Как строился деревянный сборный дом

Этот стильный современный дом построен из натуральной древесины и спроектирован студией NOEM. Удивительно, но здесь нет железобетонного каркаса, как во многих подобных проектах, поэтому дом может понравиться любителям экологичной «зеленой» архитектуры из дерева. Современные технологии (эксклюзивные разработки студии) позволяют реализовать актуальную планировку в весьма интересном формате.

В дизайне интерьера и экстерьера был выбран современный стиль модерн в качестве основы плюс добавлены эко-оттенки со средиземноморским шармом. Модель предлагается для реализации на стандартных узких и небольших участках в Испании (менее 6-ти соток), имеет бассейн и террасу.