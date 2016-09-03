Скандинавский дизайн на 50 метрах

Студия TRANSITION INTERIOR DESIGN представляет нам пространство площадью 50 кв. метров, оформленное в скандинавском стиле. Узнаваемое сочетание белого на стенах и потолке и светлого натурального дерева на полу, традиционные нордические орнаменты на текстиле и плитке плюс особое внимание к супер-современной технологичной начинке делают эту квартиру эталоном скандинавского стиля в дизайне интерьеров.

И совсем не важно, что находится она в 19 округе Парижа. Атрибуты скандинавского дизайна вполне соответствуют любому городу. В квартире была произведена значительная перепланировка, что немного уменьшило коридор, но добавило совсем не лишних сантиметров ванной комнате. Теперь там разместился не только стандартный комплект в виде умывальника и душевой кабины, но и стиральная машина.Туалетная комната расположена в отдельном помещении.

Молодая пара осталась довольна преобразованиями и рада, что заметила потенциал этой небольшой квартиры. Пришлось снести все межкомнатные перегородки и заново распланировать имеющиеся квадратные метры.