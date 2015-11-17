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Каркасный дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Карлайл-2, БилТэк БилТэк Дома в стиле кантри
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Этот просторный коттедж в американском стиле, построенный по каркасной технологии, очень похож на эффектное воплощение мечты о загородном доме на природе. Построенный в березовой роще проект отлично использует все преимущества просторного участка и имеет всего лишь один этаж, даже без мансардного.

Нижегородские архитекторы из фирмы БИЛТЭК спроектировали данный дом и любезно предоставили нам фото-материалы. В данный момент коттедж по проекту «Карлайл» уже построен и продается, а мы можем проследить некоторые из этапов работы архитекторов, рассмотреть планы, визуализации и конечный результат.

Участок и атмосфера

Карлайл-2, БилТэк БилТэк Дома в стиле кантри Дерево Бежевый
БилТэк

Карлайл-2

БилТэк
БилТэк
БилТэк

Данное расположение и планировка дома были выбраны отнюдь не случайно. Березовая роща идеально подходила под возможность устроить практически панорамное остекление во всех окнах дома с трех сторон света, открывая прекрасный вид на деревья. При переходе из комнаты в комнату вас не покидает ощущение целостного пространства, которое прекрасно интегрировано в саму природу и живет в ладу с ней.

Расстекловка на окнах придает им особенно романтичное кантри-настроение. Все они имеют комфортную высоту по всему дому, а в столовой и хозяйской спальне вы найдете по 4 окна на комнату, не говоря уже о гостиной с двухуровневым остеклением.

Проект

Карлайл-2, БилТэк БилТэк Дома в стиле кантри Дерево Бежевый
БилТэк

Карлайл-2

БилТэк
БилТэк
БилТэк

На этой компьютерной визуализации мы видим, что комната с камином, являющаяся гостиной, находится в самом центре и имеет очень нестандартное освещение. По четыре окна с каждой стороны от дымохода, каждое имеет оригинальный размер и помогает создать внутри помещения особенно солнечный интерьер даже в пасмурный день.

Планировка

Карлайл-2, БилТэк БилТэк Дома в стиле кантри Дерево Бежевый
БилТэк

Карлайл-2

БилТэк
БилТэк
БилТэк

На данном плане мы видим, что кухня американского формата (в форме буквы «П», а также с дополнительным островом посередине), столовая и гостиная являются частью открытой планировки общественной зоны. В одном из выступающих крыльев находится главная спальня хозяев, с собственным гардеробом и ванной комнатой. В доме присутствуют еще две небольшие спальни, которые используются как детские. При них — душевая комната на двоих.

Большой парадный холл, просторный и с большим количеством мест для хранения сразу позволяет судить о доме как о максимально комфортном жилье. Гостиная с площадь в 40 квадратных метров, кухня в 28 квадратных метров и дополнительная парадная столовая в 16 тоже являются отражением всего подхода в проектировании.

Энергоэффективное строительство

Карлайл-2, БилТэк БилТэк Дома в стиле кантри Дерево Бежевый
БилТэк

Карлайл-2

БилТэк
БилТэк
БилТэк

В основу положен проект канадской фирмы Viceroy. Проект выполнен по принципу энергоэффективного строительства, имеет свайные фундаменты, деревянные несущие каркасные конструкции, двускатную крышу с покрытием из мягкой черепицы. В дополнение — 20 соток земельного участка. Недалеко — небольшое озеро для купания и рыбалки.

Парадное крыльцо

Карлайл-2, БилТэк БилТэк Дома в стиле кантри
БилТэк

Карлайл-2

БилТэк
БилТэк
БилТэк

Со стороны улицы дом выглядит классическим американским коттеджем, имеет просторную деревянную веранду, на которую выходит деревянная парадная дверь и два симметрично расположенных по обе стороны от нее окна. Идиллический облик воплощенной американской мечты выражается и в посадке растений по периметру здания, а также в двух крупных рокариях и особо декоративных кустах.

Именно такое крыльцо хочется украшать в День всех Святых и на Рождество, радуя соседей. И именно о таком проекте мы думаем, когда мечтаем об огромной гостиной и особенно комфортной кухне.

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