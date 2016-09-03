Дом с особенной атмосферой

Покупая старый дом, мы почти никогда не смиряемся с его недостатками. Видя потенциал в виде удачного расположения в центре города или хорошей квадратуры, мы стремимся увеличить количество достоинств и сделать его как можно более соответствующим своим представлениям о современном доме.

Сегодня мы приглашаем вас в Сан Паулу, Бразилия. Здесь архитектуры и дизайнеры из TRIA ARQUITETURA эффектно преобразили дом 70-х годов прошлого века, сумев оставить очаровательную ретро-атмосферу. Но «ретро» здесь вовсе не означает «старый», а скорее «изысканный».