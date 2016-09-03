Дом с особенной атмосферой

Покупая старый дом, мы почти никогда не смиряемся с его недостатками. Видя потенциал в виде удачного расположения в центре города или хорошей квадратуры, мы стремимся увеличить количество достоинств и сделать его как можно более соответствующим своим представлениям о современном доме.
Сегодня мы приглашаем вас в Сан Паулу, Бразилия. Здесь архитектуры и дизайнеры из TRIA ARQUITETURA эффектно преобразили дом 70-х годов прошлого века, сумев оставить очаровательную ретро-атмосферу. Но «ретро» здесь вовсе не означает «старый», а скорее «изысканный».
Необычная планировка представлена дюплексом с первым уровнем в формате буквы «П», благодаря чему получился уютный внутренний дворик. Окон было достаточно много, но все же было принято решение расширить почти каждое из них. А в гостиной получилось сделать стеклянную стену из дверей-слайдеров. Проход, который они образуют при открытии в обе стороны, составляет более 1 метра. Старый дом о таком и мечтать не мог!
Вскрытая кирпичная кладка с подсветкой по потолку, начищенный до блеска благородный паркет и стены сливочного оттенка являются идеальным фоном абсолютно для каждого предмета мебели, расположенного в гостиной. Это касается и бело-глянцевой тумбы для TV, и низкого углового дивана, и ретро-стульев из темного дерева, и изысканного резного секретера, который превратился в буфет с баром.
Решившись на внесение ретро-антуража в виде стульев и плитки перед кухонным гарнитуром, владельцы и не думали отказываться от технологичных прелестей современности. Потому кухня имеет весь необходимый набор инструментов, да притом весьма роскошного формата. Минималистичные фасады голубиного оттенка дополнены черной композитной столешницей. Очень удачное сочетание!
Давайте скажем это вслух: «Каждая спальня должна иметь такое окно!» Представьте, что значит просыпаться каждое утро почти в саду. Может, вас разбудят рассветные лучи или закат вы встретите, лежа с книгой в кровати. Волшебство единения с природой особенно целительно действует на жителей мегаполиса. Необходимость в полноценном ночном отдыхе возрастает пропорционально нашей дневной нагрузке и совсем не важно работаете ли вы в офисе или являетесь домохозяйкой с маленьким ребенком.
Восхищение вызывает и ванная комната, особенно если вспомнить, что находится она в старом доме. Плитка на стенах в душевой зоне выглядит слитками белоснежного драгоценного металла. Прозрачные экраны и форточка в душе, может быть, не самое практичное решение там, где будет столько брызг, но при достаточном перфекционизме это будет выглядеть всегда столь же эффектно, как сейчас на снимке.
Двойная раковина из композита с «мраморными» прожилками – мечта многих! Кстати из того же материала сделано сиденье в душе.
Каждый элемент интерьера и отделки этого дома продуман до мелочей. И дело здесь не только в мастерстве работавших над этим профессионалов. Когда пространство проектируется в тандеме с владельцами, за набором элементов всегда видятся реальные люди, их увлечения, тогда интерьер сразу является живым.
Приватное пространство под открытым небом в виде просторной площадки перед домом, террасы на крыше, узенького французского балкончика или внутреннего дворика дает возможность чувствовать себя себя свободными, разглядывать облака и любоваться звездами.
С этого ракурса нам видна и летняя кухня с патио, что для теплого климата Бразилии является обычным делом. А за одной из стен второй кухни имеется дополнительная туалетная комната, спрятанная за брутальными деревянными панелями.
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— 13 красивых, практичных и доступных домов;