10 способов визуально увеличить сад

Светлая плитка, дорожки, забор и мебель, экстерьер дома и крыльцо – все детали, что хорошо отражают свет, позволят визуально увеличить ваш сад. Дело здесь и в оттенках – белые, желтые, розовые будто расширяют пространство, а вот темные, красные, фиолетовые – крадут. Лучше всего, если в зонах с перспективой вы будете видеть пастельные тона.

Кроме того, текстиль и инвентарь светлого цвета тоже сильно влияют на наше восприятие сада.