Экологичный дом фабричного производства

Студия NOEM занимается ультра-современными проектами сборных энергосберегающих домов. Например, эта модель Eliana площадью 74,4 кв. метра имеет маленький выброс СО2 в 61,35 KgCO2/m², потребление энергии 14,2 kWh/m²год и класс энергосбережения А (один из лучших). Время постройки – всего лишь 10 недель на изготовление и монтаж всего дома.

Стоимость проектов от студии – от 1200 до 1600 евро за квадратный метр. При этом дома имеют систему отопления, внутреннюю отделку, мебель и аксессуары. Проект уже реализован для семьи с маленьким ребенком в Вербене де Сан Хуан, районе испанского города Барселона. Средняя стоимость квадратного метра в Барселоне при этом – 3800 евро, в Мадриде – 3500 евро, что стоит учитывать для того, чтобы оценить уровень зарплат и жизни и соотнести его с вашим городом. Например, средняя цена за кв. метр в новостройках в Москве – всего лишь 2000 евро, в Санкт-Петербурге – около 1200 евро.