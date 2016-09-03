10 летних кухонь на круглый год!

Хотите, чтобы ваша летняя кухня работала круглый год? Тогда смотрите на подобранные специально для вас решения в нашей новой Книге Идей! Собранные по всему миру, они призваны помочь нам продлить удовольствие от использования летней кухни или вообще растянуть на круглый год.
Специалисты homify – архитекторы и дизайнеры – постарались дать вам наглядные примеры того, как летняя кухня может преобразиться за счет смелых решений.
Итак, изначально вам следует подумать о том, чтобы все материалы на летней кухне, включая мебель, гарнитур и технику, были не подвержены повреждениям из-за непогоды. В частности это касается снега, избытка влажности, осадков, прямого воздействия солнечных лучей.
Можно придумать специальные железные или деревянные сплошные экраны для гарнитура, которые, как ставни, будут закрывать всю мебель и технику (например, тостер), составленные здесь на зиму. Также можно эти экраны сделать распашными или в виде дверей-слайдеров.
Можно организовать кухню и в остекленной беседке. Тогда она будет полностью защищена от осадков и вам стоит лишь плотно закрывать ее на зиму. Правда, убрав снег с дорожки, вы можете растопить здесь печь и использовать ее даже на Рождество!
Бесшовное остекление поможет любой кухне или столовой, находится ли она в беседке, пристройке или пока еще просто на террасе. Оно часто бывает складное, что позволяет убирать его летом и закрывать нужные элементы в дождь.
В отдельной пристройке с дверью в главный дом и гостевой туалетной комнатой летняя кухня смотрится лучше всего. Отсюда можно выйти в сад или к бассейну, дойти до крыльца вдоль дома или попасть прямиком на главную кухню. Такая пристройка имеет плоскую или идентичную с основным зданием кровлю.
Стеклянные потолок и стены помогут вам создать атмосферу зимнего сада на летней кухне. Дополнительно здесь может быть проведено отопление, например, расставлены по бокам радиаторы на электричестве, которые позволят в любой зимний выходной вновь использовать кухню. Конечно, отапливать такую кухню постоянно будет весьма затратно.
Нержавеющая сталь позволяет не только скрыть все элементы кухни, защитив тем самым их от непогоды, но и шикарно подходит под стили минимализм, модерн и пляжный. Она гармонично сочетается с бледным термодеревом, плиткой и нейтральной гаммой.
Ваша главная кухня может стать похожа на летнюю кухню, если вы разместите в ней больше элементов в тропическом стиле или пляжном. Добавьте сюда большой стол для семьи и друзей, телевизор и террасу и вы получите то, что хотели – летнюю кухню с круглогодичными функциями!
В пристройке или беседке можно реализовать идею сборного потолка, чтобы открывать часть кухни для свежего воздуха летом. Таким образом, данное помещение может быть закрытым в зимнее время.
В пристройке или на веранде складные стеклянные двери помогут кухне или любой другой комнате дома защититься от непогоды. Летняя кухня в таком варианте выглядит особенно привлекательно.
Если же вы хотите бюджетную пристройку летней кухни, то подумайте об увеличении площади вашей основной кухни за счет пристройки и организации в этом месте зоны столовой и гостиной. Такой эркер, выступающий вперед и заодно помогающий вам реализовать идею панорамного остекления в пол, подойдет под любой стиль здания.
В стиле английского зимнего сада можно наилучшим образом организовать кухню в пристройке. Вам понадобится остекление с трех сторон, стеклянная кровля и расположение рядом с основной кухней – в идеале нужно окно с подоконником, чтобы легко перемещать продукты и блюда. На такой летней кухне будет набор мелкой бытовой техники на узком гарнитуре, как на фотографии выше, а большая часть готовки производится на основной кухне.
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