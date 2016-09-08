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​TOP-10 кухонь в деревенском стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Kitchen design , holly keeling interiors and styling holly keeling interiors and styling Кухня в стиле кантри
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Эти потрясающие кухни с особенной атмосферой, выполненные из натуральных материалов, вдохновят любого искреннего ценителя стиля рустик. Дерево и кирпич, камень и керамика переплетаются здесь в весьма привлекательной манере.

Среди них есть кухни как в стиле кантри, так и в стиле рустик и шале. Как различать эти стили? Кантри обычно имеет окрашенные фасады, декоративные цветочные орнаменты и панно, он выполнен с яркими акцентами. Рустик брутальный, грубо отесанный, с однотонными льняными и хлопковыми тканями. Шале похож на рустик, но более минималистичен и имеет, как правило, либо алые, либо шоколадные акценты.

​Бразильский кантри

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Кухня в рустикальном стиле
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

Так, в бразильском варианте кантри мы часто может встретить кирпичную кладку, деревянные окна, мангал и керамическую плитку на полу и фартуке. Такой вариант отлично подходит для деревенской кухни.

​Кантри в загородном доме

Residências na Praia luxuosas , Cristina Amaral Arquitetura e Interiores Cristina Amaral Arquitetura e Interiores Кухня в рустикальном стиле
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores

Cristina Amaral Arquitetura e Interiores
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores

В дизайне современного загородного дома кантри приобретает более актуальные черты. Например, потолки с интегрированной подсветкой, встроенную в брендовый гарнитур из массива технику, двери и окна-слайдеры.

​Кантри своими руками

Vivienda en Mayu Sumaj, Abitar arquitectura Abitar arquitectura Кухня в рустикальном стиле
Abitar arquitectura

Abitar arquitectura
Abitar arquitectura
Abitar arquitectura

Такая кухня оформляется своими руками – плитка здесь выкладывается простейшим способом, барная стойка сложена из кирпича со столешницей из слэба. Гарнитур сборный, сделанный местным аргентинским мастером так же, как и ставни для окон, и потолок.

​С атмосферой кафе

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat Кухня в рустикальном стиле
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

Если добавить на такую кухню модные светильники, дорогой сервиз в стиле минимализм, пару железных элементов в стиле лофт и грифельную стену, вы получите модный интерьер в стиле кофейни.

​Итальянская кухня с печью

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RURALE, zanella architettura zanella architettura Кухня в рустикальном стиле
zanella architettura

zanella architettura
zanella architettura
zanella architettura

На этой кухней мы найдем как брендовый холодильник side-by-side, так и печь, сделанную местным мастером. Подобные контрасты популярны во многих люксовых итальянских проектах.

​Английский кантри

Kitchen design , holly keeling interiors and styling holly keeling interiors and styling Кухня в стиле кантри
holly keeling interiors and styling

Kitchen design

holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling

Более европейским и пастельным всегда выглядит английский кантри. Правда, в отличие от прованса, он имеет более природную цветовую гамму с оливковыми, песочными, серыми и бледно-голубыми оттенками. Фасады здесь обычно окрашены в один-два цвета, есть цветочный текстиль, буфет, открытые полочки и плетеные корзинки.

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​Реновация старого дома

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta Кухня в рустикальном стиле
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

Если старый деревенский дом сложен из кирпича, то в нем очень легко совместить стили кантри и лофт или кантри и индастриал. Стальные фасады, железо, кирпич и отделка под бетон смотрятся здесь очень интересно.

​Кухня в срубе

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-ДАЧА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2014 ГОД, Lavka-design дизайн бюро Lavka-design дизайн бюро Кухня в рустикальном стиле
Lavka-design дизайн бюро

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-ДАЧА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2014 ГОД

Lavka-design дизайн бюро
Lavka-design дизайн бюро
Lavka-design дизайн бюро

Дизайнер Ирина Лаврентьева эклектично оформила данную кухню в деревянном доме. Здесь есть пол с подогревом, а гарнитур сделан на заказ из массива дерева и покрашен в графитовый оттенок, который дизайнер долго подбирала вместе с хозяйкой.  Проект реализован в Подмосковье на чудесном участке с двухсотлетними соснами.

​Кантри-кухня на вилле

Casa Leopardi, Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Кухня в рустикальном стиле
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Эта шикарная вилла расположена в Италии, недалеко от легендарного Порто и называется Villa Leopardi. Общая площадь строения – более 600 кв. метров, она включает три этажа и пристройку. Реконструкция этой виллы заняла несколько лет, а построена она была более двух веков назад. Теперь здесь есть бассейн, теннисный корт и просторные спальни по 30 кв. метров. Сама кухня оформлена с отделкой в средиземноморском стиле, но с фасадами в стиле английского кантри.

​Итальянское кантри

CASA RUSTICA/RAFFINATA, STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO Кухня в рустикальном стиле
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO

STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO

Горное итальянское кантри всегда можно отличить по мозаике на кухонном фартуке и насыщенному цвету древесины. Такой итальянский стиль уже близок к шале.

​Кухня в современном шале

Visite privée d'un chalet alpin, Sandrine RIVIERE Photographie Sandrine RIVIERE Photographie Кухня в рустикальном стиле
Sandrine RIVIERE Photographie

Sandrine RIVIERE Photographie
Sandrine RIVIERE Photographie
Sandrine RIVIERE Photographie

Шале в современном загородном доме – более современный стиль, чем рустик. Здесь нет места самодельным кухням, только лишь брендовым (французским, итальянским), а все линии безумно лаконичны и утонченны, несмотря на их массивность.

​Кухня в реконструированном шале

Mélange entre tradition et modernité, Jeux de Lumière Jeux de Lumière Кухня в рустикальном стиле
Jeux de Lumière

Jeux de Lumière
Jeux de Lumière
Jeux de Lumière

В реконструированных горных домах кухни получаются немного другими – с маленькими окнами и низкими потолками, но еще более похожими на оригинал.

​Кантри без гарнитура

CASA EM FORMA DE ABRAÇO , pedro quintela studio pedro quintela studio Кухня в рустикальном стиле Дерево Белый
pedro quintela studio

pedro quintela studio
pedro quintela studio
pedro quintela studio

Самодельный кантри может быть создан на основе кирпичного каркаса, деревянной или каменной столешницы и самодельных полочек и дверей. Здесь можно использовать деревянные ящики, корзинки и палетты.

​Лиссабонская роскошь

homify Кухня в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Эта португальская кухня выполнена в стиле большого поместья. Португальский стиль часто может похвастаться карамельными оттенками, любовью к ставням и большим галереям возле кухни.

​Цвета осени

KUCHNIA RUSTYKALNA - PODŁOGI I ŚCIANY Z ORYGINALNYCH 100 LETNICH MATERIAŁÓW OD KAMSTAR., Kamstar Krzysztof Fertała Kamstar Krzysztof Fertała Кухня в рустикальном стиле
Kamstar Krzysztof Fertała

Kamstar Krzysztof Fertała
Kamstar Krzysztof Fertała
Kamstar Krzysztof Fertała

Последняя кухня в нашей подборке выполнена в Польше и имеет цветовую гамму всех цветов осени. Такая кухня отлично подходит для реконструкции старого деревенского дома.

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