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10 летних кухонь на круглый год!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Hampton Conservatories & Orangeries, Hampton Windows Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
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Хотите, чтобы ваша летняя кухня работала круглый год? Тогда смотрите на подобранные специально для вас решения в нашей новой Книге Идей! Собранные по всему миру, они призваны помочь нам продлить удовольствие от использования летней кухни или вообще растянуть на круглый год.

Специалисты homify – архитекторы и дизайнеры – постарались дать вам наглядные примеры того, как летняя кухня может преобразиться за счет смелых решений.

​Мебель, которой не страшна непогода

Casa MM, FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc. FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc. Дома в стиле модерн
FAARQ – Facundo Arana Arquitecto &amp; asoc.

FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc.
FAARQ – Facundo Arana Arquitecto &amp; asoc.
FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc.

Итак, изначально вам следует подумать о том, чтобы все материалы на летней кухне, включая мебель, гарнитур и технику, были не подвержены повреждениям из-за непогоды. В частности это касается снега, избытка влажности, осадков, прямого воздействия солнечных лучей.

Можно придумать специальные железные или деревянные сплошные экраны для гарнитура, которые, как ставни, будут закрывать всю мебель и технику (например, тостер), составленные здесь на зиму. Также можно эти экраны сделать распашными или в виде дверей-слайдеров.

​Кухня в остекленной беседке

Cobertura .SC, Amis Arquitetura e Decoração Amis Arquitetura e Decoração Балконы и веранды в эклектичном стиле
Amis Arquitetura e Decoração

Amis Arquitetura e Decoração
Amis Arquitetura e Decoração
Amis Arquitetura e Decoração

Можно организовать кухню и в остекленной беседке. Тогда она будет полностью защищена от осадков и вам стоит лишь плотно закрывать ее на зиму. Правда, убрав снег с дорожки, вы можете растопить здесь печь и использовать ее даже на Рождество!

​Бесшовное остекление

Casa Toscana em Serra Negra, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura Веранда и терраса в стиле кантри
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

Бесшовное остекление поможет любой кухне или столовой, находится ли она в беседке, пристройке или пока еще просто на террасе. Оно часто бывает складное, что позволяет убирать его летом и закрывать нужные элементы в дождь.

​Летняя кухня в пристройке

Clásicos Detalles, LLACAY arq LLACAY arq Зимний сад в классическом стиле
LLACAY arq

LLACAY arq
LLACAY arq
LLACAY arq

В отдельной пристройке с дверью в главный дом и гостевой туалетной комнатой летняя кухня смотрится лучше всего. Отсюда можно выйти в сад или к бассейну, дойти до крыльца вдоль дома или попасть прямиком на главную кухню. Такая пристройка имеет плоскую или идентичную с основным зданием кровлю.

​Летняя кухня в зимнем саду

Varanda Gourmet, Cláudia Hypolito Arquitetura & Interiores Cláudia Hypolito Arquitetura & Interiores Балкон и терраса в рустикальном стиле
Cláudia Hypolito Arquitetura &amp; Interiores

Cláudia Hypolito Arquitetura & Interiores
Cláudia Hypolito Arquitetura &amp; Interiores
Cláudia Hypolito Arquitetura & Interiores

Стеклянные потолок и стены помогут вам создать атмосферу зимнего сада на летней кухне. Дополнительно здесь может быть проведено отопление, например, расставлены по бокам радиаторы на электричестве, которые позволят в любой зимний выходной вновь использовать кухню. Конечно, отапливать такую кухню постоянно будет весьма затратно.

​Нержавеющая сталь

Moderna integridad, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Дома в стиле модерн
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

Нержавеющая сталь позволяет не только скрыть все элементы кухни, защитив тем самым их от непогоды, но и шикарно подходит под стили минимализм, модерн и пляжный. Она гармонично сочетается с бледным термодеревом, плиткой и нейтральной гаммой.

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​Стилизованная главная кухня в доме

REMODELACIÓN QUINCHO, María Florencia Funes María Florencia Funes Зимний сад в рустикальном стиле Твердая древесина Эффект древесины
María Florencia Funes

María Florencia Funes
María Florencia Funes
María Florencia Funes

Ваша главная кухня может стать похожа на летнюю кухню, если вы разместите в ней больше элементов в тропическом стиле или пляжном. Добавьте сюда большой стол для семьи и друзей, телевизор и террасу и вы получите то, что хотели – летнюю кухню с круглогодичными функциями!

​Потолок-трансформер

VIVIENDA UNIFAMILIAR MG, Marantz Arquitectura Marantz Arquitectura Балкон и терраса в стиле модерн
Marantz Arquitectura

Marantz Arquitectura
Marantz Arquitectura
Marantz Arquitectura

В пристройке или беседке можно реализовать идею сборного потолка, чтобы открывать часть кухни для свежего воздуха летом. Таким образом, данное помещение может быть закрытым в зимнее время.

​Складные стеклянные стены

Banqueting house, Kerimov Architects Kerimov Architects Балкон и терраса в стиле минимализм
Kerimov Architects

Banqueting house

Kerimov Architects
Kerimov Architects
Kerimov Architects

В пристройке или на веранде складные стеклянные двери помогут кухне или любой другой комнате дома защититься от непогоды. Летняя кухня в таком варианте выглядит особенно привлекательно.

​Эркер для летней столовой

Rear Extension Phi Architects
Phi Architects

Rear Extension

Phi Architects
Phi Architects
Phi Architects

Если же вы хотите бюджетную пристройку летней кухни, то подумайте об увеличении площади вашей основной кухни за счет пристройки и организации в этом месте зоны столовой и гостиной. Такой эркер, выступающий вперед и заодно помогающий вам реализовать идею панорамного остекления в пол, подойдет под любой стиль здания.

​Классический зимний сад

Hardwood Orangery Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Orangery

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

В стиле английского зимнего сада можно наилучшим образом организовать кухню в пристройке. Вам понадобится остекление с трех сторон, стеклянная кровля и расположение рядом с основной кухней – в идеале нужно окно с подоконником, чтобы легко перемещать продукты и блюда. На такой летней кухне будет набор мелкой бытовой техники на узком гарнитуре, как на фотографии выше, а большая часть готовки производится на основной кухне.

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