25 идеальных пристроек для русского дома

В этой Книге Идей мы рассмотрим самые интересные варианты, форматы, методы для строительства пристройки к вашему дому, различные планировки и функции, а также подумаем о том, как будет выглядеть ваша пристройка изнутри и снаружи.

Чаще всего для полноценной пристройки нужен бюджет от 600 тыс. рублей, т.к. вам нужны не только материалы для стен, окна и двери, кровля и отделка, но и проведение отопления, и бюджет на легализацию пристройки и сбор всех документов. Отопление мы советуем применять современное, например, на основе системы «теплого пола», добавить побольше окон в новую комнату и пристроить к ней террасы с выходом на нее – с распашными дверьми или дверьми-слайдерами.