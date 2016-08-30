Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

20 лучших идей для малогабариток

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
DORMITÓRIO, Joana & Manoela Arquitetura Joana & Manoela Arquitetura Спальня в стиле модерн
Loading admin actions …

Давайте вместе найдем ту идею, которая спасет вашу квартиру от неаккуратного вида и маленького количества мест хранения!

​Мезонин, второй уровень

homify Детская комната в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Второй уровень можно реализовать как спальню, библиотеку, гостиную, домашний кинотеатр, детскую игровую. Под ним может быть шкаф, диван или кровать. Под лестницей – ящики или полки.

​Перепланировка и объединение

W stylu prowansalskim, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Гостиная в средиземноморском стиле
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Посмотрите, какой красивой стала комната, которая раньше была кухней в 6 кв. метров и комнатой в 17 кв. метров! Теперь здесь на 23 кв. метрах разместилась красивая кухня-гостиная с полноценным диваном, креслом, столовой группой, кухонным гарнитуром. Со стеной в кухне не было бы окна, в коридоре – недостаток солнца, столовая группа просто не поместилась бы, а кресло бы упиралось видом в стену.

​Интегрированная отделка

DORMITÓRIO, Joana & Manoela Arquitetura Joana & Manoela Arquitetura Спальня в стиле модерн
Joana &amp; Manoela Arquitetura

Joana & Manoela Arquitetura
Joana &amp; Manoela Arquitetura
Joana & Manoela Arquitetura

Ниши, полочки, зеркала, ящики, встроенные в гипсокартонный модуль в формате отделки, позволяют любую маленькую комнату сделать мульти-функциональной.

​Минимализм во всем

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design Гостиная в скандинавском стиле
Ekaterina Donde Design

Квартира для молодой девушки

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Простые формы мебели, как в стилях минимализм, модерн или в скандинавском варианте, помогут вам использовать каждый сантиметр.

​Мини-кухня

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Маленькая кухня – это полный набор техники, но с барной стойкой или выдвижным столом в качестве главной разделочной поверхности.

​Модульная мебель

homify Гостиная в стиле минимализм Бежевый
homify

homify
homify
homify

Специальная модульная мебель, созданная под ваш интерьер в эксклюзивном формате, может объединить функции кухни и TV в потрясающе изысканном и современном формате. Посмотрите, справа у нас холодильник, раковина и двухконфорочная плита, слева – TV и биокамин (ок. 60 тыс. рублей за камин), и все это – на 6 кв. метрах! Посмотреть всю квартиру можно здесь – со столовой на лоджии и спальней с зеркальной отделкой стен.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Атмосфера бутик-отеля

Quartos, Nilza Alves e Rita Diniz Nilza Alves e Rita Diniz Спальня в стиле модерн
Nilza Alves e Rita Diniz

Nilza Alves e Rita Diniz
Nilza Alves e Rita Diniz
Nilza Alves e Rita Diniz

Дорогая отделка стен и потолков, интегрированное изголовье, панорамное остекление с окнами в пол, туалетный столик плюс к комоду и письменному столку, зеркальная отделка стен, а также мягкая мебель и дорогой качественный текстиль могут возродить облик любой малогабаритки!

​Французские стеклянные перегородки

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КВАРТИРА В ПОДМОСКОВЬЕ, Volkovs studio Volkovs studio Кухня в классическом стиле
Volkovs studio

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КВАРТИРА В ПОДМОСКОВЬЕ

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

Идеально и такое элегантное решение для гостиных, в которых есть спальня! Очень красиво смотрится в стилях ар-деко, лофт, минимализм и модерн.

​Подсветка неоновыми лентами и софитами

Iluminação destaca projeto moderno de flat na capital paulista, Guido Iluminação e Design Guido Iluminação e Design Спальня в стиле модерн
Guido Iluminação e Design

Guido Iluminação e Design
Guido Iluminação e Design
Guido Iluminação e Design

Подсветка потолка, пола, стен, предметов искусства и картин – то, что делает любой интерьер вечером волшебным и более привлекательным!

​Зеркальная мебель

Apartamento Trump Hollywood, Regina Claudia p. Galletti Regina Claudia p. Galletti Спальня в стиле модерн
Regina Claudia p. Galletti

Regina Claudia p. Galletti
Regina Claudia p. Galletti
Regina Claudia p. Galletti

Зеркала преломляют свет, освещают пространство, визуально расширяя его и осветляя! Они идеальны в дизайне мебели для малогабариток!

​Серая и кофейная цветовые гаммы

DORMITORIOS JUVENILES, MUEBLES DUERO MUEBLES DUERO Спальная комната Кровати и изголовья
MUEBLES DUERO

MUEBLES DUERO
MUEBLES DUERO
MUEBLES DUERO

Самые модные современные цветовые гаммы, основанные на каменном и пепельно-серых тонах и кофейной палитре (латте, мокко, какао и т.п.) идеально подходят для маленьких квартир со множеством мелких деталей.

