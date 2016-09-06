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25 идеальных пристроек для русского дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Зимний сад в стиле модерн
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В этой Книге Идей мы рассмотрим самые интересные варианты, форматы, методы для строительства пристройки к вашему дому, различные планировки и функции, а также подумаем о том, как будет выглядеть ваша пристройка изнутри и снаружи.

Чаще всего для полноценной пристройки нужен бюджет от 600 тыс. рублей, т.к. вам нужны не только материалы для стен, окна и двери, кровля и отделка, но и проведение отопления, и бюджет на легализацию пристройки и сбор всех документов. Отопление мы советуем применять современное, например, на основе системы «теплого пола», добавить побольше окон в новую комнату и пристроить к ней террасы с выходом на нее – с распашными дверьми или дверьми-слайдерами.

Пристройка кухни-гостиной

Modern Kitchen / Lounge Extension homify Зимний сад в стиле модерн
homify

Modern Kitchen / Lounge Extension

homify
homify
homify

Эта шикарная пристройка была создана в нише в проекте асимметричного дома с внутренним двориком. Она имеет более пологую (по сравнению с главной) кровлю дома и площадь около 40 кв. метров. В нише разместилась кухня с островом и столовая, на переднем плане – гостиная с новой террасой. Старая гостиная стала домашним кинотеатром, а старая кухня – прачечной.

Пристройка 5x5 метров

Orangery lounge extension homify Зимний сад в стиле модерн
homify

Orangery lounge extension

homify
homify
homify

Квадратные пристройки отлично смотрятся сбоку дома, выглядят современно и стильно. К такому варианту мы советуем добавить террасу со стороны дворика, по одному или по два окна на две остальные стены, а между домом и комнатой поставить распашные двери или арку.

Пристройка буквой «Г»

Single Storey Extension and Loft Conversion, Lance Rd, London Building Renovation London Building Renovation Дома в стиле модерн
London Building Renovation

Single Storey Extension and Loft Conversion, Lance Rd

London Building Renovation
London Building Renovation
London Building Renovation

Симпатичная пристройка буквой «Г» обычно реализуется на задней части фасада дома. Широкая часть пристройки занимает всю ширину фасада, а выступающая является эркером.

Пристройка 6x3

Aluminium orangery with bi fold doors homify Зимний сад в стиле модерн
homify

Aluminium orangery with bi fold doors

homify
homify
homify

Небольшая пристройка формата 6x3 обычно тянется вдоль заднего фасада дома. Вокруг нее можно обустроить террасы и площадки, а задний фасад полностью остеклить.

Пристройка веранды

Impressive Dining Conservatory Vale Garden Houses Зимний сад в классическом стиле
Vale Garden Houses

Impressive Dining Conservatory

Vale Garden Houses
Vale Garden Houses
Vale Garden Houses

Веранда отличается от других пристроек сплошным остеклением с трех сторон. Часто оно бывает не от пола до потолка, как в современных проектах, а в формате обычных окон – как на лоджии. Такая пристройка будет идеальной летней столовой или гостиной без отопления.

Двухэтажная пристройка

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Эта пристройка имеет очень обширный формат и выполнена в два этажа. С главным фасадом здания ее теперь объединяет привлекательная кирпичная отделка экстерьера.

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Зимний сад

Complex Conservatory on Victorian Rectory Vale Garden Houses Зимний сад в эклектичном стиле
Vale Garden Houses

Complex Conservatory on Victorian Rectory

Vale Garden Houses
Vale Garden Houses
Vale Garden Houses

Пристройка в стиле зимнего сада часто имеет остекление почти от пола до потолка и стеклянную крышу. Самые красивые зимние сады – английские викторианские, они имеют светлые или серые рамы, готичную расстекловку с острыми сводами и функцию гостиной и столовой.

Классическая пристройка

Orangery with Bi-fold Doors Vale Garden Houses Зимний сад в классическом стиле
Vale Garden Houses

Orangery with Bi-fold Doors

Vale Garden Houses
Vale Garden Houses
Vale Garden Houses

Шикарная классическая пристройка тоже может иметь все характерные признаки зимнего сада, но если дополнить ее колоннами, полноценным отоплением, она станет гостиной комнатой (второй в доме).

Пристройка как расширение комнаты

Zinc Extension, Urban Creatures : Architects Urban Creatures : Architects Дома в стиле модерн
Urban Creatures : Architects

Zinc Extension

Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects

В данном проекте пристройка слева – расширение в прошлом маленькой 10-метровой кухни, которая в итоге стала прекрасной 30-метровой кухней-столовой.

Пристройка сбоку

Marlborough Road - Extension to Single Room Haydn Bennett Chartered Architect Гостиная в стиле модерн
Haydn Bennett Chartered Architect

Marlborough Road – Extension to Single Room

Haydn Bennett Chartered Architect
Haydn Bennett Chartered Architect
Haydn Bennett Chartered Architect

Эта маленькая пристройка сбоку помогла расширить гостиную на 10 кв. метров и добавить ей зону с остеклением прямо в крыше! Теперь вместо 15 кв. метров в ней целых 25!

