Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Дом с особенной атмосферой

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura Медиа комнаты в эклектичном стиле
Loading admin actions …

Покупая старый дом, мы почти никогда не смиряемся с его недостатками. Видя потенциал в виде удачного расположения в центре города или хорошей квадратуры, мы стремимся увеличить количество достоинств и сделать его как можно более соответствующим своим представлениям о современном доме.

Сегодня мы приглашаем вас в Сан Паулу, Бразилия. Здесь архитектуры  и дизайнеры из TRIA ARQUITETURA эффектно преобразили дом 70-х годов прошлого века, сумев оставить очаровательную ретро-атмосферу. Но «ретро» здесь вовсе не означает «старый», а скорее «изысканный».

​Стеклянная стена в гостиной

Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura Дома в эклектичном стиле
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
Tria Arquitetura

Необычная планировка представлена дюплексом с первым уровнем в формате буквы «П», благодаря чему получился уютный внутренний дворик. Окон было достаточно много, но все же было принято решение расширить почти каждое из них. А в гостиной получилось сделать стеклянную стену из дверей-слайдеров. Проход, который они образуют при открытии в обе стороны, составляет более 1 метра. Старый дом о таком и мечтать не мог!

​Эклектичный интерьер

Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura Медиа комнаты в эклектичном стиле
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
Tria Arquitetura

Вскрытая кирпичная кладка с подсветкой по потолку, начищенный до блеска благородный паркет и стены сливочного оттенка являются идеальным фоном абсолютно для каждого предмета мебели, расположенного в гостиной. Это касается и бело-глянцевой тумбы для TV, и низкого углового дивана, и ретро-стульев из темного дерева, и изысканного резного секретера, который превратился в буфет с баром.

​Современная кухня

Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura Кухни в эклектичном стиле
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
Tria Arquitetura

Решившись на внесение ретро-антуража в виде стульев и плитки перед кухонным гарнитуром, владельцы и не думали отказываться от технологичных прелестей современности. Потому кухня имеет весь необходимый набор инструментов, да притом весьма роскошного формата. Минималистичные фасады голубиного оттенка дополнены черной композитной столешницей. Очень удачное сочетание!

​Спальня

Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura Спальня в эклектичном стиле
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
Tria Arquitetura

Давайте скажем это вслух: «Каждая спальня должна иметь такое окно!» Представьте, что значит просыпаться каждое утро почти в саду. Может, вас разбудят рассветные лучи или закат вы встретите, лежа с книгой в кровати. Волшебство единения с природой особенно целительно действует на жителей мегаполиса. Необходимость в полноценном ночном отдыхе возрастает пропорционально нашей дневной нагрузке и совсем не важно работаете ли вы в офисе или являетесь домохозяйкой с маленьким ребенком.

​Монохром в ванной комнате

Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura Ванная комната в эклектичном стиле
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
Tria Arquitetura

Восхищение вызывает и ванная комната, особенно если вспомнить, что находится она в старом доме. Плитка на стенах в душевой зоне выглядит слитками белоснежного драгоценного металла. Прозрачные экраны и форточка в душе, может быть, не самое практичное решение там, где будет столько брызг, но при достаточном перфекционизме это будет выглядеть всегда столь же эффектно, как сейчас на снимке.

Двойная раковина из композита с «мраморными» прожилками – мечта многих! Кстати из того же материала сделано сиденье в душе.

​Лестница с подсветкой

Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
Tria Arquitetura

Каждый элемент интерьера и отделки этого дома продуман до мелочей. И дело здесь не только в мастерстве работавших над этим профессионалов. Когда пространство проектируется в тандеме с владельцами, за набором элементов всегда видятся реальные люди, их увлечения, тогда интерьер сразу является живым.

​Вид во внутренний дворик

Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura Кухни в эклектичном стиле
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
Tria Arquitetura

Приватное пространство под открытым небом в виде просторной площадки перед домом, террасы на крыше, узенького французского балкончика или внутреннего дворика дает возможность чувствовать себя себя свободными, разглядывать облака и любоваться звездами.

С этого ракурса нам видна и летняя кухня с патио, что для теплого климата Бразилии является обычным делом. А за одной из стен второй кухни имеется дополнительная туалетная комната, спрятанная за брутальными деревянными панелями.

Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:

— 13 красивых, практичных и доступных домов;

— Идеи дизайна красивой кухни.

Дом 200 метров за 4 млн рублей
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо