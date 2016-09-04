Экологичный дом фабричного производства

Студия NOEM занимается ультра-современными проектами сборных энергосберегающих домов. Например, эта модель Eliana площадью 74,4 кв. метра имеет маленький выброс СО2 в 61,35 KgCO2/m², потребление энергии 14,2 kWh/m²год и класс энергосбережения А (один из лучших). Время постройки – всего лишь 10 недель на изготовление и монтаж всего дома.
Стоимость проектов от студии – от 1200 до 1600 евро за квадратный метр. При этом дома имеют систему отопления, внутреннюю отделку, мебель и аксессуары. Проект уже реализован для семьи с маленьким ребенком в Вербене де Сан Хуан, районе испанского города Барселона. Средняя стоимость квадратного метра в Барселоне при этом – 3800 евро, в Мадриде – 3500 евро, что стоит учитывать для того, чтобы оценить уровень зарплат и жизни и соотнести его с вашим городом. Например, средняя цена за кв. метр в новостройках в Москве – всего лишь 2000 евро, в Санкт-Петербурге – около 1200 евро.
Дом имеет очень удобную планировку – справа от входа находится общая зона кухни-гостиной, слева – две спальни со встроенными гардеробами, по центру – прихожая, а за ней – ванная комната. Площадь спален около 15 кв. метров каждая, кухни-гостиной около 30 кв. метров, ванной около 5 кв. метров.
Стильный дизайн интерьера позволяет по достоинству оценить удобную планировку и возможности небольшого дома площадью почти в 75 кв. метров. Получается, что стоимость такого дома в Барселоне примерно 8 млн рублей, тогда как квартира здесь же, в городе, площадью 75 кв. метров, около 12 млн рублей за старую квартиру и около 20 млн рублей за новую, с дизайном интерьера на уровне данного дома.
В дизайне этого дома использовались наливные износостойкие полы, деревянная отделка стен и штукатурка, брендовый дизайнерский кухонный гарнитур и панорамное остекление.
Двери с выходом в сад есть во всех комнатах дома, включая столовую, гостиную и обе спальни.
В дизайне комнат с отделкой стен натуральным деревом была использована белая современная мебель, дизайнерские аксессуары.
Спальни по 15 кв. метров имеют встроенные гардеробы по 3-5 квадратов и нейтральную цветовую гамму в отделке.
Детская также имеет гардероб и расположена рядом с ванной комнатой. Ее площадь (около 15 кв. метров) позволит комфортно жить в ней и двум детям.
Стильная ванная комната имеет небольшую площадь, но оформлена со встроенными сливами и изливами и современной мебелью.
Парадный фасад у дома приватный, без окон, что дает возможность не иметь вид на улицу ни в одной из комнат дома, а только – на сад.
Сбоку мы видим два модуля остекления для спальни, экраны безопасности, позволяющие оставлять дом без присмотра или затенять спальни, а также красивые ступени, включенные в модель дома.
Данный проект имел два самых главных начальных требования – высокая скорость возведения и возможность транспортировки на другой участок, так как семья, заказавшая его для установки в Вербене де Сан Хуан, хотела в будущем переехать на другое место, например, когда ребенок поступит в университет в другом городе.
Теплота дерева в сочетании с модным минимализмом форм дома придают ему характер и скрывают всю технологичную сложность его возведения в готовом для транспортировки виде. Общая толщина стен (60 см с интегрированной системой отопления) отлично подходит для испанского климата. При этом, модульные дома могут быть реализованы под любой климат – в том числе, скандинавский и северный.
Маленький сын владельцев, как сообщили сами архитекторы на официальном сайте, с удивлением наблюдал за тем, как его будущий дом и его будущая комната взлетели с транспортной машины в небо с помощью крана и приземлились именно там, где сказал его отец.
Интересные материалы для вас на homify:
— Дом будущего: 50 квадратных метров на одного;