Пристройка 6x4

inside/outside homify Окна и двери в стиле минимализм london,extension,architecture,glass,open plan,sliding doors
homify

inside/outside

homify
homify
homify

Эта симпатичная 24-метровая кухня-гостиная отлично разместилась со стороны заднего дворика. Двери-слайдеры во весь фасад делают ее предельно современной. Наверху – новая спальня для ожидающегося пополнения в семействе.

Традиционная веранда

homify Зимний сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Так пристройка веранды выглядит внешне, если после ее постройки оформить весь экстерьер в едином стиле.

Современная пристройка

House extension, Urban Creatures : Architects Urban Creatures : Architects Дома в стиле модерн
Urban Creatures : Architects

House extension

Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects

Легче вписать во внешний облик дома современную пристройку. Ей нужен лишь белый оштукатуренный фасад и она подойдет к любому стилю – от кантри и прованса до классики.

Отдельная пристройка

A Light Filled Sitting Room Conservatory Vale Garden Houses Зимний сад в классическом стиле
Vale Garden Houses

A Light Filled Sitting Room Conservatory

Vale Garden Houses
Vale Garden Houses
Vale Garden Houses

Некоторые пристройки могут иметь внешний вид отдельного строения, хотя на самом деле к ним тянется коридор из общего здания. Их можно позиционировать как летний домик для гостей, оранжерею, летнюю кухню.

Бесшовное остекление

homify Зимний сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Хорошая идея для неотапливаемой пристройки – бесшовное остекление, так популярное в Турции и Испании.

Веранда с террасой

homify Зимний сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

К этому традиционному коттеджу была пристроена веранда площадью 18 кв. метров, которая стала столовой и террасой для летнего отдыха за чашечкой чая.

Веранда с террасой

Orangery lounge extension homify Зимний сад в стиле модерн
homify

Orangery lounge extension

homify
homify
homify

К этому традиционному коттеджу была пристроена веранда площадью 18 кв. метров, которая стала столовой и террасой для летнего отдыха за чашечкой чая.

Отопление

External View of Westbury orangery Westbury Garden Rooms Зимний сад в стиле модерн Бежевый
Westbury Garden Rooms

External View of Westbury orangery

Westbury Garden Rooms
Westbury Garden Rooms
Westbury Garden Rooms

Лучший вариант отопления – система «теплого пола» на основе теплового насоса или электрические обогреватели. Проводить в пристройку тот же тип отопления, что и в доме, демонтируя его часть, бывает слишком сложно и дорого и чревато нежелательными последствиями, если вы делаете это самостоятельно.

Кровля

Hardwood Conservatory Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Conservatory

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

Лучшая кровля для пристройки – аналогичная с основной кровлей, но с менее резким уклоном. Для зимнего сада или веранды может быть удачен и вариант стеклянной крыши.

Цветовая гамма

House extension & renovation, Roorda Architectural Studio Roorda Architectural Studio Зимний сад в стиле модерн English,Architect Barcelona
Roorda Architectural Studio

House extension & renovation

Roorda Architectural Studio
Roorda Architectural Studio
Roorda Architectural Studio

Среди цветовых гамм следует выбирать ту, что подходит под ваш основной дом, или ту, в которую вы хотите затем перекрасить весь дом со временем. Следуйте за мечтой и делайте так, чтобы пристройка и сама по себе была красивой!

Пол и терраса

Mooieverandas.nl grootste veranda dealer van Nederland, Mooieverandas.nl Mooieverandas.nl Зимний сад в стиле модерн
Mooieverandas.nl

Mooieverandas.nl
Mooieverandas.nl
Mooieverandas.nl

Пол в пристройке и терраса могут быть выполнены на одном уровне и из одного материала, что создает целостность образа.

Традиционный зимний сад

Ogród zimowy, Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu Januszówka Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu Januszówka Зимний сад в колониальном стиле
Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu Januszówka

Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu Januszówka
Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu Januszówka
Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu Januszówka

Специалисты в РФ могут предложить вам пристройки с панорамным остеклением в стиле зимнего сада.

Двери-слайдеры

homify Зимний сад в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Стильные двери-слайдеры дороже маленьких распашных дверей, но придают вашей пристройке особый современный шарм. Сделать такие можно и между гостиной (комнатой) и самой пристройкой.

Пристройка своими руками

サンサンルーム, 株式会社グランデザイン一級建築士事務所 株式会社グランデザイン一級建築士事務所 Зимний сад в эклектичном стиле Твердая древесина Эффект древесины
株式会社グランデザイン一級建築士事務所

株式会社グランデザイン一級建築士事務所
株式会社グランデザイン一級建築士事務所
株式会社グランデザイン一級建築士事務所

Своими руками бывает легко сделать панорамное остекление из множества небольших и дешевых окон.

​Расширение гостиной

REFORMA VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA. EL SOTO DE LA MORALEJA. MADRID. 2007, Bescos-Nicoletti Arquitectos Bescos-Nicoletti Arquitectos Зимний сад в стиле модерн
Bescos-Nicoletti Arquitectos

Bescos-Nicoletti Arquitectos
Bescos-Nicoletti Arquitectos
Bescos-Nicoletti Arquitectos

Среди многих идей пристроек расширение гостиной может помочь вам установить панорамное остекление в комнате, раньше слишком темной.

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