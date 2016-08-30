Вертикальный сад своими руками

Вертикальные сады бывают разные – простые, с суккулентами, сложные, с подсветкой и тропическими растениями, а также для сада или для интерьера. Те, что создаются для сада, могут быть оформлены только теми растениями,что подходят для вашего климата, а вот из сада в интерьере можно создать оазис из орхидей и других экзотических цветов.
Другое название вертикального сада – фитостена, фитомодуль, живая стена, зеленая стена. Их использование популярно в общественных местах (торговых центрах), в офисах, на балконах, в садах, на люксовых виллах, в гостиных и лестничных холлах. Есть и вертикальные сады в стиле рустик из деревянных элементов.
Орнаменты в посадке разноцветных растений или геометричное расположение их линиями, кругами и другими узорами очень распространено и является главным декоративным приемом. В современном дизайне фитостен доминируют насыщенные зеленые (темные и глубокие) цвета для листвы и тропические (фуксия, фиолет) – для цветков.
Структуру вертикального сада можно создать с помощью текстиля Woolly Pocket в нишах для растений или сплошной доски с грунтом, который держится за счет полимерной или металлической сетки. Также есть вариант посадки в палетты в стиле рустик или же с помощью профильных систем, например Urbio. Есть сады и на основе полимерного войлока, но они стоят дороже и их обустраивают чаще всего лишь профессионалы.
Удивительные узоры и орнаменты вы сможете создавать на основе геометрично расположенных посадок. Это могут быть эффекты омбре, где растения с темной листвой продолжаются посадками со все более и более светлой, арабские узоры, формат разноцветной радуги (на фотографии выше), шахматка и полосочка.
Есть два варианта для посадки растений по системе вертикального сада – в субстрат (гидропонику) или в обычный грунт. В субстрате часто оказываются видны корни растений, т.к. многими дизайнерами они используются как элемент эклектичного дизайна, тогда как на основе традиционного грунта сад выглядит более универсально.
Чаще всего фитостены требуют очень мало времени и сил для поддержания их красоты. Нужно подливать воду, опрыскивать некоторые растения, удалять засохшие цветки и листья. Самые неприхотливыми в таком случае представляются стены из мха и почвопокровных растений.
Есть еще одна возможность для создания вертикального сада – это посадка в контейнеры на реечные экраны. Такой сад уже не считается фитостеной в прямом смысле слова, но выглядит не менее заманчиво. Уход за таким садом является стандартным, как за растениями в кашпо.
Сциндапсус, аглаонма, монстера, маранта, спатифиллум, драцена, антуриум, гузмания отлично подходят для создания вертикального сада в современном стиле. При этом вы можете разбавить тропическую зелень этих растений орхидеями в отдельных горшках или контейнерах, лилиями. Отличные стены получаются из мха, нефролепсиса, традесканции, аспарагуса Сетасеус, простого аспарагуса и аспарагуса Шпренджерей.
Интересно выглядит роскошный асплениум Осака. Среди цветущих растений следует посоветовать петунию, каланхое, пеларгонию, лабелию, бегонию – все они имеют темную листву и хорошую приживаемость. Отличный эффект могут дать и любые луковичные, так как они неприхотливы, правда, по мере отцветания их стоит заменять на другие, ведь ждать следующего цикла цветения слишком долго.
Отлично подходят для создания фитостены и очень многие суккуленты, некоторые осоки и злаки, почвопокровные растения. Все те, что крепко держатся корнями за землю, неприхотливы, легко стремятся вверх, к солнцу, приземисты или, наоборот, ниспадают, как плющи. Вы можете экспериментировать с любимыми видами растений, но те, что названы выше, имеют больший потенциал и процентную приживаемость.
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