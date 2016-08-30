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Вертикальный сад своими руками

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Muros Verdes - Jardines Verticales , ENVERDE ENVERDE Балкон и терраса в стиле модерн
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Вертикальные сады бывают разные – простые, с суккулентами, сложные, с подсветкой и тропическими растениями, а также для сада или для интерьера. Те, что создаются для сада, могут быть оформлены только теми растениями,что подходят для вашего климата, а вот из сада в интерьере можно создать оазис из орхидей и других экзотических цветов.

​Типы вертикальных садов

Bambootec , Bambootec Bambootec Сад в стиле модерн
Bambootec

Bambootec
Bambootec
Bambootec

Другое название вертикального сада – фитостена, фитомодуль, живая стена, зеленая стена. Их использование популярно в общественных местах (торговых центрах), в офисах, на балконах, в садах, на люксовых виллах, в гостиных и лестничных холлах. Есть и вертикальные сады в стиле рустик из деревянных элементов.

Орнаменты в посадке разноцветных растений или геометричное расположение их линиями, кругами и другими узорами очень распространено и является главным декоративным приемом. В современном дизайне фитостен доминируют насыщенные зеленые (темные и глубокие) цвета для листвы и тропические (фуксия, фиолет) – для цветков.

​Основа и сетка

Jardín Vertical Sostenible/ vertical urban gardens , thesustainableproject thesustainableproject Сад в средиземноморском стиле
thesustainableproject

thesustainableproject
thesustainableproject
thesustainableproject

Структуру вертикального сада можно создать с помощью текстиля Woolly Pocket в нишах для растений или сплошной доски с грунтом, который держится за счет полимерной или металлической сетки. Также есть вариант посадки в палетты в стиле рустик или же с помощью профильных систем, например Urbio. Есть сады и на основе полимерного войлока, но они стоят дороже и их обустраивают чаще всего лишь профессионалы.

​Орнаменты и узоры

Muros Verdes - Jardines Verticales , ENVERDE ENVERDE Балкон и терраса в стиле модерн
ENVERDE

ENVERDE
ENVERDE
ENVERDE

Удивительные узоры и орнаменты вы сможете создавать на основе геометрично расположенных посадок. Это могут быть эффекты омбре, где растения с темной листвой продолжаются посадками со все более и более светлой, арабские узоры, формат разноцветной радуги (на фотографии выше), шахматка и полосочка.

​Посадка и грунт

Architettura & Servizi by SUNDAR Italia, Architettura & Servizi Architettura & Servizi Сад в стиле модерн
Architettura &amp; Servizi

Architettura & Servizi
Architettura &amp; Servizi
Architettura & Servizi

Есть два варианта для посадки растений по системе вертикального сада – в субстрат (гидропонику) или в обычный грунт. В субстрате часто оказываются видны корни растений, т.к. многими дизайнерами они используются как элемент эклектичного дизайна, тогда как на основе традиционного грунта сад выглядит более универсально.

​Уход за фитостеной

Painéis verticais, A Varanda Floricultura e Paisagismo A Varanda Floricultura e Paisagismo Балкон и терраса в стиле модерн
A Varanda Floricultura e Paisagismo

A Varanda Floricultura e Paisagismo
A Varanda Floricultura e Paisagismo
A Varanda Floricultura e Paisagismo

Чаще всего фитостены требуют очень мало времени и сил для поддержания их красоты. Нужно подливать воду, опрыскивать некоторые растения, удалять засохшие цветки и листья. Самые неприхотливыми в таком случае представляются стены из мха и почвопокровных растений.

Есть еще одна возможность для создания вертикального сада – это посадка в контейнеры на реечные экраны. Такой сад уже не считается фитостеной в прямом смысле слова, но выглядит не менее заманчиво. Уход за таким садом является стандартным, как за растениями в кашпо.

​Конкретные виды растений

Piscina mar do Caribe, Gisele Ribeiro Arquitetura Gisele Ribeiro Arquitetura Сад в тропическом стиле Камень Зеленый
Gisele Ribeiro Arquitetura

Gisele Ribeiro Arquitetura
Gisele Ribeiro Arquitetura
Gisele Ribeiro Arquitetura

Сциндапсус, аглаонма, монстера, маранта, спатифиллум, драцена, антуриум, гузмания отлично подходят для создания вертикального сада в современном стиле. При этом вы можете разбавить тропическую зелень этих растений орхидеями в отдельных горшках или контейнерах, лилиями. Отличные стены получаются из мха, нефролепсиса, традесканции, аспарагуса Сетасеус, простого аспарагуса и аспарагуса Шпренджерей.

Интересно выглядит роскошный асплениум Осака. Среди цветущих растений следует посоветовать петунию, каланхое, пеларгонию, лабелию, бегонию – все они имеют темную листву и хорошую приживаемость. Отличный эффект могут дать и любые луковичные, так как они неприхотливы, правда, по мере отцветания их стоит заменять на другие, ведь ждать следующего цикла цветения слишком долго.

Отлично подходят для создания фитостены и очень многие суккуленты, некоторые осоки и злаки, почвопокровные растения. Все те, что крепко держатся корнями за землю, неприхотливы, легко стремятся вверх, к солнцу, приземисты или, наоборот, ниспадают, как плющи. Вы можете экспериментировать с любимыми видами растений, но те, что названы выше, имеют больший потенциал и процентную приживаемость.

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