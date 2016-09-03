10 летних кухонь на круглый год!

Хотите, чтобы ваша летняя кухня работала круглый год? Тогда смотрите на подобранные специально для вас решения в нашей новой Книге Идей! Собранные по всему миру, они призваны помочь нам продлить удовольствие от использования летней кухни или вообще растянуть на круглый год.

Специалисты homify – архитекторы и дизайнеры – постарались дать вам наглядные примеры того, как летняя кухня может преобразиться за счет смелых решений.