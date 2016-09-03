Скандинавский дизайн на 50 метрах

Студия TRANSITION INTERIOR DESIGN представляет нам пространство площадью 50 кв. метров, оформленное в скандинавском стиле. Узнаваемое сочетание белого на стенах и потолке и светлого натурального дерева на полу, традиционные нордические орнаменты на текстиле и плитке плюс особое внимание к супер-современной технологичной начинке делают эту квартиру эталоном скандинавского стиля в дизайне интерьеров.
И совсем не важно, что находится она в 19 округе Парижа. Атрибуты скандинавского дизайна вполне соответствуют любому городу. В квартире была произведена значительная перепланировка, что немного уменьшило коридор, но добавило совсем не лишних сантиметров ванной комнате. Теперь там разместился не только стандартный комплект в виде умывальника и душевой кабины, но и стиральная машина.Туалетная комната расположена в отдельном помещении.
Молодая пара осталась довольна преобразованиями и рада, что заметила потенциал этой небольшой квартиры. Пришлось снести все межкомнатные перегородки и заново распланировать имеющиеся квадратные метры.
Небольшие квартирки дорожат каждым солнечным лучиком, потому предпочитают открытую планировку и большие окна. После сноса перегородок коридор сделали короче, что существенно изменило естественное освещение квартиры. Конечно же, в лучшую сторону.
Весь мир восторгается северными приемами, которые позволяют малогабариткам становиться супер-удобным местом для жизни. Эргономичное и часто необычное расположение модулей продиктовано возможностями самой квартиры. Косые стены, ниши – все работает на результат и в итоге получается разместить и на 20 квадратах все, что нужно в кухне, столовой и гостиной.
Кажется, в этой семье не очень часто готовят, потому в обычное время телевизор на выкатной тумбе остается в зоне кухонного острова, а сам остров не прирастает дополнительным пространством справа. Подсветка, представленная трио золотых светильников на подвесах, расположена над барной частью острова, потому при готовке (со стороны дивана) не создает тень на рабочей поверхности. Эти мелочи вовсе не случайны, они точно просчитаны, но их воплощение столь обыденно, что понятны восторги дизайнерского мира по поводу рецептов скандинавского стиля.
Серые оттенки пробрались в скандинавский дизайн задолго до того, как стали трендом для всего мира, потому совсем не удивляет в этой квартире ни серое оформление ниши для библиотеки, ни серая обивка раскладного дивана. Многие до сих пор считают серый синонимом «серости», но не нам их в этом разубеждать. Скажем лишь то, что истинное благородство этого цвета лучше раскрывается на фоне других оттенков, а не в моноатмосфере. Хотя бывает, что дизайнеру и в ахроматической палитре удается создать гармоничный образ.
Зона кухни представлена двумя модулями: традиционным гарнитуром с закрытыми навесными шкафчиками вдоль стены и островом со встроенной техникой. Стальной фасад духового шкафа и черный глянец стеклокерамической варочной поверхности – эффектный тандем. Добавьте сюда выдвигающуюся из стола современную вытяжку активного типа, белый глянец фасадов гарнитура, светлое дерево столешницы и вы получите самый простой и распространенный рецепт скандинавской кухни.
По планировке ванная комната расположена рядом со входной дверью, примыкая к стене, вдоль которой расположен кухонный гарнитур. Только в ванной комнате вспоминаешь о том, что все это скандинавское великолепие воссоздано в парижской квартире. Эргономичность и этой комнаты выше всяких похвал. Миниатюрная раковина, возможно, не так удобна, как полноразмерная, но стиральная машина все же важнее.
Правильное сочетание напольной плитки и полированного бетона на стене с зеркалом в медно-шоколадной оправе показывает, что дизайнеры из студии TRANSITION INTERIOR DESIGN действительно следят за модными трендами и воплощают их как настоящие профессионалы.
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