Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

10 способов визуально увеличить сад

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Зимний сад в стиле модерн
Loading admin actions …

Давайте вместе подумаем о визуальном восприятии сада и о том, как его можно улучшить. Здесь дело и в психологии, и в современных трендах, и классической красоте. При этом стоит спросить себя «А зачем именно я хочу увеличить сад? Чего мне не хватает?» и, получив на это правдивый ответ, приступить к действиям.

​Покупная мебель для отдыха

Peach Day Bed Garden Furniture Centre Сад Мебель
Garden Furniture Centre

Peach Day Bed

Garden Furniture Centre
Garden Furniture Centre
Garden Furniture Centre

Шикарная мебель для отдыха в различных стилях – от SPA, индийского и греческого до современного – позволяет резко увеличить функционал сада и на вид делает его более просторным. Используйте нестандартные формы и увидите, как преобразится ваш сад.

​Светлые тона и оттенки

Fulham House, Frost Architects Ltd Frost Architects Ltd Балкон и терраса в стиле модерн
Frost Architects Ltd

Fulham House

Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd

Светлая плитка, дорожки, забор и мебель, экстерьер дома и крыльцо – все детали, что хорошо отражают свет, позволят визуально увеличить ваш сад. Дело здесь и в оттенках – белые, желтые, розовые будто расширяют пространство, а вот темные, красные, фиолетовые – крадут. Лучше всего, если в зонах с перспективой вы будете видеть пастельные тона.

Кроме того, текстиль и инвентарь светлого цвета тоже сильно влияют на наше восприятие сада.

​Разделение разных зон

Garden - Canary Wharf, Millennium Interior Designers Millennium Interior Designers Сад в стиле модерн
Millennium Interior Designers

Garden – Canary Wharf

Millennium Interior Designers
Millennium Interior Designers
Millennium Interior Designers

Удивительно, но если вы отделите зону вашего сарая не первой свежести или зону хранения компоста от зоны отдыха реечным экраном, забором или фитостеной, сад сразу будет казаться гораздо менее визуально нагруженным и оттого – более просторным.

​Светлый забор

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Белый, бежевый, нежный пастельный забор позволяет размыть границы участка и сделать их будто бы более гибкими. Напротив, темные заборы делают участок более компактным на вид.

​Добавьте зону газона

Gretel House, Simon Gill Architects Simon Gill Architects Сад в рустикальном стиле
Simon Gill Architects

Gretel House

Simon Gill Architects
Simon Gill Architects
Simon Gill Architects

Идеальная газонная площадка позволяет сделать сад на вид более полноценным, а значит, визуально более просторным. Данный психологический эффект работает на площадке любого размера.

​Добавьте функциональные зоны

Shoffice , Platform 5 Architects LLP Platform 5 Architects LLP Гараж в стиле модерн
Platform 5 Architects LLP

Shoffice

Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP

Если вы хотите увеличить свой сад не на вид, а по-настоящему, значит вам просто не хватает конкретных функциональных зон. Например, сарая для инвентаря, беседки, столовой на веранде, полноценной ванной комнаты с туалетом, кабинета в отдельном домике.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Создавайте миниатюры

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd Сад в стиле модерн
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

Эти два крохотных диванчика, маленький очаги и клумба понравятся любому садоводу! А на то, что на воплощение этой идеи ушло всего лишь 15 кв. метров, можно и не обратить внимание. Иногда сад должен быть не больше, а просто удобнее, поэтому создавайте миниатюры и вы увидите, что реальная маленькая столовая или мини-патио лучше, чем что-то большое в мечтах.

​Добавьте бельведер

homify Зимний сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Бельведер – это постройка, позволяющая вам обозревать окрестности. Слово пришло из Италии, но во Франции его также используют для беседок, террас, летних домиков с хорошим видом на участке по типу гостиной или ротонды. Бельведер может быть и верандой, пристроенной к дому – главное здесь – «бель ведер», что значит «хороший вид». Очень важно, чтобы он был сверху, с холмика или второго этажа/третьего этажа/крыши вашего домика.

​Добавьте второй уровень саду

Barnsbury Park, ReDesign London Ltd ReDesign London Ltd Балкон и терраса в классическом стиле
ReDesign London Ltd

Barnsbury Park

ReDesign London Ltd
ReDesign London Ltd
ReDesign London Ltd

Иногда рельефные сады кажутся маленькими потому,что подъем забирает всю его функциональность. В таком случае лучше организовать два уровня со ступенями между ними.

​Разделите все на функциональные зоны

Slim & Subtle Rear Garden homify Сад в стиле модерн
homify

Slim & Subtle Rear Garden

homify
homify
homify

Реечные экраны, деревянная лавочка, клумбы из кирпича и стол из досок – то, что вы можете сделать своими руками в стиле сада на фотографии выше. Добавив такой элемент своему саду, а также мощеную площадку у дома и террасу, вы и не заметите, как получите больше свободы в собственном саду.

​Сад на крыше

Condominios Sanitllana, OK ARQUITECTURA OK ARQUITECTURA Сад в стиле модерн
OK ARQUITECTURA

OK ARQUITECTURA
OK ARQUITECTURA
OK ARQUITECTURA

Если же вам не хватает места для посадок – овощей и кустарников, то данную проблему можно решить лишь двумя способами – покупкой нового участка или организацией сада на плоской крыше домика. Такой вариант уже давно практикуется в Европе и США на участках в загородных домах.

​Скандинавский дизайн

homify Террасы на крыше
homify

homify
homify
homify

Современный скандинавский дизайн с элементами параметрики, классическими орнаментами и нейтральной цветовой гаммой является прекрасной возможностью сделать маленькую летнюю кухню, интерьеры мини-домика и веранду более просторными.

Реечные экраны

Roof Garden homify Сад в рустикальном стиле
homify

Roof Garden

homify
homify
homify

Гораздо лучше, чем сплошные заборы, работают реечные экраны в современном стиле. Они позволяют солнцу проникать на края вашего участка, тогда вам можно посадить здесь растения для вертикального сада.

Специально для вас на homify:

— Сборные дома: плюсы и минусы;

— Гостиные в колониальном стиле.

35 фотографий, которые заставят вас влюбиться в рустикальный стиль
А вы уже используете какую-либо из данных хитростей?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо