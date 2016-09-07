10 способов визуально увеличить сад

Давайте вместе подумаем о визуальном восприятии сада и о том, как его можно улучшить. Здесь дело и в психологии, и в современных трендах, и классической красоте. При этом стоит спросить себя «А зачем именно я хочу увеличить сад? Чего мне не хватает?» и, получив на это правдивый ответ, приступить к действиям.
Шикарная мебель для отдыха в различных стилях – от SPA, индийского и греческого до современного – позволяет резко увеличить функционал сада и на вид делает его более просторным. Используйте нестандартные формы и увидите, как преобразится ваш сад.
Светлая плитка, дорожки, забор и мебель, экстерьер дома и крыльцо – все детали, что хорошо отражают свет, позволят визуально увеличить ваш сад. Дело здесь и в оттенках – белые, желтые, розовые будто расширяют пространство, а вот темные, красные, фиолетовые – крадут. Лучше всего, если в зонах с перспективой вы будете видеть пастельные тона.
Кроме того, текстиль и инвентарь светлого цвета тоже сильно влияют на наше восприятие сада.
Удивительно, но если вы отделите зону вашего сарая не первой свежести или зону хранения компоста от зоны отдыха реечным экраном, забором или фитостеной, сад сразу будет казаться гораздо менее визуально нагруженным и оттого – более просторным.
Белый, бежевый, нежный пастельный забор позволяет размыть границы участка и сделать их будто бы более гибкими. Напротив, темные заборы делают участок более компактным на вид.
Идеальная газонная площадка позволяет сделать сад на вид более полноценным, а значит, визуально более просторным. Данный психологический эффект работает на площадке любого размера.
Если вы хотите увеличить свой сад не на вид, а по-настоящему, значит вам просто не хватает конкретных функциональных зон. Например, сарая для инвентаря, беседки, столовой на веранде, полноценной ванной комнаты с туалетом, кабинета в отдельном домике.
Эти два крохотных диванчика, маленький очаги и клумба понравятся любому садоводу! А на то, что на воплощение этой идеи ушло всего лишь 15 кв. метров, можно и не обратить внимание. Иногда сад должен быть не больше, а просто удобнее, поэтому создавайте миниатюры и вы увидите, что реальная маленькая столовая или мини-патио лучше, чем что-то большое в мечтах.
Бельведер – это постройка, позволяющая вам обозревать окрестности. Слово пришло из Италии, но во Франции его также используют для беседок, террас, летних домиков с хорошим видом на участке по типу гостиной или ротонды. Бельведер может быть и верандой, пристроенной к дому – главное здесь – «бель ведер», что значит «хороший вид». Очень важно, чтобы он был сверху, с холмика или второго этажа/третьего этажа/крыши вашего домика.
Иногда рельефные сады кажутся маленькими потому,что подъем забирает всю его функциональность. В таком случае лучше организовать два уровня со ступенями между ними.
Реечные экраны, деревянная лавочка, клумбы из кирпича и стол из досок – то, что вы можете сделать своими руками в стиле сада на фотографии выше. Добавив такой элемент своему саду, а также мощеную площадку у дома и террасу, вы и не заметите, как получите больше свободы в собственном саду.
Если же вам не хватает места для посадок – овощей и кустарников, то данную проблему можно решить лишь двумя способами – покупкой нового участка или организацией сада на плоской крыше домика. Такой вариант уже давно практикуется в Европе и США на участках в загородных домах.
Современный скандинавский дизайн с элементами параметрики, классическими орнаментами и нейтральной цветовой гаммой является прекрасной возможностью сделать маленькую летнюю кухню, интерьеры мини-домика и веранду более просторными.
Гораздо лучше, чем сплошные заборы, работают реечные экраны в современном стиле. Они позволяют солнцу проникать на края вашего участка, тогда вам можно посадить здесь растения для вертикального сада.
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