4-5 кв. метров, для шезлонгов – еще столько же, а для площадки перед ними – еще около 4-5 кв. метров. То есть для такой идеи требуется всего около 15 кв. метров, а это ведь практически маленький бассейн, а для малышей – самый настоящий!