​Стол-трансформер

FLATMATE: Eine raumsparende Lösung für das Homeoffice in Zeiten der CORONA-Krise, studio michael hilgers studio michael hilgers Рабочий кабинет Письменные столы
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

Складной стол для обеденной зоны, для работы за ноутбуком, для туалетного столика с зеркалом или для письменной зоны в детской – то, что поможет вам сделать облик квартиры более аккуратным.

​Кровать-трансформер

Tango, Resource Furniture Resource Furniture Спальня
Resource Furniture

Tango

Resource Furniture
Resource Furniture
Resource Furniture

Есть три самых популярных типов кроватей-трансформеров – те, что в обеденное время являются диваном; те, что в обеденное время оставляют место пустым и те,что являются обычным раскладным диваном. Все варианты очень удобны и помогают спасти интерьер.

​Зеркальная отделка стен

Starhotels E.c.ho., Andrea Auletta Interior Design Andrea Auletta Interior Design Офисные помещения и магазины
Andrea Auletta Interior Design

Andrea Auletta Interior Design
Andrea Auletta Interior Design
Andrea Auletta Interior Design

Маленькие пространства (даже 5-метровые кухни, 8-ми метровые спальни, узкие и маленькие комнаты) помогут увеличить зеркала на стенах. Они могут быть оформлены либо в стиле ар-деко – с ромбами, инкрустацией и в различных орнаментах, либо в стиле минимализм – с минимальными швами.

​Детская в два уровня

Laurel, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Детская комната в стиле модерн
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Два уровня в детской помогают обустроить пространство для ребенка со всеми зонами, включая диванную.

​Кухонный остров

homify КухняСтолы и стулья
homify

homify
homify
homify

Кухонный остров в открытой планировке спасает квадратные метры, как никто другой!

​Письменный стол + TV в спальне

Starhotels E.c.ho., Andrea Auletta Interior Design Andrea Auletta Interior Design Офисные помещения и магазины
Andrea Auletta Interior Design

Andrea Auletta Interior Design
Andrea Auletta Interior Design
Andrea Auletta Interior Design

Удачная комбинация письменного стола (комода/будуарного столика) и TV над ним поможет любой спальне!

​Лофтовое пространство

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

При высоких потолках всегда думайте о том, как бы обустроить верхнюю зону – под жилой второй этаж, хранение, зону второго света.

​Компактность и светлая гамма

Consultas de Homestyling , Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling
Rafaela Fraga Brás, Interior Design &amp; Homestyling

Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling
Rafaela Fraga Brás, Interior Design &amp; Homestyling
Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling

Потрясающая комбинация мебели для мини-гостиной на этой схеме отлично подойдет под размер в 16-18 кв. метров.

​Переходы по полутонам

Project Art Deco style, Ekaterina Kozlova Ekaterina Kozlova Гостиные в эклектичном стиле Текстиль Серый
Ekaterina Kozlova

Project Art Deco style

Ekaterina Kozlova
Ekaterina Kozlova
Ekaterina Kozlova

Переходы по полутонам в серой и шоколадной гамме помогают привнести глубину и эклектичность в интерьер маленькой комнаты.

​Сложная люксовая отделка

Mediterranean style, Ekaterina Kozlova Ekaterina Kozlova ГостинаяТабуреты и стулья Фарфор Синий
Ekaterina Kozlova

Mediterranean style

Ekaterina Kozlova
Ekaterina Kozlova
Ekaterina Kozlova

Отделка потолков в стиле транситионал или в средиземноморском стиле, ставни на окнах, арочные двери и окна, панорамные двери-слайдеры с выходом на балкон, баузери и зеркала на стенах и при этом – нейтральные тона пола, стен и потолка помогут вам по атмосфере сделать вашу малогабаритку на выбор – пентхаусом, сьютом в отеле или средиземноморской виллой.

​Современная ванная

Rhyland suite homify Ванная комнатаВанны и душевые
homify

Rhyland suite

homify
homify
homify

В ванной комнате цветные палитры уже давно не в моде. Следует выбирать каменные, шоколадные, кофейные оттенки, либо сделать комнату полностью белоснежной.

​Панорамное остекление

Las Cases, House in Rio House in Rio Спальня в стиле модерн
House in Rio

House in Rio
House in Rio
House in Rio

Большие окна в любом случае сделают вашу спальню на вид больше и по настроению привлекательнее. Радиаторы в таком случае ставятся прямо перед панорамным остеклением – вида они не портят.

Далее на homify:

— Дизайн кухни: инновации и тренды 2016;

— Шикарные классические кухни.

Современный дом в стиле минимализм
А вам какая Идея на фотографиях выше понравилась больше всего?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо