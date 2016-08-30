20 лучших идей для малогабариток

Давайте вместе найдем ту идею, которая спасет вашу квартиру от неаккуратного вида и маленького количества мест хранения!
Второй уровень можно реализовать как спальню, библиотеку, гостиную, домашний кинотеатр, детскую игровую. Под ним может быть шкаф, диван или кровать. Под лестницей – ящики или полки.
Посмотрите, какой красивой стала комната, которая раньше была кухней в 6 кв. метров и комнатой в 17 кв. метров! Теперь здесь на 23 кв. метрах разместилась красивая кухня-гостиная с полноценным диваном, креслом, столовой группой, кухонным гарнитуром. Со стеной в кухне не было бы окна, в коридоре – недостаток солнца, столовая группа просто не поместилась бы, а кресло бы упиралось видом в стену.
Ниши, полочки, зеркала, ящики, встроенные в гипсокартонный модуль в формате отделки, позволяют любую маленькую комнату сделать мульти-функциональной.
Простые формы мебели, как в стилях минимализм, модерн или в скандинавском варианте, помогут вам использовать каждый сантиметр.
Маленькая кухня – это полный набор техники, но с барной стойкой или выдвижным столом в качестве главной разделочной поверхности.
Специальная модульная мебель, созданная под ваш интерьер в эксклюзивном формате, может объединить функции кухни и TV в потрясающе изысканном и современном формате. Посмотрите, справа у нас холодильник, раковина и двухконфорочная плита, слева – TV и биокамин (ок. 60 тыс. рублей за камин), и все это – на 6 кв. метрах! Посмотреть всю квартиру можно здесь – со столовой на лоджии и спальней с зеркальной отделкой стен.
Дорогая отделка стен и потолков, интегрированное изголовье, панорамное остекление с окнами в пол, туалетный столик плюс к комоду и письменному столку, зеркальная отделка стен, а также мягкая мебель и дорогой качественный текстиль могут возродить облик любой малогабаритки!
Идеально и такое элегантное решение для гостиных, в которых есть спальня! Очень красиво смотрится в стилях ар-деко, лофт, минимализм и модерн.
Подсветка потолка, пола, стен, предметов искусства и картин – то, что делает любой интерьер вечером волшебным и более привлекательным!
Зеркала преломляют свет, освещают пространство, визуально расширяя его и осветляя! Они идеальны в дизайне мебели для малогабариток!
Самые модные современные цветовые гаммы, основанные на каменном и пепельно-серых тонах и кофейной палитре (латте, мокко, какао и т.п.) идеально подходят для маленьких квартир со множеством мелких деталей.
Складной стол для обеденной зоны, для работы за ноутбуком, для туалетного столика с зеркалом или для письменной зоны в детской – то, что поможет вам сделать облик квартиры более аккуратным.
Есть три самых популярных типов кроватей-трансформеров – те, что в обеденное время являются диваном; те, что в обеденное время оставляют место пустым и те,что являются обычным раскладным диваном. Все варианты очень удобны и помогают спасти интерьер.
Маленькие пространства (даже 5-метровые кухни, 8-ми метровые спальни, узкие и маленькие комнаты) помогут увеличить зеркала на стенах. Они могут быть оформлены либо в стиле ар-деко – с ромбами, инкрустацией и в различных орнаментах, либо в стиле минимализм – с минимальными швами.
Два уровня в детской помогают обустроить пространство для ребенка со всеми зонами, включая диванную.
Кухонный остров в открытой планировке спасает квадратные метры, как никто другой!
Удачная комбинация письменного стола (комода/будуарного столика) и TV над ним поможет любой спальне!
При высоких потолках всегда думайте о том, как бы обустроить верхнюю зону – под жилой второй этаж, хранение, зону второго света.
Потрясающая комбинация мебели для мини-гостиной на этой схеме отлично подойдет под размер в 16-18 кв. метров.
Переходы по полутонам в серой и шоколадной гамме помогают привнести глубину и эклектичность в интерьер маленькой комнаты.
Отделка потолков в стиле транситионал или в средиземноморском стиле, ставни на окнах, арочные двери и окна, панорамные двери-слайдеры с выходом на балкон, баузери и зеркала на стенах и при этом – нейтральные тона пола, стен и потолка помогут вам по атмосфере сделать вашу малогабаритку на выбор – пентхаусом, сьютом в отеле или средиземноморской виллой.
В ванной комнате цветные палитры уже давно не в моде. Следует выбирать каменные, шоколадные, кофейные оттенки, либо сделать комнату полностью белоснежной.
Большие окна в любом случае сделают вашу спальню на вид больше и по настроению привлекательнее. Радиаторы в таком случае ставятся прямо перед панорамным остеклением – вида они не портят.
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