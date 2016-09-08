​TOP-10 кухонь в деревенском стиле

Эти потрясающие кухни с особенной атмосферой, выполненные из натуральных материалов, вдохновят любого искреннего ценителя стиля рустик. Дерево и кирпич, камень и керамика переплетаются здесь в весьма привлекательной манере.

Среди них есть кухни как в стиле кантри, так и в стиле рустик и шале. Как различать эти стили? Кантри обычно имеет окрашенные фасады, декоративные цветочные орнаменты и панно, он выполнен с яркими акцентами. Рустик брутальный, грубо отесанный, с однотонными льняными и хлопковыми тканями. Шале похож на рустик, но более минималистичен и имеет, как правило, либо алые, либо шоколадные акценты.