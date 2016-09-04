Как строился деревянный сборный дом

Этот стильный современный дом построен из натуральной древесины и спроектирован студией NOEM. Удивительно, но здесь нет железобетонного каркаса, как во многих подобных проектах, поэтому дом может понравиться любителям экологичной «зеленой» архитектуры из дерева. Современные технологии (эксклюзивные разработки студии) позволяют реализовать актуальную планировку в весьма интересном формате.
В дизайне интерьера и экстерьера был выбран современный стиль модерн в качестве основы плюс добавлены эко-оттенки со средиземноморским шармом. Модель предлагается для реализации на стандартных узких и небольших участках в Испании (менее 6-ти соток), имеет бассейн и террасу.
На фотографии выше вы можете видеть монтаж основной конструкции. Он ведется на протяжении 4 недель и еще около 6 недель требуется для того, чтобы его изготовить. Дом продается в двух комплектациях – без мебели и декора «под ключ» или по системе «все включено». В штате студии работают не только архитекторы, но и дизайнеры и декораторы, подбирающие аксессуары, текстиль, бытовую технику.
Шикарный формат панорамного остекления, терраса с красивым эко-навесом и лазурные воды бассейна позволяют назвать такой дом практически идеальным для жизни молодой семьи!
Дом имеет очень современную и удобную планировку. На первом этаже мы найдем открытую зону кухни-столовой и гостиной, а также террасу, ванную комнату со спальней и гостевую туалетную комнату. На втором этаже нас ждут еще три спальни и кабинет, две ванные и гардеробная при главной спальне.
Стильный дизайн интерьера в средиземноморском стиле подразумевает отделку из мозаики, современное термодерево и бирюзовые акценты в интерьере. Стоимость строительства подобных проектов в Испании, включая зарплату рабочих, расходные материалы и саму конструкцию – около 1200-1600 евро за квадратный метр.
Средняя стоимость квадратного метра в Барселоне при этом – 3800 евро, в Мадриде – 3500 евро, что стоит учитывать для того, чтобы оценить уровень зарплат и жизни и соотнести его с вашим городом. Например, средняя цена за кв. метр в новостройках в Москве – всего лишь 2000 евро, в Санкт-Петербурге – около 1200 евро.
Современная кухня с островом, который имеет шикарную барную стойку справа, выглядит очень стильно! Модные светлые фасады дополнены лаконичными ручками. Кухонный остров имеет двойную глубину столешницы, что со стороны столовой позволяет реализовать хранение так же, как и со стороны кухни. За двустворчатым фасадом за барной стойкой разместился холодильник.
Данная модель дома называется Sauc, имеет площадь в 156 кв. метров, выброс СО2 170 KgCO2/m², потребление энергии 18,7 kWh/m²год, класс энергосбережения А. Время постройки составляет всего лишь 10 недель.
Данный проект идеально подходит для рельефного, узкого и маленького участка. Дом расположен возле горы и идеально соответствует окружающему ландшафту. Корпус из клееной древесины дополнен стеклянным остеклением, включая модуль высотой в 6 метров для лестницы.
Сам дом имеет модульную структуру и может быть быстро изменен под конкретные пожелания заказчика. Легче и дешевле всего увеличить размер остекления, добавить новые окна, террасы или перегородки.
Поднимаясь на второй этаж, мы оказываемся в коридоре, который разводит нас по спальням, ванной комнате и в самой широкой зоне является кабинетом!
Шикарный вид на море в этом проекте выглядит просто изумительно! Отсюда мы можем наблюдать и навес террасы, который специально реализован в столь высоком формате, чтобы создавать тень еще и для зоны кабинета.
Вид на море – не настолько большая роскошь, как кажется на первый взгляд. Многие квартиры и дома в таких странах как Турция или Египет даже в бюджетных вариантах имеют вид на море с холмов или просто с высоты последних этажей, укладываясь в сумму до 2-4 млн рублей за квартиру и до 10-20 млн рублей за виллу с бассейном.
Интересные материалы для вас на homify:
— Дом будущего: 50 квадратных метров на одного;