​TOP-10 кухонь в деревенском стиле

Эти потрясающие кухни с особенной атмосферой, выполненные из натуральных материалов, вдохновят любого искреннего ценителя стиля рустик. Дерево и кирпич, камень и керамика переплетаются здесь в весьма привлекательной манере.
Среди них есть кухни как в стиле кантри, так и в стиле рустик и шале. Как различать эти стили? Кантри обычно имеет окрашенные фасады, декоративные цветочные орнаменты и панно, он выполнен с яркими акцентами. Рустик брутальный, грубо отесанный, с однотонными льняными и хлопковыми тканями. Шале похож на рустик, но более минималистичен и имеет, как правило, либо алые, либо шоколадные акценты.
Так, в бразильском варианте кантри мы часто может встретить кирпичную кладку, деревянные окна, мангал и керамическую плитку на полу и фартуке. Такой вариант отлично подходит для деревенской кухни.
В дизайне современного загородного дома кантри приобретает более актуальные черты. Например, потолки с интегрированной подсветкой, встроенную в брендовый гарнитур из массива технику, двери и окна-слайдеры.
Такая кухня оформляется своими руками – плитка здесь выкладывается простейшим способом, барная стойка сложена из кирпича со столешницей из слэба. Гарнитур сборный, сделанный местным аргентинским мастером так же, как и ставни для окон, и потолок.
Если добавить на такую кухню модные светильники, дорогой сервиз в стиле минимализм, пару железных элементов в стиле лофт и грифельную стену, вы получите модный интерьер в стиле кофейни.
На этой кухней мы найдем как брендовый холодильник side-by-side, так и печь, сделанную местным мастером. Подобные контрасты популярны во многих люксовых итальянских проектах.
Более европейским и пастельным всегда выглядит английский кантри. Правда, в отличие от прованса, он имеет более природную цветовую гамму с оливковыми, песочными, серыми и бледно-голубыми оттенками. Фасады здесь обычно окрашены в один-два цвета, есть цветочный текстиль, буфет, открытые полочки и плетеные корзинки.
Если старый деревенский дом сложен из кирпича, то в нем очень легко совместить стили кантри и лофт или кантри и индастриал. Стальные фасады, железо, кирпич и отделка под бетон смотрятся здесь очень интересно.
Дизайнер Ирина Лаврентьева эклектично оформила данную кухню в деревянном доме. Здесь есть пол с подогревом, а гарнитур сделан на заказ из массива дерева и покрашен в графитовый оттенок, который дизайнер долго подбирала вместе с хозяйкой. Проект реализован в Подмосковье на чудесном участке с двухсотлетними соснами.
Эта шикарная вилла расположена в Италии, недалеко от легендарного Порто и называется Villa Leopardi. Общая площадь строения – более 600 кв. метров, она включает три этажа и пристройку. Реконструкция этой виллы заняла несколько лет, а построена она была более двух веков назад. Теперь здесь есть бассейн, теннисный корт и просторные спальни по 30 кв. метров. Сама кухня оформлена с отделкой в средиземноморском стиле, но с фасадами в стиле английского кантри.
Горное итальянское кантри всегда можно отличить по мозаике на кухонном фартуке и насыщенному цвету древесины. Такой итальянский стиль уже близок к шале.
Шале в современном загородном доме – более современный стиль, чем рустик. Здесь нет места самодельным кухням, только лишь брендовым (французским, итальянским), а все линии безумно лаконичны и утонченны, несмотря на их массивность.
В реконструированных горных домах кухни получаются немного другими – с маленькими окнами и низкими потолками, но еще более похожими на оригинал.
Самодельный кантри может быть создан на основе кирпичного каркаса, деревянной или каменной столешницы и самодельных полочек и дверей. Здесь можно использовать деревянные ящики, корзинки и палетты.
Эта португальская кухня выполнена в стиле большого поместья. Португальский стиль часто может похвастаться карамельными оттенками, любовью к ставням и большим галереям возле кухни.
Последняя кухня в нашей подборке выполнена в Польше и имеет цветовую гамму всех цветов осени. Такая кухня отлично подходит для реконструкции старого деревенского дома.
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