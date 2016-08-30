20 лучших идей для малогабариток

Посмотрите, какой красивой стала комната, которая раньше была кухней в 6 кв. метров и комнатой в 17 кв. метров! Теперь здесь на 23 кв. метрах разместилась красивая кухня-гостиная с полноценным диваном, креслом, столовой группой, кухонным гарнитуром. Со стеной в кухне не было бы окна, в коридоре – недостаток солнца, столовая группа просто не поместилась бы, а кресло бы упиралось видом в стену.