Вертикальный сад своими руками

Сциндапсус, аглаонма, монстера, маранта, спатифиллум, драцена, антуриум, гузмания отлично подходят для создания вертикального сада в современном стиле. При этом вы можете разбавить тропическую зелень этих растений орхидеями в отдельных горшках или контейнерах, лилиями. Отличные стены получаются из мха, нефролепсиса, традесканции, аспарагуса Сетасеус, простого аспарагуса и аспарагуса Шпренджерей.

Интересно выглядит роскошный асплениум Осака. Среди цветущих растений следует посоветовать петунию, каланхое, пеларгонию, лабелию, бегонию – все они имеют темную листву и хорошую приживаемость. Отличный эффект могут дать и любые луковичные, так как они неприхотливы, правда, по мере отцветания их стоит заменять на другие, ведь ждать следующего цикла цветения слишком долго.

Отлично подходят для создания фитостены и очень многие суккуленты, некоторые осоки и злаки, почвопокровные растения. Все те, что крепко держатся корнями за землю, неприхотливы, легко стремятся вверх, к солнцу, приземисты или, наоборот, ниспадают, как плющи. Вы можете экспериментировать с любимыми видами растений, но те, что названы выше, имеют больший потенциал и процентную приживаемость.

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