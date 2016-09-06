25 идеальных пристроек для русского дома

В этой Книге Идей мы рассмотрим самые интересные варианты, форматы, методы для строительства пристройки к вашему дому, различные планировки и функции, а также подумаем о том, как будет выглядеть ваша пристройка изнутри и снаружи.
Чаще всего для полноценной пристройки нужен бюджет от 600 тыс. рублей, т.к. вам нужны не только материалы для стен, окна и двери, кровля и отделка, но и проведение отопления, и бюджет на легализацию пристройки и сбор всех документов. Отопление мы советуем применять современное, например, на основе системы «теплого пола», добавить побольше окон в новую комнату и пристроить к ней террасы с выходом на нее – с распашными дверьми или дверьми-слайдерами.
Эта шикарная пристройка была создана в нише в проекте асимметричного дома с внутренним двориком. Она имеет более пологую (по сравнению с главной) кровлю дома и площадь около 40 кв. метров. В нише разместилась кухня с островом и столовая, на переднем плане – гостиная с новой террасой. Старая гостиная стала домашним кинотеатром, а старая кухня – прачечной.
Квадратные пристройки отлично смотрятся сбоку дома, выглядят современно и стильно. К такому варианту мы советуем добавить террасу со стороны дворика, по одному или по два окна на две остальные стены, а между домом и комнатой поставить распашные двери или арку.
Симпатичная пристройка буквой «Г» обычно реализуется на задней части фасада дома. Широкая часть пристройки занимает всю ширину фасада, а выступающая является эркером.
Небольшая пристройка формата 6x3 обычно тянется вдоль заднего фасада дома. Вокруг нее можно обустроить террасы и площадки, а задний фасад полностью остеклить.
Веранда отличается от других пристроек сплошным остеклением с трех сторон. Часто оно бывает не от пола до потолка, как в современных проектах, а в формате обычных окон – как на лоджии. Такая пристройка будет идеальной летней столовой или гостиной без отопления.
Эта пристройка имеет очень обширный формат и выполнена в два этажа. С главным фасадом здания ее теперь объединяет привлекательная кирпичная отделка экстерьера.
Пристройка в стиле зимнего сада часто имеет остекление почти от пола до потолка и стеклянную крышу. Самые красивые зимние сады – английские викторианские, они имеют светлые или серые рамы, готичную расстекловку с острыми сводами и функцию гостиной и столовой.
Шикарная классическая пристройка тоже может иметь все характерные признаки зимнего сада, но если дополнить ее колоннами, полноценным отоплением, она станет гостиной комнатой (второй в доме).
В данном проекте пристройка слева – расширение в прошлом маленькой 10-метровой кухни, которая в итоге стала прекрасной 30-метровой кухней-столовой.
Эта маленькая пристройка сбоку помогла расширить гостиную на 10 кв. метров и добавить ей зону с остеклением прямо в крыше! Теперь вместо 15 кв. метров в ней целых 25!
Эта симпатичная 24-метровая кухня-гостиная отлично разместилась со стороны заднего дворика. Двери-слайдеры во весь фасад делают ее предельно современной. Наверху – новая спальня для ожидающегося пополнения в семействе.
Так пристройка веранды выглядит внешне, если после ее постройки оформить весь экстерьер в едином стиле.
Легче вписать во внешний облик дома современную пристройку. Ей нужен лишь белый оштукатуренный фасад и она подойдет к любому стилю – от кантри и прованса до классики.
Некоторые пристройки могут иметь внешний вид отдельного строения, хотя на самом деле к ним тянется коридор из общего здания. Их можно позиционировать как летний домик для гостей, оранжерею, летнюю кухню.
Хорошая идея для неотапливаемой пристройки – бесшовное остекление, так популярное в Турции и Испании.
К этому традиционному коттеджу была пристроена веранда площадью 18 кв. метров, которая стала столовой и террасой для летнего отдыха за чашечкой чая.
К этому традиционному коттеджу была пристроена веранда площадью 18 кв. метров, которая стала столовой и террасой для летнего отдыха за чашечкой чая.
Лучший вариант отопления – система «теплого пола» на основе теплового насоса или электрические обогреватели. Проводить в пристройку тот же тип отопления, что и в доме, демонтируя его часть, бывает слишком сложно и дорого и чревато нежелательными последствиями, если вы делаете это самостоятельно.
Лучшая кровля для пристройки – аналогичная с основной кровлей, но с менее резким уклоном. Для зимнего сада или веранды может быть удачен и вариант стеклянной крыши.
Среди цветовых гамм следует выбирать ту, что подходит под ваш основной дом, или ту, в которую вы хотите затем перекрасить весь дом со временем. Следуйте за мечтой и делайте так, чтобы пристройка и сама по себе была красивой!
Пол в пристройке и терраса могут быть выполнены на одном уровне и из одного материала, что создает целостность образа.
Специалисты в РФ могут предложить вам пристройки с панорамным остеклением в стиле зимнего сада.
Стильные двери-слайдеры дороже маленьких распашных дверей, но придают вашей пристройке особый современный шарм. Сделать такие можно и между гостиной (комнатой) и самой пристройкой.
Своими руками бывает легко сделать панорамное остекление из множества небольших и дешевых окон.
Среди многих идей пристроек расширение гостиной может помочь вам установить панорамное остекление в комнате, раньше слишком темной.
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