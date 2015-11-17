Каркасный дом

Этот просторный коттедж в американском стиле, построенный по каркасной технологии, очень похож на эффектное воплощение мечты о загородном доме на природе. Построенный в березовой роще проект отлично использует все преимущества просторного участка и имеет всего лишь один этаж, даже без мансардного.

Нижегородские архитекторы из фирмы БИЛТЭК спроектировали данный дом и любезно предоставили нам фото-материалы. В данный момент коттедж по проекту «Карлайл» уже построен и продается, а мы можем проследить некоторые из этапов работы архитекторов, рассмотреть планы, визуализации и конечный результат.